Garmin nimmt es endlich mit Whoop auf. Ein zufälliges Leck hat das „Cirqa“ enthüllt, ein mysteriöses, bildschirmloses Smartband, das sich an Nutzer richtet, die tiefgehende Gesundheitsdaten ohne die Ablenkung durch ein leuchtendes Display wünschen. Sollte Whoop besorgt sein?

Es ist unbestreitbar, dass Whoop den Markt für bildschirmlose Wearables dominiert. In den letzten Jahren sind jedoch immer mehr Konkurrenten auf den Plan getreten. Während die früheren Alternativen wie das Amazfit Helio Strap wie solide Konkurrenten aussahen, haben wir noch keine große Marke gesehen, die Whoop herausfordert – bis jetzt. Garmin könnte sich als der größte Konkurrent erweisen.

Garmin’s bildschirmloser Tracker bald auf dem Markt?

Auf der kanadischen Website von Garmin tauchte versehentlich eine Anzeige für ein neues Gerät auf. Bevor die Marke das Angebot entfernte, wurde ein Reddit-Nutzer einen Screenshot des Eintrags gespeichert und öffentlich geteilt.

Das kommende Gerät trägt den Namen Cirqa Smart Band und ist ein Wearable für das Handgelenk. Die Details deuten darauf hin, dass es in zwei Bandgrößen (S/M und L/XL) und in den Farben Schwarz und Französisch-Grau erhältlich sein wird.

Ein separater Bericht des the5krunner Blogs enthüllt die genauen Abmessungen dieser Bandoptionen. Die kleinere Größe passt für Handgelenke mit einem Umfang von 120 bis 200 mm, während die größere Größe 145 bis 240 mm abdeckt.

Das Cirqa Smart Band von Garmin wird es in zwei Größen geben. Bildquelle: Reddit / Garmin

Besonders interessant ist, dass es sich nach den wenigen verfügbaren Informationen eher um einen Fitness-Tracker ohne Bildschirm als um eine weitere Smartwatch zu handeln scheint. Es sieht aus wie Garmins lang erwarteter Whoop-Konkurrent, der sich an Sportler und Fitness-Enthusiasten richtet, die Wearables mit Display zu sperrig und störend finden.

Ist dies der wahre Whoop-Rivale von Garmin?

Die kürzlich von Garmin eingeführten Funktionen könnten für die Existenz dieses Geräts sprechen. Letztes Jahr führte das Unternehmen das Food and Lifestyle Tagging ein, mit dem Benutzer Aktivitäten wie Nahrungsaufnahme, Nickerchen und andere Wellness-Kennzahlen aufzeichnen können. Diese Daten werden dann verwendet, um Einblicke in die Erholung und das allgemeine Wohlbefinden zu geben, was dem entspricht, was man von einer Smartwatch erwarten würde.

Darüber hinaus ist wenig über das Cirqa Smart Band bekannt. Der Auflistung nach zu urteilen, sollte es jedoch bald enthüllt werden. Durchgesickerte Details deuten darauf hin, dass es in 4-5 Monaten auf den Markt kommen wird, obwohl Garmin es auch früher ankündigen könnte.

Würdet Ihr das Cirqa-Band von Garmin dem Whoop vorziehen? Teilt uns Eure Meinung mit.