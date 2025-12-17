Budget- und Mittelklasse-Smartphones erhalten ein ernsthaftes Upgrade. Der Snapdragon 4 Gen 4-Chipsatz von Qualcomm verspricht flüssigere Spiele, besseres Multitasking und mehr Effizienz und macht erschwingliche Android-Geräte leistungsfähiger als je zuvor.

Wer sich für ein Budget- oder Mittelklasse-Smartphone entscheidet, könnte sein nächstes Gerät spürbar schneller finden. Qualcomm hat gerade den Snapdragon 4 Gen 4 vorgestellt, einen mobilen Chipsatz für die untere Mittelklasse. Der neue Chip bringt weitreichende Verbesserungen mit sich, insbesondere bei Prozessor und Speicher, die erschwingliche Telefone deutlich leistungsfähiger machen.

Flaggschiff-Kerne trotz Budget-Prozessor

Der neue Chip überspringt die Gen 3 und folgt dem Snapdragon 4 Gen 2. Dieser Sprung scheint gerechtfertigt. Der Snapdragon 4 Gen 4 verwendet nun schnellere und effizientere Kryo-Kerne. Dies stellt eine deutliche Abkehr von den Cortex-Kernen dar, wobei Qualcomm eine Leistungssteigerung von 15-20 Prozent verspricht.

Technisch gesehen handelt es sich um eine 8-Kern-Konfiguration mit 2+6 Kernen, wobei die Leistungskerne mit bis zu 2,3 GHz (statt 2,2 GHz) und die Effizienzkerne mit 2,0 GHz (statt 1,9 GHz) getaktet sind.

Leistungsfähigere Grafiken

Auf der Grafikseite verfügt der Snapdragon 4 Gen 4 über eine deutlich stärkere Adreno-GPU, die eine rund 20 Prozent höhere Leistung als die Adreno 613 im Snapdragon 4 Gen 2 bietet. Benchmarks sind zwar noch nicht verfügbar, aber die neue GPU sollte stabilere Bildraten auf höherem Niveau liefern. Sie unterstützt außerdem OpenGL ES 3.2, Vulkan® 1.1, FHD+-Auflösung und 120-Hz-Bildwiederholrate.

Der Nachfolger des Xiaomi Redmi 14C könnte mit dem Snapdragon 4 Gen 4 SoC ausgestattet sein.

Auch der Arbeitsspeicher erfährt mit der Unterstützung von LPDDR5 ein großes Upgrade, wodurch der Chip näher an teurere Gegenstücke heranrückt. Im Vergleich zu LPDDR4X der vorherigen Generation bedeutet dies stabilere Performance und schnelleres Multitasking. Das alles hängt jedoch davon ab, ob die Hersteller diese Funktion in ihren Geräten aktivieren.

Kamera und Konnektivität bleiben wie gewohnt

Ansonsten unterstützt der Chip schnellere UFS-3.1-Speicher und USB 3.2 Gen 1. Die Kamerafunktionen bleiben weitgehend unverändert, mit Unterstützung für Sensoren bis zu 108 MP, obwohl die Videoaufzeichnung weiterhin auf 1080p bei 60 fps begrenzt ist.

Wi-Fi 5 bleibt unverändert, aber 5G-Konnektivität unterstützt globale Multi-SIM mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbps.

Obwohl viele der Bildgebungs- und Konnektivitätsfunktionen beibehalten wurden, ist der Snapdragon 4 Gen 4 ein bedeutendes Upgrade. Er sollte spürbare Verbesserungen bei der Rohleistung bringen, insbesondere bei anspruchsvollen Aufgaben wie der Bearbeitung und dem Spielen.

Bisher hat noch keine Marke Geräte mit dem neuen Snapdragon-4-Chip bestätigt. Basierend auf der Verwendung des Snapdragon 4 Gen 2 sind jedoch die Nachfolger des Xiaomi Redmi 14C/14R und des POCO M7 wahrscheinliche Kandidaten.

Bist du der Meinung, dass Mittelklasse-Smartphones bereits gut genug fürs Spielen am Handy sind? Welche Verbesserungen würdest du dir wünschen? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen.