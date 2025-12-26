Der nächste Rechtewechsel im Sport-TV ist fix – und er verschiebt für viele Fans den gewohnten Empfang. Wer bislang alles über einen Anbieter abgedeckt hat, muss sich ab 2026 neu orientieren. Vor allem eine Sportart ist spürbar betroffen.

Die Deutsche Telekom sichert sich für MagentaTV und MagentaSport ein umfangreiches Rechtepaket im Golf. Dahinter steckt kein kleiner Zukauf, sondern ein Programm, das über große Teile des Jahres live laufen soll. Die Telekom spricht von 300 Tagen Live-Golf pro Jahr und 76 Live-Events aus der PGA Tour und der DP World Tour. Geplant sind zwei zusätzliche lineare Kanäle: MS Golf 1 und MS Golf 2. Der erste Kanal soll Turniere komplett abbilden, der zweite ist für zusätzliche Signale gedacht – etwa parallel laufende Gruppen oder alternative Feeds, wenn sich Events überschneiden.

Was Fans ab 2026 konkret bekommen

Losgehen soll es schon im Januar 2026. Als Startdatum wird der 16. Januar 2026 genannt. Ab dann sollen die PGA Tour und die DP World Tour nicht mehr bei Sky, sondern bei MagentaTV/MagentaSport zu sehen sein. Für Fans ist das die eigentliche Zäsur: Wer bisher über Sky Golf viel abgedeckt hat, muss künftig umstellen.

Zum Rechtepaket gehören zusätzlich weitere Wettbewerbe und Touren. Dazu zählen auch Formate, die für die Golf-Szene relevant sind, aber nicht zwingend im Alltag jedes Zuschauers auftauchen – etwa Nachwuchs- und Seniorentouren. Außerdem sichert sich die Telekom schon jetzt den Ryder Cup für 2027 und 2029 exklusiv.

So verändert sich die Lage für Sky-Kunden

Für Sky ist das ein spürbarer Einschnitt, weil PGA Tour und DP World Tour für viele den regelmäßigen Wochenendrhythmus im Golf ausmachen. Sky bleibt 2026 aber nicht ohne Golf: Nach aktuellem Stand hält Sky weiterhin die vier Majors der Herren (Masters, U.S. Open, The Open, PGA Championship). Dazu kommen laut Sky-Angaben weiterhin wichtige Rechte im Frauengolf, darunter der Solheim Cup, die fünf Damen-Majors sowie die LPGA Tour und die Ladies European Tour. Auch die TGL (Tomorrow Golf League) wird von Sky weiterhin genannt.

Für Euch als Zuschauer heißt das unterm Strich: „Alles Golf in einem Abo“ wird unwahrscheinlicher. Wenn ihr sowohl die Majors als auch die PGA/DP World Tour sehen wollt, kann es 2026 auf zwei Anbieter hinauslaufen.

Verfügbarkeit und Kosten bleiben der Knackpunkt

Die Telekom kündigt an, dass das Golf-Angebot in den MagentaTV-Tarifen enthalten sein soll und bei MagentaSport im jeweiligen Abo ohne Aufpreis läuft. Einzelne ausgewählte Inhalte sollen zudem frei im Freemium-Bereich verfügbar sein. Welche Turniere das konkret sind und wie groß der frei zugängliche Anteil am Ende ausfällt, ist damit aber noch nicht wirklich greifbar – genau hier wird sich entscheiden, ob das Paket für Gelegenheitszuschauer reicht oder eher ein Angebot.