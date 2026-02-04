Samsung hat den Software-Support für seine beliebte Flaggschiff-Serie offiziell eingestellt, sodass Millionen von Geräten ohne wichtige Sicherheits-Patches dastehen. Warum eure Daten gefährdet sein könnten, wenn ihr ein solches Gerät benutzt, und was ihr als Nächstes tun solltet, erfahrt ihr hier.

Samsung ist nach wie vor der einzige Android-Hersteller, der mit Googles umfangreichem Software-Engagement für seine Flaggschiffe mithalten kann und bis zu sieben Jahre lang Updates für das Android-Betriebssystem verspricht. Dieses Versprechen gilt jedoch erst ab dem Galaxy S24 und den Nachfolgemodellen, sodass frühere Generationen einen viel kürzeren Zeitrahmen haben. Das gilt auch für die Galaxy S21-Serie, die im vergangenen Jahr offiziell ihr letztes großes Update bekommen hat.

Samsung veröffentlichte One UI 7, basierend auf Android 15, für das Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra im letzten Jahr als letztes großes Betriebssystem-Upgrade. Gleichzeitig wurde die Serie von monatlichen Sicherheitspatches auf einen vierteljährlichen Zeitplan umgestellt. Insgesamt signalisierten diese Schritte, dass diese Geräte in die Endphase des offiziellen Supports eintreten würden.

Dieses Ende ist nun gekommen, denn Samsung hat das Galaxy S21-Trio von seiner Liste der unterstützten Geräte entfernt (via SamMobile). Damit erhalten diese Smartphones keine routinemäßigen Sicherheitsupdates mehr. Damit ist der letzte vierteljährliche Patch, der Ende 2025 veröffentlicht wird, der letzte reguläre Software-Support, den diese Geräte jemals erhalten werden.

Samsungs Galaxy S21+ Bildquelle: nextpit

Das Galaxy S21 FE ist die einzige Variante in der Reihe, die noch am „Lebenserhaltungssystem“ hängt, auch wenn es jetzt ebenfalls auf eine vierteljährliche Routine umgestellt wurde. Da das S21 FE-Modell später auf den Markt kam als das Standard-S21-Trio, hat es Anspruch auf ein paar verbleibende Monate planmäßiger Wartung.

Angreifer können veraltete Android-Geräte ins Visier nehmen

Während die Hardware des Galaxy S21 relativ leistungsfähig bleibt, bringt der fehlende Software-Support Nutzer in eine prekäre Lage, da Sicherheitslücken ungepatcht bleiben.

Ein nicht unterstütztes Gerät dient als offene Tür für Angreifer, um Schlupflöcher für schädliche Zwecke wie Daten- und Finanzdiebstahl auszunutzen. Angesichts der Tatsache, dass Samsung Millionen von Geräten dieser Serie verkauft hat, ist die Zahl der potenziell betroffenen Nutzer nach wie vor hoch.

Samsung gibt jedoch gelegentlich Notfall-Patches für nicht mehr unterstützte Geräte heraus, wenn kritische, schwerwiegende Sicherheitslücken auftreten. Auch Google kann weiterhin Aktualisierungen von Apps und Komponenten über das Google-Play-System bereitstellen, allerdings haben diese Aktualisierungen oft eine geringere Priorität als bei Modellen mit aktuellen Android-Versionen.

Diejenigen, die noch ein Galaxy S21 oder auch ein Galaxy S22 besitzen, welches ebenfalls bereits auf einen vierteljährlichen Zeitplan umgestellt wurde, sollten nicht auf „Gnaden“-Updates von Samsung oder Google warten. Stattdessen sollten Nutzer ein Upgrade auf das kommende Galaxy S26 in Erwägung ziehen oder die aktuellen Rabatte auf die Galaxy S25 (Test) Generation nutzen.

Welches Samsung-Handy besitzt ihr derzeit? Bekommt ihr noch regelmäßig Software- oder Sicherheitsupdates? Wir würden uns freuen, Eure Meinung in den Kommentaren unten zu hören.