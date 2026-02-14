GZMöchtet Ihr einen echten Alleskönner in Eurem Werkzeug-Repertoire aufnehmen, ist der Makita HR009GZ definitiv eine Empfehlung wert. Der Akku-Kombihammer eignet sich perfekt für Bohr-, Meißel- und Schlagarbeiten. Jetzt gibt es das Makita-Werkzeug satte 120 Euro günstiger.

Akkuwerkzeug von Discountern, wie etwa die Parkside-Geräte von Lidl, sind für viele einfache Heimwerker-Aufgaben mehr als ausreichend. Allerdings stoßen diese auch recht schnell an ihre Grenzen und so müsst Ihr entweder Eure Bekannten nach hochwertigeren Geräten bitten oder sogar den Fachmann kommen lassen. Allerdings könnt Ihr Euch jetzt einen echten Alleskönner für Heimwerker beim Onlineshop DealClub schnappen und zahlt sogar 120 Euro weniger. Zusätzlich bekommt Ihr echte Makita-Qualität geboten, müsst jedoch auf ein wichtiges Feature verzichten.

Makita HR009GZ 299,00 € Der Makita HR009GZ ist ein 40‑V‑Akku‑Kombihammer mit SDS‑PLUS, 3,9 J Schlagkraft und 30 mm Bohrleistung in Beton. Er hat eine Bohr‑, Hammer‑ und Meißelfunktion, Anti‑Vibration, LED‑Licht und variable Drehzahl. Zum Angebot

Wie gut ist dieser Makita-Deal wirklich?

Beim Makita HR009GZ handelt es sich um einen Akku-Kombihammer. Dadurch bietet er drei Funktionen in einem Gerät. Über das Schnellwechselfutter lassens ich verschiedene Aufsätze einspannen, die Ihr dann zum Bohren (mit und ohne Schlag) und Hammermeißeln nutzen könnt. Aufgrund der hohen Schlagenergie von 2,7 Joule, ist das Gerät vor allem für Arbeiten an Beton oder anderen harten Stoffen geeignet, ermöglicht jedoch auch präzise Löcher in Holz und Metall. Ein Vibrationsschutz erhöht zudem den Komfort, falls Ihr durch wirklich widerspenstiges Material dringen müsst.

Vor allem Heimwerker, die hohen Wert auf Qualität legen und Profis kommen hier voll auf ihre Kosten. Allerdings ist im Lieferumfang der benötigte 40-V-Akku nicht enthalten. Diesen bekommt Ihr jedoch bei Amazon für den Preis von rund 161 Euro geboten. Besitzt Ihr einen solchen Akku des Herstellers bereits, spart Ihr Euch das Geld natürlich.

Der eigentliche Deal ist ebenfalls sehr spannend. Denn DealClub verlangt gerade nur noch 299 Euro für das Alleskönner-Werkzeug von Makita. Das entspricht einer Ersparnis von 120 Euro gegenüber dem aktuell nächstbesten Preis. Der bisherige Bestpreis in Höhe von 394 Euro wird ebenfalls deutlich unterboten. Wie lange das Angebot noch hält, ist allerdings unklar. Interessiert Ihr Euch für das Gerät, solltet Ihr also besser schnell zugreifen. Bedenkt allerdings, dass es sich hier um werkzeug handelt, dass sich an gehobene Ansprüche richtet. Möchtet Ihr lediglich ein Bild aufhängen, bieten die Discounter-Varianten ebenfalls eine solide Alternative.

