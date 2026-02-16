Ob beim Hausbau oder für das nächste Umbauprojekt: Mit diesem Bosch Gerät fällt Euch die Arbeit direkt leichter. Dabei handelt es sich nicht etwa um ein besonders praktisches Werkzeug. Worum es geht, erfahrt Ihr hier.

Die Rede ist von einem Baustellen-Lautsprecher aus dem Hause Bosch. Er eignet sich prima als Alternative zu herkömmlichen Bluetooth-Boxen, wenn Teufel, Bose und Co. auf der Baustelle nicht in Mitleidenschaft gezogen werden sollen. So müsst Ihr trotzdem nicht auf Musik verzichten und könnt Euren Lieblingssongs beim Handwerken lauschen.

Bosch GPB 18V-1 C: Damit punktet der Lautsprecher

Der Lautsprecher aus der Bosch Professional Reihe wird, wie bei den Geräten üblich, mit einem 18V-Akku betrieben. Ein solcher ist übrigens nicht im Lieferumfang enthalten. Er kann auch mit einem USB-C-Kabel mit Energie versorgt oder als Powerbank benutzt werden.

Mit einer Größe von 97 x 122 x 162 mm ist er ziemlich kompakt und lässt sich dank eines Tragegurts ganz einfach von A nach B transportieren. Die Nennleistung des Lautsprechers beträgt 11 W, was sich für ein tragbares Bluetooth-Modell definitiv sehen lassen kann. Atemberaubenden Konzertsound solltet Ihr jedoch nicht erwarten. Über die Multi-Speaker Sound Funktion habt Ihr die Möglichkeit, mehrere kompatible Geräte mit dem GPB 18V-1 C zu verbinden.

So viel müsst Ihr bei Amazon zahlen

Den Baustellen-Lautsprecher von Bosch gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Mit Akkuabdeckung und ohne. Mit der Abdeckung erreicht der Lautsprecher die Schutzart IP54, was ihn unempfindlich gegenüber Staub und Spritzwasser macht. Dafür zahlt Ihr 104,79 Euro. Ohne die Abdeckung kostet Euch das Bosch Gerät 77,89 Euro.

Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt, dass der Händler Galaxus mit einem Preis von 69,95 Euro (für das Modell ohne Abdeckung) noch etwas günstiger ist. Allerdings ist hier nur noch ein Gerät auf Lager – Amazon scheint also doch die bessere Alternative zu sein.