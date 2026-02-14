Im nextpit-Podcast müssen wir heute über eine gefährliche KI reden. Okay, zumindest sagen viele Expert:innen, dass sie gefährlicher ist als alle anderen. Ob das stimmt? Genau das möchte ich in der Casa Casi mit meinen Gästen Fabi und unserem IT-Experten Falko Weigelt herausfinden.

Wer nur ein klein wenig in der KI-Bubble unterwegs ist, hat es mitbekommen: Aktuell gibt es hier ein riesig großes Thema, das jeden beschäftigt – OpenClaw! Dabei handelt es sich um eine agentische KI. Aber eine, die nichts mit dem Kram zu tun hat, von dem wir vorher bereits gehört haben. OpenClaw ist der Agentenmodus von ChatGPT auf Steroiden … mindestens!

Diese KI kann alles!

Gut, dass mein Kollege Falko mit seinem IT-Expertenwissen am Start ist, und auch mein abtrünniger Podcast-Partner Fabi mal wieder reinschaut. Alleine wäre es mir nämlich echt schwergefallen, all das einzuordnen, was OpenClaw betrifft.

Es ist cool, wenn ich ChartGPT fragen kann, wie ich Aufgabe XY erledigen kann und tatsächlich eine befriedigende Antwort erhalte. Es ist aber ein ganz anderer Schnack, wenn mir meine KI morgens, wenn ich wach werde, eine Sprachnachricht auf WhatsApp schickt, und mir darin erklärt, dass sie Aufgabe XY erledigt hat, ohne dass ich danach gefragt hätte! Klingt irre? Ja, ist es auch! Dennoch ist das keine Science-Fiction, sondern KI-Realität im Februar 2026.

Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Viele der Expert:innen, die komplett begeistert von OpenClaw sind, warnen auch vor dem Tool! Und ja, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese KI nicht nur eine mächtige Waffe ist, sondern auch ein potenziell riesiger Gefahrenherd. Stellt Euch vor, Ihr gebt Eurem übertrieben intelligenten, aber leider auch verschlagenen, mit krimineller Energie gesegneten Cousin Euren Rechner inklusive aller Passwörter. Er könnte also ans Konto, könnte jede Mail und jede WhatsApp-Nachricht lesen, all Eure Dateien löschen und jede Schadsoftware installieren.

Diese KI ist so mächtig, wie Ihr sie sein lasst

Keine Ahnung, ob Ihr so einen bösen Cousin habt, aber mit OpenClaw könnt Ihr Euch das digitale Pendant dieses Cousins nach Hause holen. Okay, der Agent ist nicht per se böse. Aber stattet Ihr ihn mit allen Berechtigungen aus, kann es Euch eben passieren, dass die KI Euer ganzes Leben binnen Minuten ruiniert.

Hier könnt Ihr in die aktuelle Folge der Casa Casi reinhören: Ist das wirklich die gefährlichste KI der Welt?

Wenn Ihr nicht genau wisst, worüber ich hier eigentlich rede, oder von OpenClaw bislang noch überhaupt nichts gehört habt, solltet Ihr dringend in unsere Podcast-Folge reinhören. Wie immer freuen wir uns riesig über ein bisschen Podcast-Liebe. Teilt die Folge, empfehlt uns weiter, vergebt Sterne, wo es geht – und schreibt uns Euer Feedback. Lasst uns gerne auch wissen, ob Ihr Euch an OpenClaw herantraut. Viel Spaß mit der 180. Ausgabe der Casa Casi!

