Manche Podcast-Folgen sind schwieriger als andere. Zum Beispiel, wenn wir darüber reden, dass große Veränderungen anstehen, die nicht nur mit einer Technologie zusammenhängen, sondern uns komplett als Gesellschaft betreffen. Das heute ist so eine Folge.

Ja, ich weiß: Schon wieder künstliche Intelligenz, langsam nervt’s! Aber es ändert ja nichts daran, dass wir drüber reden müssen. Das wird sich auch nicht ändern, solange mir Menschen erzählen wollen, dass doch alles fein ist und KI nur so ’ne Art Hype. An meiner Seite ist dabei in der heutigen Folge die liebe Corinna, die unsere internationalen Domains betreut und Euch als unsere Gaming-Expertin bekannt sein dürfte. Aber Ihr werdet hören, dass sie auch zum Thema KI Einiges zu sagen hat.

Ein besonderer Moment

Worum geht’s? Immer mehr KI-Expert:innen glauben, dass wir einen entscheidenden Wendepunkt erreicht haben. Sie glauben das, da die KI durch neue Modelle eine Schwelle zur autonomen Problemlösung überschritten hat und nun beginnt, sich in einer „Intelligenz-Explosion“ selbst weiterzuentwickeln. Deshalb wird vermehrt gewarnt, dass sich die Zeitpläne für radikale Veränderungen in Beruf und Gesellschaft auf nur noch ein bis zwei Jahre verkürzt haben, weshalb ein sofortiger globaler Weckruf notwendig ist, um nicht unvorbereitet getroffen zu werden.

Genau deswegen ist es so wichtig, dass wir Euch weiter nerven mit dem KI-Thema. Eben, weil es nicht nur ein Tech-Thema ist oder ein flüchtiger Trend. KI ist so etwas wie ein Brandbeschleuniger und ein Brennglas gleichzeitig. Konkret sprechen wir heute über zwei lange Texte, die im Netz derzeit für Aufmerksamkeit sorgen: Einmal „The Adolescence of Technology“ von Anthropic-Boss Dario Amodei. Der andere Text stammt von Matt Shumer und nennt sich „Something Big is Happening“.

Beide sprechen darüber, dass sich unsere Gesellschaft durch KI in den nächsten zwei Jahren signifikannt verändern wird. Auch andere Menschen aus der Tech-Bubble wie Elon Musk oder Sam Altman hauen in diese Kerbe. Hört also dringend unsere neue Podcast-Episode, wenn Ihr mehr darüber wissen wollt.

