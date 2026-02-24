Samsung liefert regelmäßig Android- und One UI-Updates für seine Galaxy-Geräte. Meistens bringen diese Updates neue Funktionen und beheben Probleme, manchmal verursachen sie aber auch welche. Jetzt trifft es offenbar Galaxy-S22-Nutzer.

Das Februar-Sicherheitsupdate wurde Anfang des Monats auf die Galaxy S22-Modelle ausgerollt und in den darauf folgenden Wochen fortgesetzt. Es enthielt mehrere Fehlerkorrekturen zur Behebung von Sicherheitslücken sowie Verbesserungen der Nutzerfreundlichkeit. Leider hat das Update bei einigen Samsung-Nutzern, auch zu erheblichen Problemen geführt.

Galaxy-S22-Geräte frieren ein und starten neu

Ein aktueller Beitrag auf Reddit zeigt den wachsenden Frust unter Galaxy-S22-Besitzern. In dem Thread wird darauf hingewiesen, dass viele Geräte unmittelbar nach der Installation des Sicherheitspatches, der auf Android 16 basiert, nicht mehr richtig funktionieren.

In der Diskussion berichtet ein Galaxy-S22-Ultra-Besitzer, dass sein Gerät nach dem Update nicht mehr funktioniert, während ein anderer angibt, dass sein Gerät nach Abschluss der Installation plötzlich abstürzt.

Mehrere andere Benutzer melden zudem eine Vielzahl unterschiedlicher Probleme: Einige berichten von einer abnormalen Entleerung des Akkus, andere beschreiben eine verzögerte Benutzeroberfläche, die zu einer Überhitzung des Geräts führt. In einem extremen Fall berichtet ein Nutzer, dass sich sein Telefon schnell entlud und stark erhitzte, bevor es nach einer Woche in einem permanenten Bootloop stecken blieb.

Samsung Galaxy S22 Ultra mit einem S Pen Bildquelle: NextPit

Während bereits im Dezember und Januar vereinzelte Berichte über ähnliche Probleme aufgetaucht waren, scheint diese jüngste Welle von Problemen wesentlich ausgeprägter zu sein. Die Beweise scheinen direkt auf die Firmware hinzuweisen, die im Februar ausgeliefert wurde und das S22-Trio betrifft. Neuere Geräte wie das Galaxy S25 Ultra (Test) bleiben hingegen verschont.

Unterschiedliche Erfahrungen bei verschiedenen Modellen

Die Auswirkungen sind jedoch nicht überall zu spüren. Andere Galaxy S22-, S22+- und S22 Ultra-Nutzer haben geantwortet, dass ihre Geräte nach dem Update weiterhin normal funktionieren.

Gleichzeitig ist es schwierig, genau einzuschätzen, wie weitverbreitet das Problem ist, zumal das Update erst vor kurzem Modelle in wichtigen Märkten wie Indien und den USA erreicht hat. Es ist gut möglich, dass weitere Fälle auftauchen werden, wenn weitere Nutzer auf das Sicherheitsupdate vom Februar umsteigen.

Noch keine Lösung von Samsung

Samsung hat die Situation bislang weder bestätigt noch eine offizielle Antwort gegeben. Betroffene Nutzer sind auf sich allein gestellt. Einige Accounts schlagen nun vor, das Update ganz zu überspringen und auf den nächsten Sicherheitspatch zu warten.

Manche Nutzer ziehen daher Parallelen zu einem berüchtigten Vorfall aus dem Jahr 2024, bei dem mehrere Galaxy-S22-Geräte nach dem One-UI-6.1.1-Update abstürzten. Erschwerend kommt hinzu, dass in diesem Zusammenhang kürzlich in den USA eine neue Sammelklage eingereicht wurde. Darin wird dem südkoreanischen Riesen vorgeworfen, Nutzer nicht über die Ursache dieser Ausfälle informiert zu haben. Zudem sollen die betroffenen Nutzer weder entschädigt noch die beschädigten Geräte ersetzt worden sein.

Habt Ihr euer Galaxy-Gerät schon aktualisiert? Teilt Eure Erfahrungen in den Kommentaren mit uns