Stören dicke Wände Euren WLAN-Empfang zuhause, kann ein Repeater die optimale Lösung bieten. WiFi-6-Modelle sind allerdings recht kostspielig. Bei Amazon bekommt Ihr ein Modell von TP-Link jetzt allerdings 25 Prozent günstiger.

In meiner alten Wohnung durfte ich ein LAN-Kabel quer durch alle Räume legen, um eine stabile Internetverbindung zu gewährleisten. Habt Ihr auf solche Aktionen keine Lust oder möchtet mobil bleiben, könnt Euch jedoch nicht auf das WLAN Eurer Fritzbox verlassen, muss ein Repeater her. Ein besonders effektives Modell von TP-Link ist der RE700X WLAN-Repeater. Das Gerät gibt’s jetzt bei Amazon zum Bestpreis.

TP-Link RE700X: Darum lohnt sich der WLAN-Verstärker

Das TP-Link-Modell unterstützt moderne Wi-Fi-6-Standards auf 2,4 GHz und 5 GHz. Mit bis zu 2.402 Mb/s eignet sich das Gerät ideal für Streamer oder Gamer. Dank des Repeater-Modus werden zudem „tote Winkel“ gelöst und Euer vorhandenes WLAN verstärkt. Der Repeater ist kompatibel mit den meisten Routern und lässt sich dank EasyMesh zu einem Mesh-Netzwerk verbinden. Ein Gigabit-LAN-Port ermöglicht eine schnelle kabelgebundene Internetverbindung, falls Euch die kabellose Verbindung doch zu unsicher ist. Zusätzlich ist die Einrichtung dank WPS-Knopf und TP-Link-Tether-App schnell erledigt. Auch moderne Sicherheitsstandards, wie eine WPA3-Verschlüsselung, werden unterstützt.

Features des TP-Link RE700X Bildquelle: TP-Link

Solche Geräte kosten Euch normalerweise deutlich mehr als 50 Euro. Das gilt in der Regel auch für den TP-Link RE700X. Der Fritzbox-kompatible Verstärker kostet Euch normalerweise 53,22 Euro bei Amazon. Bis zum 12. Februar sinkt der Preis des RE700X jedoch auf 39,99 Euro und somit fast schon auf den bisherigen Bestpreis. Dieser wurde mit 39,90 Euro am vergangenen Black Friday erreicht. Seid Ihr also auf der Suche nach einem Dualband-Repeater mit modernster Technologie, möchtet jedoch nicht den Preis eines Fritz!-Repeaters zahlen, seid Ihr mit diesem Deal gut beraten.

TP-Link RE700X 39,99 € Der TP‑Link RE700X ist ein Wi‑Fi‑6‑Repeater mit AX3000‑Geschwindigkeit und Gigabit‑LAN‑Port, der dein WLAN verstärkt oder als Access‑Point ein neues Netz aufbaut. Er unterstützt Mesh‑Netzwerke und lässt sich per WPS‑Knopf oder App einfach einrichten. Zum Angebot

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der TP-Link-Verstärker interessant für Euch oder greift Ihr doch lieber zu Produkten von Fritz!? Lasst es uns wissen!