Schon mit der Verfügbarkeit von AirDrop auf dem Pixel 10 konnte Google viele Smartphone-Nutzer überraschen. Zum nahenden Start des Pixel 10a verspricht das Unternehmen möglicherweise noch mehr und nimmt dabei einen weiteren Apple-Dienst ins Visier.

Seit einigen Monaten können Besitzer eines Pixel 10 ganz einfach Dateien von ihrem Smartphone aus per AirDrop an iPhone, iPad und Mac versenden. Das Feature macht damit den Dateiaustausch unter Freunden und Kollegen deutlich einfacher. Entgegen früherer Erwartungen hat Apple bis dato keine Hindernisse in seine Betriebssysteme integriert, um das Vorgehen zu stoppen. Nun deutet sich jedoch möglicherweise ein weiterer Schritt zur Annäherung zwischen den Geräten der beiden Tech-Giganten an.

Google verspricht: Videoanrufe sind auch mit FaceTime möglich

Wer den offiziellen Google Store besucht, stolpert seit einigen Tagen auf der Seite zum kommenden Pixel 10a über einen interessanten Hinweis. Im Bereich „Wechsel zu Pixel“ verspricht das Unternehmen eine „große Auswahl für Videoanrufe“. Konkret steht dort aktuell: „Videoanrufe sind auch mit FaceTime möglich.“

Im Google Store verspricht man FaceTime fürs Pixel 10a Bildquelle: Google Store

Die Reaktion auf dieses Versprechen kann unterschiedlich ausfallen. Hat Google möglicherweise nach AirDrop auch einen eigenen Weg gefunden, FaceTime-Anrufe ohne Apple-App zu tätigen? Oder bezieht sich die Aussage lediglich auf die bereits seit längerer Zeit verfügbare Möglichkeit, FaceTime-Anrufen über einen Weblink beizutreten? Es könnte also als reiner Marketing-Kniff verstanden werden. Denn um derartige Links zu erzeugen, wird zum heutigen Zeitpunkt ein Apple-Gerät mit der FaceTime-App benötigt.

Interessant ist aber die Wortwahl von Google. So schreibt das Unternehmen in der Übersicht seiner Pixel-Smartphones im eigenen Store ebenfalls zu FaceTime-Fähigkeiten: „Wenn dir jemand einen Link sendet, kannst du außerdem ganz einfach über dein Pixel Smartphone an FaceTime-Anrufen teilnehmen.“ Das ist deutlich näher an der heutigen Realität als die Aussage beim Pixel 10a oben.

In der generellen Übersicht zu den Pixel-Smartphones ist Google etwas zurückhaltender Bildquelle: Google

Am 18. Februar erfahren wir hoffentlich mehr; dann startet Googles Pixel 10a ganz offiziell. Möglicherweise hält das Unternehmen bis dahin noch eine weitere Überraschung für all jene bereit, die einen Wechsel vom iPhone in Erwägung ziehen.

FaceTime-Anrufe abseits von Apple-Geräten

Wie bereits erwähnt, können Apple-Nutzer bereits seit einiger Zeit Freunde ohne iPhone, iPad oder Mac an FaceTime-Anrufen teilnehmen lassen – also auch Nutzer von Android-Geräten. Möglich wird das über die Erstellung eines Links, die aktuell allerdings weiterhin ein Apple-Gerät voraussetzt. So funktioniert das auf einem iPhone:

Ihr öffnet die FaceTime-App und tippt unten auf „Neuer Anruf“. Im nächsten Schritt tippt ihr auf das grüne Symbol mit den beiden Kettengliedern über der Tastatur, um einen FaceTime-Link zu erstellen. Den erzeugten Link könnt ihr anschließend auf beliebigem Weg mit euren Kontakten teilen. Nach dem Teilen erscheint der Link in der FaceTime-Übersicht.

So erstellt ihr in der FaceTime-App auf dem iPhone einen Link zum Anruf Bildquelle: Holger Eilhard / NextPit

Hinter diesem Link findet ihr dann die Möglichkeit, dem Anruf selbst beizutreten, den Link erneut zu teilen oder ihn zu löschen. Öffnet ein Freund beispielsweise auf einem Google-Smartphone den Link und tritt dem Anruf bei, erhaltet ihr eine Benachrichtigung und müsst den Teilnehmer aktiv zulassen. All diese Funktionen rund um FaceTime gibt es also bereits heute – unabhängig davon, ob Pixel-Smartphone, Samsung-Tablet oder Windows-PC.