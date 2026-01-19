Ein bekannter US-Medienname will im deutschsprachigen Raum angreifen. TV-Sender, Digitalformate und Events stehen auf dem Plan. Noch ist vieles Ankündigung, aber die Pläne sind groß, die Zielgruppe klar und der Zeitplan ambitioniert.

Der benannte US-Wirtschaftssender CNBC soll ab 2027 als deutschsprachige Multimediaplattform für Deutschland, Österreich und die Schweiz (in Wirtschaftskreisen auch DACH-Region genannt) starten. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Hinter dem Projekt steht Rusmir Nefic, der nach eigenen Angaben eine Marktlücke für „Wirtschaftsnachrichten von Profis für Profis“ sieht – mit einem Fernsehsender als Kern. Denn: CNBC wird den Ableger in Europa nicht aus eigener Kraft stemmen, sondern eine Franchise-Lizenz vergeben. Geplant sind rund 200 neue Stellen, etwa 100 davon in Deutschland. Zentrum soll Frankfurt am Main werden. Weitere Standorte sind in Wien und Zürich vorgesehen, dazu Büros in Berlin und München. Studios in Frankfurt, Wien und Zürich sollen im Laufe des Jahres entstehen, die Technik soll überwiegend aus Wien gesteuert werden.

Ein Sender für CFOs und „harte Zahlen“

Macher Nefic richtet das Angebot explizit an Top-Entscheider: Vorstände, Finanzvorstände, Mittelständler – Menschen, die täglich mit Kennzahlen arbeiten. Klassische Nachrichtensender seien dafür zu allgemein, viele Medien würden sich aus der Welt „der harten Zahlen“ zurückziehen. CNBC DACH soll genau dort ansetzen und Gespräche über Wirtschaft „im Kern“ führen – auch mit Analysten oder Beratern großer Häuser.

Inhaltlich ist nicht nur lineares Fernsehen geplant. Die Plattform soll außerdem digitale Formate, Social Media, Live-Events, Newsletter, Podcasts und Print umfassen – vor allem als Monatsmagazin. Die Idee dahinter: Aus einem Anlass wie Interview oder Pressekonferenz sollen direkt alle Kanäle bespielt werden.

Franchise statt eigener Ausbau

Organisiert wird das Vorhaben über die C-DACH Business News Holding GmbH mit Sitz in Wien. Nefic nennt sich Medienberater und Spezialist für Franchisepartnerschaften. Als Referenzen führt er unter anderem Plattformen wie Bloomberg Adria sowie Gründungen im Umfeld von CNN- und Euronews-Ablegern auf dem Balkan an.

CNBC DACH soll hinter einer Bezahlschranke laufen. Nefic kalkuliert mit einer „harten Kernzielgruppe“ von rund einer Million Personen, mit erweiterten Interessengruppen sollen es bis zu fünf Millionen in den drei Ländern sein. Das positioniert das Angebot klar als Premium-Produkt – und weniger als Massenprogramm für alle.

Aber: Wichtige Genehmigungen stehen offenbar noch aus, inklusive einer Fernsehsendelizenz. Die Franchiselizenz von CNBC soll für zehn Jahre laufen, die Standards des Lizenzgebers sollen auch im DACH-Projekt gelten. Ob der Start „Anfang 2027“ hält, hängt damit nicht nur am Personalaufbau, sondern auch an regulatorischen und operativen Details, die bislang noch nicht öffentlich geklärt sind.