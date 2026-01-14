Dein Pixel-Handy macht Probleme? Googles Januar-Firmware ist soeben eingetroffen, um den Tag zu retten. Dieses Update behebt lästiges AOD-Flackern und unempfindliche Touchscreens, während es die GPU-Leistung und die Akkulaufzeit insgesamt verbessert.

Während in diesem Monat kein größeres Pixel Feature Drop oder Android-Versionsupdate erwartet wird, erhalten Pixel-Nutzer ihren regulären monatlichen Sicherheitspatch. Diese Firmware bringt jedoch bedeutendere Änderungen als einfache Sicherheitslücken zu schließen. Sie behebt endlich einige der hartnäckigsten und ärgerlichsten Fehler auf diesen Geräten.

Das Januar-Sicherheitsupdate wurde gestern veröffentlicht und wird derzeit an die entsprechenden Geräte ausgerollt. Konkret ist das Update kompatibel mit der Pixel 10-Serie, der Pixel 9-Serie, der Pixel 8-Serie und dem Pixel 7a. Es umfasst auch das Pixel Tablet und das ursprüngliche Pixel Fold. Bemerkenswert ist, dass die Pixel 6– und Pixel 7-Serie dieses Update nicht erhalten haben, da Berichte darauf hindeuten, dass Google diese älteren Modelle auf einen vierteljährlichen Aktualisierungsplan umgestellt hat.

Diese Firmware enthält die Sicherheitsversion vom Januar 2026 für unterstützte Geräte. Während Google das vollständige Sicherheitsbulletin noch nicht veröffentlicht hat, ist bekannt, dass das Update kritische Stabilitätsverbesserungen und wichtige funktionale Optimierungen enthält, auf die Nutzer gewartet haben.

Lästige Pixel-Probleme behoben: Display, Akku und GPU

Die wichtigste Änderung ist die Behebung von Problemen mit der Akkuleistung, die von vielen Nutzern gemeldet wurden. Dieses Problem beeinträchtigte die Akkulaufzeit bei neueren Modellen von der Pixel 8- bis zur Pixel 10-Serie. Mit diesem Update sollten Nutzer eine spürbare Verbesserung der täglichen Ausdauer sehen. Der Patch behebt auch die „lauten Freizeichentöne“, die bei einigen Nutzern der genannten Modelle auftraten.

Googles Pixel 10 Vanilla-Modell hat ein verbessertes OLED-Display. Bildquelle: Timo Brauer / nextpit

Es gibt auch mehrere Pixel 10-spezifische Fixes für prominente Bugs, die Besitzer des Flaggschiffs seit der Markteinführung gestört haben. Dazu gehören ein Fix für das Flackern des Always On Displays, das unter bestimmten Bedingungen auftrat, und eine Lösung für verrauschte Linien, die auf dem Bildschirm blinkten, wenn HDR-Bilder in Adobe Lightroom bearbeitet wurden. Außerdem wurde die gelegentliche Unempfindlichkeit des Touchscreens bei diesen Handys behoben.

Allgemeine Optimierungen für die GPU-Leistung wurden auch für das Pixel 10 und Pixel 10 Pro vorgenommen. Es ist unklar, ob dies Teil von Googles Bemühungen zur Verbesserung der Kompatibilitätsprobleme mit Grafiktreibern ist, die mit dem Update vom Dezember 2025 behoben wurden.

Wenn Sie eines der unterstützten Geräte besitzen, sollten Sie die Update-Benachrichtigung bald sehen. Sie können auch manuell nach dem Update suchen, indem Sie zu Einstellungen navigieren, System auswählen und dann auf Software-Updates tippen.

Seid ihr froh, dass Google diese speziellen Pixel-Fehler behebt? Hat das Update Probleme auf euren Gerät behoben? Wir möchten eure Meinung in den Kommentaren hören.