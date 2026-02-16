Xiaomi hat zwar noch keine offizielle Android-17-Roadmap veröffentlicht, aber eine kürzlich erfolgte Zertifizierung gibt uns einen klaren Blick darauf, welche Mi-, Redmi- und Poco‑Handys für das Upgrade vorgesehen sind und welche beliebten Modelle leer ausgehen.

Google hat offiziell das Android 17 Beta-Update für Pixel-Geräte veröffentlicht und signalisiert damit, dass die großen Android-Hersteller in Kürze mit ihren eigenen Adoptionsprozessen beginnen werden. Bislang hat Xiaomi weder für die eigenen Modelle noch für die Konzerntöchter Poco und Redmi eine offizielle Liste veröffentlicht. Durch das Android Enterprise Recommended (AER) Zertifizierungsprogramm des Unternehmens, können wir nun aber mehrere Update-Kandidaten bestätigen.

AER ist ein von Google geführtes Kennzeichnungssystem, das sicherstellen soll, dass mobile Geräte strenge Compliance-Standards für den geschäftlichen Einsatz erfüllen, einschließlich konsistenter Softwareunterstützung und rechtzeitiger Sicherheits-Patches.

Die neuesten AER-Listen von Xiaomi enthalten spezifische Angaben zu den geplanten Software-Lebenszyklen für die aktuelle Flotte (via XiaomiTime). Dies gibt klaren Aufschluss darüber, wie lange diese Xiaomi-, Redmi- und Poco-Geräte unterstützt werden. So können wir sehen, welche Modelle für Android 17 infrage kommen, das wahrscheinlich als Teil von HyperOS 4.0 erscheinen wird.

Die meisten HyperOS-3.0-Geräte erhalten Android 17

Die gesammelten Daten deuten darauf hin, dass eine beträchtliche Anzahl von Geräten, die derzeit mit HyperOS 3.0 laufen, für den Übergang zu Android 17 vorgesehen sind, darunter auch die Flaggschiff-Geräte der Xiaomi 17-Serie. Der Bericht hebt jedoch auch mehrere beliebte Modelle hervor, die das Ende ihrer großen Update-Zyklen erreicht haben, was bedeutet, dass Android 16 ihre letzte Firmware sein wird.

Xiaomi-Geräte, die Android 17 erhalten könnten

Redmi-Geräte, die Android 17 erhalten könnten

Redmi 14R 5G

Redmi 15, 15 4G

Redmi 15C 4G, 15C 5G

Redmi A5 4G

Redmi K60 Ultra

Redmi K70, K70 Ultra

Redmi K70e

Redmi K80, K80 Pro, K80 Ultra

Redmi K90m, K90 Pro Max

Redmi K Pad

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro, Note 14 Pro 4G, Note 14 Pro+

Redmi Note 14S

Redmi Note 15, Note15 5G

Redmi Note 15 Pro, 15 Pro 4G, 15 Pro+

Redmi Pad 2, Pad 2 4G

Redmi Pad 2 Pro, Pad 2 Pro 5G

Redmi Turbo 3

Redmi Turbo 4, Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 5, Turbo 5 Max

POCO-Geräte, die Android 17 erhalten könnten

Welche Xiaomi-Geräte mit HyperOS 3.0 werden nicht auf Android 17 aktualisiert?

Zu den HyperOS-3.0-Geräten, die das Update auf Version 4.0 voraussichtlich nicht erhalten werden, gehören das Redmi Note 14 5G und das Redmi 14C, die beide bereits ihre zweijährigen Verpflichtungen für große Betriebssystem-Updates erfüllt haben. Auch das Redmi Pad SE 8.7 und das Redmi Pad Pro 5G werden in der aktuellen AER-Dokumentation als Geräte aufgeführt, die ihren Major-Software-Support mit Android 16 abgeschlossen haben.

Wann wird Android 17 veröffentlicht?

Von Android 17 werden im Allgemeinen eher weniger weitreichende Änderungen erwartet, als es bei der Vorgängerversion der Fall war. Dennoch soll es spürbare Verbesserungen bringen, einschließlich tiefgreifender Optimierungen für die Langlebigkeit des Akkus, verbesserter Systemreaktion und detaillierterer Datenschutz- und Sicherheitskontrollen. Es wird erwartet, dass Xiaomis benutzerdefinierter Skin wie immer seine eigenen ästhetischen und funktionalen Schichten zum Basis-Android-17-Erlebnis hinzufügen wird.

Der Beta-Zyklus von Android 17 wird voraussichtlich in den Sommermonaten fortgesetzt, wobei eine stabile öffentliche Version irgendwann nach der Google I/O 2026 erscheinen wird. Kurz nach diesem Meilenstein wird erwartet, dass Drittanbieter wie Xiaomi mit der Auslieferung ihrer angepassten stabilen Versionen beginnen.

