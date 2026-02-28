Ihr könnt es nicht abwarten, das neue Galaxy S26 (Ultra) in den Händen zu halten? Damit euer neues Smartphone auch möglichst lange überlebt, solltet Ihr zusätzlich zum Handy auch die passende Hülle kaufen. Und ein Modell punktet hier mit coolen Extras.

Wer über 1.000 Euro für ein neues Smartphone wie das Galaxy S26 Ultra ausgibt, sollte auf keinen Fall beim Case sparen. Robuste Modelle verhindern Schäden – doch Handyhüllen können mittlerweile so viel mehr. Wir stellen Euch hier ein Spezial-Modell zum Galaxy S26 Ultra vor, welches auch einen 360°-Standfuß bietet, durch den das Smartphone mit magnetischem Zubehör kompatibel ist.

High-End-Case fürs Galaxy S26 Ultra: Mit magnetischem Standfuß und mehr

Zuerst die wichtigste Info: Neben den weiteren Vorteilen ist die neue Ostand Q3 Air Hülle natürlich auch robust und sichert so Euer Galaxy S26 Ultra effektiv vor Stürzen. Hersteller Torras setzt bereits hier auf eine Besonderheit: Und zwar besitzt das Case die sogenannte „Air Pro-Tech“. Diese Luftpolster-Struktur auf der Rückseite soll alle vier Ecken des Smartphones schützen und die Aufprallenergie beim Sturz abfedern. Laut Hersteller um bis zu 98 Prozent aus einer Höhe von bis zu 3,5 Metern. Auch die oft anfälligen Kameralinsen bekommen einen besonderen Schutz durch das Case.

Das ist bereits praktisch, richtig cool sind aber die weiteren Extras. So ist die Hülle mit magnetischem Zubehör kompatibel, wodurch sich Ladestationen und andere Gadgets direkt am Handy befestigen lassen. Und dann wäre da noch der integrierte, magnetische, um 360° drehbare „Ostand“.

Der Hersteller Torras hat sich auf diese Art der Handyhüllen spezialisiert. Dementsprechend ist der Standfuß aus robustem Aluminium (in Luft- und Raumfahrtqualität) gefertigt und lässt Euch Euer Galaxy S26 komfortabel aufstellen. Besonders praktisch: Er besitzt vier „Quick-Stop“-Positionen, an denen der Standfuß einrastet, wodurch sich das Smartphone etwa besonders schnell horizontal zum Streamen hinstellen lässt. Wenn Ihr den Standfuß gerade nicht nutzt, verschwindet er im Case – und das soll dank der sogenannten „True 180° Flip“-Funktion besonders fix und leicht gehen.

Die Ostand Q3 Air Hülle für das Galaxy S26 Ultra ist in drei verschiedenen Farben (Schwarz, Lila und Gletscher Blau) erhältlich und kostet nach UVP 65,99 Euro.

Alternative in Leder-Optik ebenfalls mit Standfuß und Co.

Wer auf den Schutz via Luftpolster verzichten kann und eher eine stylische – aber trotzdem noch robuste wie funktionale – Hülle für sein neues Galaxy S26 Ultra sucht, kann alternativ einen Blick auf das Ostand Q3 VegSkin Case werfen. Dieses ist aus „Vegan-Leder“ – also Bio-Silikongewebe – gefertigt und bietet so eine lederähnliche Optik und Haptik. Der 360°-Standfuß mit all seinen Vorteilen kommt hier ebenfalls zum Einsatz, genauso wie die Unterstützung von magnetischem Zubehör.

Ostand Q3 VegSkin: Vereint schicke Optik mit praktischen Extras Bildquelle: Torras

Farblich habt Ihr hier die Wahl zwischen Schwarz, Braun und Lila. Der Preispunkt liegt währenddessen bei 59,99 Euro. Abschließend kann gesagt werden: Q3 Air ist eine gute Wahl, wenn es um den Schutz Eures neuen Smartphones für Outdoor- oder Action-Aktivitäten geht. Die Q3 VegSkin hingegen fokussiert sich auf cleane Optik und Komfort im Alltag.