Seit fast zwei Jahren warten iPhone-Nutzer auf eine Reihe von Apple versprochener Features. Mit iOS 26.4 schienen zumindest Teile davon in greifbarer Nähe. Ein neuer Bericht bringt jedoch erneut schlechte Nachrichten.

Schon im Sommer 2024 zeigte der iPhone-Hersteller stolz diverse Fähigkeiten von Apple Intelligence. Eine der eindrucksvollsten Funktionen war das überarbeitete Siri, das dank Zugriff auf persönliche Daten hilfreiche Informationen erkennen und zusammenfassen konnte. Damit sollten Antworten auf Fragen wie „Wann kommt meine Mutter am Flughafen an?“ von dem Assistenten auf Basis von Textnachrichten und Mails erfolgreich beantwortet werden können.

iOS 18 kam und ging – Apple musste Verzögerungen eingestehen. Werbespots mit den angekündigten Features wurden wieder entfernt. Zuletzt war die Hoffnung groß, dass zumindest einige der Funktionen zeitnah als Teil von iOS 26.4 erscheinen würden. Doch Bloombergs üblicherweise gut informierter Apple-Insider Mark Gurman hat erneut schlechte Nachrichten im Gepäck.

Gurman: Das Warten auf Apples AI-Siri geht weiter

In seinem aktuellen Bericht schreibt Gurman, dass das geplante Upgrade für Siri in den vergangenen Wochen erneut für Probleme gesorgt hat. Diese internen Tests könnten nun dafür sorgen, dass Apple-Nutzer abermals länger warten müssen.

Ursprünglich war der Plan, erste neue Funktionen als Teil von iOS 26.4 vorzustellen. Das Update wird im März erwartet. Glaubt man dem neuen Bericht, plant Apple die Vorstellung dieser Features zu verteilen. Das bedeutet, dass zumindest einige Neuheiten erst Teil von iOS 26.5 oder später sein würden. 26.5 wird im Mai erwartet. Sogar eine Verschiebung auf iOS 27, das im September erscheinen soll, gilt laut dem Bericht als möglich.

Ursprünglich sollten Features wie die Sprachsteuerung von Apps via Siri bereits Anfang 2025 Teil von Apples Betriebssystemen sein. Diesen Zeitplan konnte das Unternehmen nicht einhalten und kündigte eine Verzögerung an. Stattdessen sollen sie im Jahr 2026 erscheinen. Ein Ziel, das immerhin noch möglich ist – selbst wenn die AI-Features erst Teil von iOS 27 sein werden.

Intern hatte Apple sich aber laut Gurman das Ziel mit iOS 26.4 im März 2026 gesetzt. Ein Ziel, das noch im vergangenen Monat fest im Visier war. Der Grund für die neuen Verzögerungen sind angeblich weiterhin Probleme mit Siri. So werden Anfragen nicht korrekt bearbeitet oder Antworten dauern zu lange.

Apple Intelligence wurde bereits auf der WWDC-Keynote im Sommer 2024 vorgestellt Bildquelle: Apple / Screenshot: nextpit

Diese Funktionen sind betroffen

Statt iOS 26.4 soll jetzt 26.5 ein wichtiger Punkt sein. Apples Entwickler wurden laut Gurman angewiesen, diese Version zum Test der neuen Siri-Funktionen zu nutzen.

Eine der betroffenen Funktionen ist Siris Zugriff auf die persönlichen Informationen des Nutzers. Diese erlaubt es dem Assistenten zum Beispiel in Textnachrichten Antworten auf eure Fragen zu finden. Apples Mitarbeiter können eine „Vorschau“ auf diese Funktion in iOS 26.5 aktivieren. Gurman vermutet, dass der iPhone-Hersteller auch seinen Nutzern beim Start des Features vielleicht einen Hinweis zeigen könnte, dass es unvollständig ist oder unter Umständen fehlerhaft sein könnte. Ähnliches gibt es schon heute bei den Beta-Tests der Betriebssysteme.

Neben dem Zugriff auf eure Daten bereitet offenbar auch die Sprachsteuerung von Apps Probleme. Das Feature ist Teil von iOS 26.5, arbeitet jedoch nicht zuverlässig. Diese Sprachkontrolle würde es euch erlauben, in einem Sprachbefehl Siri nach einem Bild zu fragen, welches es dann an einen Kontakt schickt.

In den Tests gab es jedoch Probleme mit der Zuverlässigkeit. Außerdem wurden Tester von Siri unterbrochen, wenn sie zu schnell sprechen. Längere Anfragen sollen ebenfalls für Probleme mit längeren Bearbeitungszeiten gesorgt haben.

Zu guter Letzt kommt es hin und wieder vor, dass Siri auf OpenAIs ChatGPT zurückgreift, obwohl Apples eigene Lösung die Antwort liefern könnte.

Apple plant zwei bislang unbekannte Neuheiten

Es gibt jedoch auch gute Nachrichten. So arbeiten Apples Entwickler an zwei neuen Features, die bislang unbekannt waren. Dabei handelt es sich um eine neue Web-Suche sowie ein neues Werkzeug zur Bilderstellung.

Die neue Web-Suche funktioniert ähnlich wie die KI-Unterstützung in der Google Suche. Eure Anfragen werden also analysiert und ihr bekommt eine Zusammenfassung der wichtigsten Details. Zu der neuen Bilderstellung hat Gurman nur wenige Details. Sie benutzt dieselbe Technologie wie die bekannte Image Playground-App.

Diese beiden Features sind aktuell Teil von iOS 26.5, wurden jedoch auch in 26.4 getestet und könnten somit vielleicht doch schon im März erscheinen.

Das vollständig neue Siri, an dem Apple in Kooperation mit Google arbeitet und das auf Google Gemini basiert, bleibt dagegen Teil von iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27. Dieser Assistent soll sich stärker an Chatbots wie ChatGPT orientieren und deutlich kontextbezogener arbeiten.