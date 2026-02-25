Viele von uns sitzen täglich acht Stunden oder sogar mehr am Schreibtisch. Um Rückenproblemen vorzubeugen, ist ein guter Bürostuhl essenziell. Wir haben den Sihoo Doro C300 vor einigen Monaten getestet und jetzt kostet er nur noch unter 280 Euro.

Erst im Homeoffice arbeiten oder stundenlang für Uni und Schule pauken und nach Feierabend noch eine Runde zocken? Wenn Ihr das auf Dauer nicht im Rücken spüren möchtet, sind ein Stehschreibtisch und ein ergonomischer Bürostuhl das A und O. Letzteren gibt’s jetzt mit starkem Rabatt. Warum der Sihoo Doro C300 so spannend ist und was uns im Test besonders überzeugt hat, erfahrt Ihr hier.

Sihoo Doro C300 Ergonomischer Bürostuhl 263,20 € Der ergonomische Bürostuhl Sihoo Doro C300 bietet eine flexible Lendenstütze, verstellbare Kopf- und Armlehnen sowie eine höhenverstellbare Rückenlehne für optimalen Komfort. Besonders überzeugt er im Test durch hochwertige Materialien, gute Belüftung und die Möglichkeit, sich bis zu 130 Grad zurückzulehnen. Direkt beim Hersteller mit dem Code SihooID6 doppelt sparen. 263,20 € bei Sihoo289,98 € bei Amazon

Mit flexibler Lendenstütze: Das haben nur die wenigsten Bürostühle

Die Körpergrößen und -proportionen von uns allen sind extrem verschieden. Umso wichtiger, dass sich der Stuhl, auf dem wir den ganzen Tag sitzen, perfekt an unsere Statur anpassen lässt und den Rücken optimal stützt. Der Sihoo Doro C300 verspricht genau das. Die 3D-Kopfstütze und die 4D-Armlehnen lassen sich ideal an Euren Körper anpassen. Die Armlehnen könnt Ihr beispielsweise nicht hoch und runter, sondern auch vor und zurück oder zur Seite bewegen. Auch die Rückenlehne könnt Ihr nach Belieben mehrere Zentimeter in der Höhe verstellen. Dadurch lässt sich der Stuhl optimal an Eure Körperform und Sitzgewohnheiten anpassen, sodass Ihr für lange Zeit ohne Beschwerden sitzen könnt.

Was viele andere Bürostühle nicht haben: eine flexible Lendenstütze. Je nachdem, wie Ihr Euch in den Sihoo-Stuhl setzt, passt sich die Lendenstütze automatisch an Euren Rücken an. Dadurch wird Euer unterer Rücken immer etwas nach vorn geschoben, sodass Ihr aufrecht sitzt und so Euren Rücken schont. Von einem Schreibtisch zum anderen gleitet Ihr dank fünf geräuschloser Rollen.

Im Test des Sihoo Doro C300 hat uns vor allem das wertige Material und die Netzstruktur gut gefallen, die besonders an heißen Tagen für eine gute Belüftung sorgt. Lediglich der Sitz war uns auf Dauer etwas zu hart. Ein Highlight: Für eine Mini-Pause im stressigen Alltag lässt sich der Bürostuhl bis zu 130 Grad nach hinten lehnen. Der Kopf wird dabei angenehm gestützt. Gut zu wissen: Der Bürostuhl wird in Einzelteilen geliefert. Ihr solltet also etwas Zeit einplanen, um ihn aufzubauen. Alles, was Ihr dafür benötigt, legt Sihoo jedoch direkt bei. Wenn Ihr all unsere Erfahrungen mit dem Bürostuhl nachlesen möchtet, empfehlen wir Euch unseren ausführlichen Testbericht.

200 Euro günstiger: Februar-Rabatt sorgt für starken Preis

Die gute Nachricht: Noch den ganzen Februar über läuft beim Hersteller eine Valentinstags-Aktion, in der Ihr Euch den ergonomischen Bürostuhl auf der Website des Herstellers deutlich günstiger sichern könnt. Während normalerweise 479,99 Euro auf dem Preisschild stehen, zahlt Ihr mit dem Rabattcode SihooID6 jetzt nur noch 263,20 Euro – Ihr spart also über 200 Euro. Der Versand ist dabei kostenfrei. Das ist bei einem Paket dieser Größe und dieses Gewichts definitiv keine Selbstverständlichkeit.

