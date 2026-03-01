Ein immersives Kino-Gefühl könnt Ihr mit den Ambilight-Fernsehern von Philips genießen. Diese kosten allerdings eine ordentliche Stange Geld. Der Hersteller bietet jedoch eine günstigere Methode, um jedem Smart-TV mit Ambilight zu versehen. Jetzt könnt Ihr sogar noch mehr sparen.

LG-TVs sind bekannt für die herausragenden Kontrastwerte, Hisense bietet ein richtig starkes Preis-Leistungs-Verhältnis und Philips nutzt bei vielen Modellen das sogenannte Ambilight. Dabei handelt es sich um LEDs auf der Rückseite des Gerätes, wodurch Farben erweitert wirken und ein immersives Erlebnis erzeugt wird. In der Regel ist diese Funktion auf einige wenige Geräte beschränkt, allerdings hat der Hersteller auch die Hue Play Gradient Lightstrips auf Lager. MediaMarkt reduziert die LED-Streifen jetzt, wodurch Ihr jeden Fernseher zum starken Preis mit Ambilight ausstatten könnt.

So funktionieren die Gradient Lightstrips von Philips Hue

Schauen wir uns erst einmal an, was es mit den Lichtern auf sich hat. Ihr bekommt, je nach TV-Größe zwischen 55 und 75 Zoll einen passenden Lichtstreifen geliefert. Diesen könnt Ihr an die Rückseite Eures TVs kleben und ihn anschließend ganz simpel mit der Steckdosenleiste verbinden. Verschiedene Schablonen ermöglichen es Euch, das Licht optimal an Euren Fernseher anzupassen. Über die App könnt Ihr dann aus verschiedenen Szenarien sowie über 16 Millionen Farben wählen und so ein optimales Ambiente erschaffen, was Euer Wohnzimmer in ein Heimkino verwandelt.

Philips Hue Gradient Lightstrips 135,99 € Der Philips Hue Play Gradient Lightstrip erzeugt dynamische Farbverläufe in bis zu 7 Zonen mit über 16 Millionen Farben für perfekten Ambilight-Effekt am TV (mit Sync Box). Er ist dimmbar, verlängerbar und lässt sich per Hue App mit Szenen für Gaming und Filme steuern. Zur 55-Zoll-VersionZur 65-Zoll-VersionZur 75-Zoll-Version

Allerdings gibt es einen wichtigen Punkt, den Ihr nicht außer Acht lassen solltet. Philips Ambient-TVs wie etwa der „The One“ (698 Euro bei MediaMarkt), nutzen das TV-Bild um diese Farben zu erweitern. Bei den Gradient Lightstrips von Philips Hue ist das allerdings etwas anders: Damit andere Fernseher die vollen Funktionen entfalten können, ist sowohl eine Hue Bridge, als auch eine Philips Hue Sync Box nötig. Die aktuellste Variante davon bekommt Ihr bei MediaMarkt aktuell für 255,99 Euro. Also immernoch günstiger, als ein vollwertiger Ambilight-Fernseher, allerdings könnt Ihr ohne diese Zusätze nicht auf die volle Funktionsvielfalt zugreifen. Immerhin: Unzählige Szenarien und Einstellungsmöglichkeiten könnt Ihr auch ohne die Sync Box vornehmen.

So viel zahlt Ihr jetzt für die LED-Streifen bei MediaMarkt

Möchtet Ihr Euch die Lichter schnappen, bietet MediaMarkt jetzt alle drei Größenvarianten zum Bestpreis an. Allerdings gilt dies nur, wenn Ihr myMediaMarkt-Mitglieder seid. Die Anmeldung zum Treueprogramm dauert keine zwei Minuten und ist völlig kostenlos. Dabei setzen sich die Preise wie folgt zusammen:

Falls Ihr noch die Sync Box und die Hue Bridge (35,99 Euro für myMediaMarkt-Kunden) kauft, seid Ihr somit deutlich günstiger unterwegs, als sich einen neuen TV zu kaufen. Möchtet Ihr das volle Heimkino-Gefühl oder in den Genuss von Ambilight kommen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen.

Philips Hue Gradient Lightstrips 135,99 € Der Philips Hue Play Gradient Lightstrip erzeugt dynamische Farbverläufe in bis zu 7 Zonen mit über 16 Millionen Farben für perfekten Ambilight-Effekt am TV (mit Sync Box). Er ist dimmbar, verlängerbar und lässt sich per Hue App mit Szenen für Gaming und Filme steuern. Zur 55-Zoll-VersionZur 65-Zoll-VersionZur 75-Zoll-Version

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr Ambilight schon einmal live erlebt? Denkt Ihr, die LED-Streifen sind sinnvoll? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!