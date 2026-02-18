Laptops werden immer schlanker und mit jedem neuen Modell verschwinden weitere Anschlüsse. Kein HDMI mehr, oft nur ein einzelner USB‑C‑Port, und spätestens, wenn man eine Präsentation halten oder Fotos von einer SD-Karte herunterladen will, reicht das einfach nicht. Genau dann braucht es einen kleinen Helfer, der all die Anschlüsse zurückbringt, die im Alltag fehlen. So einen schauen wir uns heute mal genauer an.
Sieben Anschlüsse in einem Gerät
Damit der UGREEN Revodok-Hub im Alltag alles abdeckt, bringt er gleich eine ganze Reihe an Anschlüssen mit: einen HDMI‑Port für 4K‑Ausgabe bei 30 Hz und zwei schnelle USB‑A‑3.0‑Ports für Zubehör und Speichersticks. Dazu kommen ein USB‑C‑3.0‑Datenport für flotte Transfers sowie ein separater USB‑C‑Eingang, der dein Gerät mit bis zu 100 Watt versorgt und über den PD-Ladestandard verfügt. Abgerundet wird das Ganze mit einem SD‑ und einem microSD‑Slot, ideal für Kamera‑Shots, Drohnen‑Material oder einfach den schnellen Foto‑Import unterwegs.
Dafür, dass das 14‑Euro‑Gadget wirklich überall funktioniert, ist es breit kompatibel. Der Hub läuft problemlos unter Windows, macOS und Linux. Außerdem arbeitet er mit fast jedem Gerät zusammen, das einen USB‑C‑Anschluss besitzt. Auch Smartphones, wie das iPhone 17 oder aktuelle Galaxy‑Modelle, lassen sich mit dem Hub verbinden.
Mit diesem Gadget macht Ihr alles richtig
Aktuell kostet der Ugreen Revodok nur 13,99 Euro, das entspricht einem Rabatt von 36 Prozent. Dabei handelt es sich zudem um den Amazon-Tipp, bei dem Ihr kaum etwas falsch machen könnt – zumindest nicht zu diesem Preis. Bis zum 22. Februar (oder bis der Angebotsvorrat aufgebraucht ist) könnt Ihr Euch das Gadget sichern und Euren Alltag einfacher gestalten. 4,6 von 5 Sternen mit über 8000 Bewertungen sprechen zusätzlich für das Gerät.
