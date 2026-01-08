Asus überrascht 2026 mit einer deutlichen Ansage: Es kommen keine neuen Zenfone- oder ROG-Phone-Modelle auf den Markt. Bevor ihr euch aber Sorgen macht – komplett aus dem Smartphone-Geschäft steigt Asus nach aktuellem Stand nicht aus. Es ist eher eine Pause als ein Abschied.

Asus hat gegenüber Mobilfunkpartnern bestätigt, dass 2026 keine neuen Android-Smartphones erscheinen werden. Das bedeutet: Ein Zenfone 13 oder ein ROG Phone 10 könnt Ihr im Kalenderjahr 2026 abhaken. Die Entscheidung kommt nicht völlig aus dem Nichts – schon in den vergangenen Jahren hat Asus nur noch wenige neue Modelle vorgestellt.

Warum stoppt Asus seine Smartphone-Entwicklung?

Offiziell hält sich Asus bedeckt, warum es im gerade eingeläuteten Kalenderjahr keine neuen Smartphones geben wird. In der Branche wird aber klar über mögliche Gründe gesprochen:

Harter Wettbewerb durch Hersteller aus China und Südkorea

durch Hersteller aus China und Südkorea Hohe Entwicklungskosten für Nischenmodelle wie kompakte Zenfones oder Gaming-Phones

für Nischenmodelle wie kompakte Zenfones oder Gaming-Phones Fokus auf profitablere Bereiche wie PCs, Notebooks, Gaming-Hardware und Netzwerkprodukte

Kurz gesagt: Der Aufwand, neue Handys zu entwickeln, lohnt sich für Asus immer weniger – also wird jetzt umpriorisiert.

Was bedeutet das für Euch als Zenfone- oder ROG-Phone-Fans?

Für alle, die aktuell ein Asus-Smartphone nutzen, bleibt erst einmal alles entspannt. Asus verspricht:

Weiterhin Wartung und Reparaturen

Garantieleistungen wie gewohnt

wie gewohnt Software-Updates für bestehende Modelle

Der Smartphone-Bereich bleibt organisatorisch bestehen – es ist also wirklich eine Pause, kein sofortiger Ausstieg. Wenn Ihr etwa ein Zenfone 12 Ultra oder ein ROG Phone 9 nutzt, bekommt Ihr weiterhin Support.

Wie geht es nach 2026 weiter?

Ob Asus 2027 wieder neue Smartphones bringt oder die Pause zum endgültigen Abschied wird, ist aktuell offen. Insider sprechen von einer „Auszeit“, weisen aber auch darauf hin, dass ein Neustart nach einer Pause oft schwierig ist.

Für Euch heißt das: 2026 wird ein entscheidendes Jahr, in dem sich zeigt, ob Asus im Smartphone-Markt noch eine Zukunft sieht. Doch jetzt interessiert uns auch Eure Meinung: Würdet Ihr Asus auf dem Smartphone-Markt vermissen, wenn sich der Hersteller doch für einen kompletten Rückzug entscheiden würde? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen.