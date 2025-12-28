WhatsApp auf der Apple Watch funktioniert wie eine iPhone-Erweiterung, aber die Entkopplung war bisher unklar. Meta testet eine neue Funktion, die verknüpfte Geräte anzeigt und das Trennen der Verbindung mit der Uhr einfach und transparent macht.

Obwohl die Ankunft von WhatsApp auf der Apple Watch ein lang erwarteter Meilenstein war, enthielt sie zunächst nicht alle wesentlichen Funktionen der iOS-Version. Um diese Lücke zu schließen, hat Meta stetige „Quality of Life“-Verbesserungen eingeführt. Die jüngste Entdeckung ist eine wichtige Neuerung, die Apple-Watch-Nutzer endlich nutzen können – vor allem, wenn es an der Zeit ist, die Verbindung zwischen ihren Geräten zu beenden.

Wie WhatsApp auf der Apple Watch funktioniert

WhatsApp auf watchOS funktioniert im Wesentlichen als eine Erweiterung der iPhone-App. Sobald es integriert ist, bietet es einen überraschend großen Funktionsumfang. Die Einrichtung ist ein schneller Prozess, bei dem die beiden Geräte gekoppelt werden. Danach könnt Ihr Benachrichtigungen und Nachrichteninhalte direkt von Eurem Handgelenk aus verwalten.

Seit der Einführung gab es jedoch keine klare Möglichkeit, den Verbindungsstatus einer gekoppelten Apple Watch einzusehen oder eine einfache Methode, um sie aus einem WhatsApp-Konto zu entfernen. Dies hat viele Nutzer frustriert, insbesondere diejenigen, die mit kaputten oder gestohlenen Handys zu tun haben. Noch besorgniserregender sind die Fälle, in denen diese Integration ausgenutzt wurde, um ein Konto ohne das Wissen des Besitzers zu überwachen.

Eine längst überfällige Lösung

Meta scheint diese Nachteile erkannt zu haben. Die neueste TestFlight-Version der App deutet darauf hin, dass eine umfassende Lösung in Arbeit ist.

In der iOS-Beta-Version 25.37.10.71 wurde ein neuer Abschnitt für die Verwaltung entdeckt (über WABetaInfo). Dieser Bereich befindet sich innerhalb der bestehenden Geräteeinstellungen und bietet volle Transparenz, indem er alle verknüpften Apple Watches anzeigt, einschließlich des spezifischen Modells und des Zeitstempels „zuletzt aktiv“.

Meta testet eine Funktion, die Nutzern volle Transparenz bietet, indem sie verbundene Apple Watch-Geräte in ihren Konten anzeigt.

Durch Antippen dieses neuen Menüs wird eine optimierte Schnittstelle für die Verwaltung der Verbindung angezeigt. Vor allem enthält es eine klare Anweisung, wie die Verbindung zwischen dem Konto und der Uhr vollständig getrennt werden kann.

Der Entkoppelungsprozess scheint einfach zu sein und gibt dem Besitzer der Apple Watch die direkte Kontrolle über die Verbindung. Dies ist von großem Vorteil, wenn man den Zugriff auf sein Telefon verliert und eine schnelle Möglichkeit benötigt, seine Daten vom Handgelenk aus zu sichern. Darüber hinaus dient der „Aktivitätsstatus“ als praktisches Überwachungsinstrument, mit dem Nutzer sicherstellen können, dass keine unbefugten Geräte auf ihre Nachrichten zugreifen.

Diese Funktion befindet sich derzeit in der Testphase, so dass unklar ist, wann sie für die breite Öffentlichkeit freigegeben wird. Da sie jedoch bereits in Beta-Builds auftaucht, wird sie wahrscheinlich in einem der kommenden globalen Updates enthalten sein.