Passend zum nahenden Launch des Samsung Galaxy S26 bietet MediaMarkt eine ganze Reihe von Geräten des Herstellers günstiger an. Mit dabei ist auch das Galaxy Book4 Ultra. Mit seinem Intel Core Ultra 7-Chip und leistungsstarker Grafikkarte ist das Laptop jetzt zum Tiefpreis erhältlich.

Einige Laptops können von ihrer Ausstattung mit echten Gaming-PCs mithalten. Allerdings zahlt Ihr nicht selten 2.000 Euro oder mehr für solche Geräte. Das gilt in der Regel auch für das Samsung Galaxy Book4 Ultra, das mit einer fetten UVP von 2.799 Euro aufwartet. Doch hier setzt MediaMarkt jetzt zur Feier des Smartphone-Releases den Rotstift an und kürzt den Preis um über 1.600 Euro, wodurch der Profi-Laptop auf einen richtig spannenden Preis fällt. Einen besseren Preis gab es bisher ebenfalls nicht.

Samsung Galaxy Book4 Ultra 1.111,00 € Die Samsung Galaxy Book4 Ultra kombiniert einen leistungsstarken Intel Core Ultra-Prozessor mit NVIDIA RTX-Grafik für anspruchsvolle AI-Workloads, Gaming und Kreativarbeit. Sie überzeugt zudem mit einem brillanten 16-Zoll-3K-AMOLED-Touchdisplay bei 120 Hz, langer Akkulaufzeit und Anschlüssen wie Thunderbolt 4 sowie HDMI 2.1. Zum Angebot

Galaxy Book4 Ultra: Das steckt im Samsung-Laptop

Wie wir es von Samsung gewohnt sind, kann bereits der erste Blick überzeugen. Denn das Unternehmen setzt auf ein hochwertiges 16-Zoll-Dynamic-Touch-AMOLED-Panel, das auf bis zu 500 nits aufhellen kann. Mit einer WQXGA+-Auflösung (2.880 x 1.800 Pixel) stellt es Inhalte mit einer Pixeldichte von 212 ppi gestochen scharf dar. Unter der Haube verbirgt sich ein Intel Core Ultra 7 155H-Prozessor, der zur High-End-Serie der Meteor-Lake-H-Serie zählt. Mit 6 Performance- und 8 Effizienzkernen bedient er insgesamt bis zu 22 Threads und taktet auf bis zu 4,8 GHz. Mit seinem geringen Stromverbrauch und der guten Leistung ist der Chip auch in anderen High-End-Geräten zu finden.

Das Samsung Galaxy Book4 Ultra bietet einen 16-Zoll-Touchscreen. Bildquelle: Samsung

Damit Ihr in Ruhe Eure Bilder und Videos bearbeiten oder sogar AAA-Titel zocken könnt, hat Samsung eine Nvidia GeForce RTX 4050 verbaut. Diese setzt auf 6 GB GDDR6-Speicher. Mit 16 GB LPDDR5X-RAM und einer 512-GB-SSD seid Ihr ebenfalls bestens ausgestattet. Zwei USB-C-Ports, sowie jeweils ein USB-A-, ein HDMI-2.1- und ein Klinkenanschluss finden sich an der Seite des Gerätes. Damit Ihr direkt loslegen könnt, ist Windows 11 Home bereits vorab installiert. Mit seinem geringen Gewicht von 1,86 kg fällt es zudem in den meisten Taschen kaum auf.

Das MediaMarkt-Angebot im Deal-Check

Mit dem Samsung Galaxy Book4 Ultra schnappt Ihr Euch also einen echten High-End-Laptop. Allerdings fällt der Preis bei MediaMarkt jetzt so deutlich, dass wir hier schon von einem Preis-Leistungs-Tipp sprechen können. Aktuell werden Computer-Chips immer teurer, wodurch auch die Preise für solche Geräte steigen, doch das Galaxy Book4 Ultra ist jetzt zum absoluten Bestpreis erhältlich. Während das nächstbeste Angebot mit 1.679 Euro lockt, reduziert MediaMarkt die Kosten des High-End-Laptops auf gerade einmal 1.111 Euro und liegt damit sogar fast 400 Euro unter dem bisherigen Tiefpreis für das Gerät.

Seid Ihr auf der Suche nach einem absoluten Top-Modell, kommt Ihr um das aktuelle MediaMarkt-Angebot kaum herum. Ihr erhaltet einen leistungsstarken Laptop mit guter Grafikeinheit und starkem Display zum absolut fairen Preis. Sicherlich handelt es sich hier nach wie vor um eine Investition, allerdings gibt es in diesem Preisbereich kaum vergleichbare Modelle. Allerdings gilt das Angebot nur noch bis zum 02. März. Möchtet Ihr Euch den Laptop schnappen, solltet Ihr Euch besser beeilen.

Samsung Galaxy Book4 Ultra 1.111,00 € Die Samsung Galaxy Book4 Ultra kombiniert einen leistungsstarken Intel Core Ultra-Prozessor mit NVIDIA RTX-Grafik für anspruchsvolle AI-Workloads, Gaming und Kreativarbeit. Sie überzeugt zudem mit einem brillanten 16-Zoll-3K-AMOLED-Touchdisplay bei 120 Hz, langer Akkulaufzeit und Anschlüssen wie Thunderbolt 4 sowie HDMI 2.1. Zum Angebot

Was haltet Ihr von dem Samsung Galaxy Book4 Ultra? Ist das Gerät zu diesem Preis interessant für Euch? Lasst es uns wissen!