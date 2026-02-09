Wer die zeitaufwendige Bodenpflege größtenteils abgeben möchte, findet aktuell bei Amazon eine spannende Gelegenheit. Dort ist ein Saugroboter von Ecovacs inklusive Wischfunktion und All-in-One-Station deutlich im Preis gesenkt. Durch einen Rabatt von 50 Prozent fällt der Preis auf unter 400 Euro.

Ecovacs gehört seit Jahren zu den führenden Marken im Bereich smarter Haushaltshelfer. Für den Deebot T50 Omni Gen 2 werden üblicherweise rund 800 Euro fällig, doch Amazon reduziert den Preis momentan massiv. Dadurch spart Ihr etwa 350 Euro im Vergleich zum unverbindlichen Verkaufspreis. Welche Ausstattung der Reinigungsroboter mitbringt und ob sich das Angebot tatsächlich lohnt, zeigt ein genauer Blick.

Ecovacs Deebot T50 Omni Gen2 Saugroboter 399,00 € Amazon bietet den erst kürzlich erschienenen Ecovacs Deebot T50 Omni Gen 2 aktuell für 399 Euro an und damit 50 Prozent unter dem UVP von knapp 800 Euro. Der Saug- und Wischroboter mit All-in-One-Servicestation überzeugt mit starker Saugleistung, intelligenter Hindernisvermeidung und weitgehender Automatisierung. Zum Angebot!

Hohe Saugkraft, intelligente Wischtechnik und automatische Pflege

Der Deebot T50 Omni Gen 2 ist noch nicht lange erhältlich, weshalb der starke Preisnachlass besonders überrascht. Mit einer Saugleistung von bis zu 21.000 Pascal reinigt er sowohl harte Böden als auch Teppiche gründlich. Eine ausfahrbare Seitenbürste erreicht selbst schwer zugängliche Ecken, während eine spezielle Hauptbürste effektiv verhindert, dass sich Haare verfangen.

Neben dem Saugen übernimmt das Gerät auch die Nassreinigung: Zwei rotierende Wischmops beseitigen selbst hartnäckige, angetrocknete Verschmutzungen. Erkennt der Roboter Teppichflächen, hebt er die Wischmops automatisch an, sodass Textilböden trocken und sauber bleiben. Dank moderner 3D-Hinderniserkennung navigiert der Saugroboter sicher durch Eure Wohnräume und weicht Möbeln sowie herumliegenden Gegenständen zuverlässig aus. Die mitgelieferte All-in-One-Station nimmt Euch zusätzlich fast die komplette Wartung ab. Sie füllt frisches Wasser nach, sammelt den Schmutz ein, reinigt die Wischmops selbstständig und trocknet sie anschließend, um Geruchsbildung und Schimmel zu vermeiden. Bei besonders stark verschmutzten Bereichen kehrt der Roboter automatisch zurück und reinigt diese erneut.

Starker Deal mit hohem Sparpotenzial

Amazon reduziert den Preis des Ecovacs Deebot T50 Omni Gen 2 aktuell um 50 Prozent auf nur noch 399 Euro. Für einen Saugroboter dieser Klasse inklusive vollautomatischer Reinigungsstation ist das ein äußerst spannendes Angebot. Der Versand erfolgt kostenfrei, sodass keine zusätzlichen Kosten entstehen. Wie lange der reduzierte Preis verfügbar bleibt, ist nicht bekannt – wer Interesse hat, sollte daher nicht allzu lange zögern.

