Ein Wear OS 6-Fehler lässt Galaxy Watches und Pixel Watches abstürzen. Nutzer berichten von eingefrorenen Bildschirmen und sich überlappenden Elementen. Erfahrt hier, warum dies passiert und wann mit einem Fix zu rechnen ist.

Das Wear OS 6-Update (One UI 8 Watch) wurde letztes Jahr für die meisten Smartwatches von Google und Samsung eingeführt. Doch abgesehen von den neuen und sinnvollen Funktionen haben zahlreiche Bugs vielen Nutzern das Leben schwer gemacht. Das jüngste und bekannteste Problem betrifft defekte Zifferblätter von Drittanbietern.

Defekte Always-On-Funktion für Pixel- und Galaxy Watch-Nutzer

Berichte aus Google- und Samsung-Foren (via Piunikaweb) weisen auf einen Zifferblattfehler hin, der speziell bei Designs von Drittanbietern auftritt. Nutzer beschreiben, dass Elemente wie die Uhr und das Datum einfrieren oder sich überlappen, wenn die Uhr vom aktiven Modus in den Dauerbetrieb wechselt.

Dies führt zu einem „Bleeding“- oder „Ghosting“-Effekt, der die Lesbarkeit der Uhrzeit, des Datums und anderer Zifferblattkomponenten beeinträchtigt. Das Problem tritt bei Zifferblättern von Drittanbietern auf, betrifft aber nicht die Standard- oder nativen Optionen der Pixel Watch oder Galaxy Watch. Die einzige Möglichkeit, das Problem zu umgehen, ist der Wechsel zu einem Zifferblatt eines Erstanbieters.

Samsungs Galaxy Watch 8 Classic mit Always-on-Display. Bildquelle: nextpit

Der Fehler scheint auf die API-Optimierungen von Wear OS 6 für Leistung und Akkulaufzeit zurückzuführen zu sein. Infolgedessen sind alle Galaxy-Smartwatches mit One UI 8 Watch betroffen, darunter die Galaxy Watch 8 (Test), Watch 7, Watch 4 und sogar die kürzlich aktualisierte Watch FE. Bei Google sollen die Pixel Watch 4 und Watch 3 betroffen sein.

Samsung wird einen Fix veröffentlichen

Neben dem Problem mit dem Zifferblatt berichten Besitzer der Galaxy Watch 6, Watch 5 und Watch 4 weiterhin von Problemen mit One UI 8 Watch, darunter eine langsamere, verzögerte Schnittstelle und fehlerhafte Tracking-Sensoren.

Samsung hat versprochen, ein neues Update zu veröffentlichen, das diese Probleme behebt. Es wird erwartet, dass das Update bereits nächste Woche für ausgewählte Modelle in Südkorea veröffentlicht wird, bevor es auf andere Regionen ausgeweitet wird.

Auch von Google wird ein entsprechendes Firmware-Update für Pixel-Watch-Geräte erwartet, allerdings wurde noch kein genauer Zeitplan genannt.

Besitzen Sie eine Pixel Watch oder Galaxy Watch mit Wear OS 6? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren unten mit.