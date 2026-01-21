Smartphones mit Technik aus der Oberklasse zu einem kleinen Preis. Mit diesem Plan wollte OnePlus überzeugen, doch das gelang nur über kurze Zeit. Nun setzt der hinter dem Hersteller stehende Oppo-Konzern auf einen radikalen Schritt.

OnePlus gehörte längst nicht mehr zu den Pionieren, als der Hersteller 2014 mit dem OnePlus One sein erstes Smartphone vorstellte. Und doch konnte man den zu diesem Zeitpunkt etablierten Branchengrößen, allen voran Apple, HTC, LG und Samsung, Marktanteile abspenstig machen: Neben Technik aus der Oberklasse wurde auf cleveres Marketing gesetzt, etwa auf eine Android-Version, die zusammen mit der Cyanogen-Community entwickelt wurde.

Der Erfolg des Startups sorgte für Interesse etablierter Hersteller. Schließlich übernahm Oppo das Startup. Doch mit der zunehmenden Größe wuchsen die Probleme. Zuletzt blieben die Umsätze deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Erwartungen seit längerem nicht erfüllt

Selbst aus Indien, einem der wichtigsten Märkte, kamen schlechte Nachrichten. Im Mai 2024 erklärten 4.500 Einzelhändler, dass sie keine weiteren Modelle von OnePlus verkaufen würden. Als Grund wurden eine zögerliche Bearbeitung von Garantiefällen und niedrige Margen genannt. Insgesamt gingen die Auslieferungen im Jahr 2024 um mehr als 20 Prozent zurück, von etwa 17 Millionen auf 13 bis 14 Millionen. Auch die Märkte in Europa und den USA entwickelten sich nicht wunschgemäß. Bereits ab 2020 musste OnePlus sein Personal in Deutschland, Frankreich und Großbritannien reduzieren.

Der hinter der Marke stehende Oppo-Konzern versuchte zwar, dem Abwärtstrend entgegenzutreten, und investierte 2022 noch einmal 14 Milliarden Dollar. Die erhoffte Wende konnte damit jedoch nicht eingeleitet werden, sodass Oppo nun die Reißleine zieht. Selbst bereits fertig entwickelte Hoffnungsträger wie das OnePlus Open 2 Foldable oder das kompakte, aber leistungsstarke OnePlus 15s werden nicht mehr erscheinen, wie Android Headline erfahren hat.

Probleme nicht nur bei OnePlus

Allerdings kämpft Oppo nicht nur bei OnePlus mit Problemen. Zuletzt wurde auch die Konzerntochter Realme wieder eingegliedert, eine Marke, die hierzulande für günstige Modelle bekannt war. Offenbar setzt dem Hersteller der Erfolg des Konkurrenten Xiaomi zu. Und nicht nur diesem. Auch ASUS wird sich vom Smartphone-Markt zurückziehen.

Immerhin müssen sich die Besitzer aktueller OnePlus-Smartphones dem Anschein nach keine Sorgen machen: Oppo wird sowohl die versprochenen Android-Updates als auch Sicherheitsaktualisierungen ausliefern.