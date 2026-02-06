Große Fernseher mit moderner Technik zu einem attraktiven Preis sind immer einen Blick wert. Aktuell gibt es bei MediaMarkt ein spannendes Angebot für ein 55-Zoll-Modell, das sich sowohl für Serienfans, Filmabende als auch für Gaming eignet.

Wer also auf der Suche nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis ist, sollte jetzt genau hinschauen. Bei MediaMarkt gibt es aktuell den Hisense-4K-Fernseher zu einem Tiefstpreis, den man kaum ausschlagen kann. Voraussetzung für den starken Preis: Ein Konto bei myMediaMarkt. Das ist kostenlos und spart vor allem jetzt, während der MwSt.-Aktion, bares Geld.

HISENSE ULED 55U7Q Mini LED TV 416,35 € Der Fernseher bietet UHD-4K-Auflösung, Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, Bildwiederholfrequenz von 144 Hz für flüssige Bewegungen. Mit AI-Picture-Bildoptimierung, Smart-TV-Funktion, integriertem Subwoofer und Dolby Audio Support liefert er gestochen scharfes Bild und kraftvollen Klang. Jetzt Tiefstpreis sichern!

4K-Smart-TV mit umfangreicher App-Auswahl

Der 55-Zoll-Fernseher (139 cm Bildschirmdiagonale) setzt auf Mini-LED-Technologie, die für eine hohe Spitzenhelligkeit, starke Kontraste und eine präzise Ausleuchtung sorgt. Dank UHD-4K-Auflösung werden Inhalte besonders scharf dargestellt, egal ob Streaming, Live-TV oder Gaming. Die Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz sorgt für besonders flüssige Bewegungen und reduziert Bewegungsunschärfe deutlich. Zusätzlich kommt ein AI-Picture-Bildverbesserungssystem zum Einsatz, das Inhalte automatisch optimiert.

Als Smart-TV bietet der Hisense 55U7Q Zugriff auf gängige Streaming-Apps wie Netflix, Prime Video oder YouTube. Zusätzlich punktet das Modell mit modernen Anschlussmöglichkeiten und eignet sich damit auch für aktuelle Konsolen. Der Hisense 55U7Q verfügt über einen integrierten Subwoofer, der für kraftvollere Bässe sorgt als bei vielen klassischen TV-Lautsprechern. In Kombination mit Dolby-Audio-Support liefert der Fernseher einen runden Klang.

Top-Preis dank MediaMarkt-Aktion

Durch die MediaMarkt-Mehrwertsteuer-Aktion ergibt sich ein attraktiver Gesamtpreis, der den Fernseher besonders interessant für alle macht, die ein großes Display mit aktueller Technik zu einem günstigen Preis suchen. Der Fernseher ist bereits für nur 549 Euro im Angebot, und wird durch die aktuelle Mehrwertsteuer-Aktion für alle registrierten myMediaMarkt-Nutzerinnen und Nutzer nochmal um knappe 87 Euro günstiger.

So landet Ihr am Ende bei einem Preis von knapp 461,35 Euro, das entspricht sogar dem absoluten Tiefstpreis (Preisvergleich). Günstiger seid Ihr also noch nie dran gekommen. Das Angebot läuft noch bis zum 9. Februar und gilt nur, solange der Vorrat reicht.

