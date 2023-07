Nothing Phone (2) vs. Galaxy S23: Wer wird Preis-Leistungs-Sieger?

Das Nothing Phone (2) bringt frischen Wind in den Android-Smartphone-Markt, nicht nur mit seinem interessanten Design, sondern auch mit einer guten Balance zwischen Spezifikationen und Preis. Nachdem wir das Telefon getestet haben, dachten wir, es sei an der Zeit, es mit einem der beliebtesten Android-Flaggschiffe, dem Galaxy S23, zu vergleichen. Wir wollen herausfinden, wie sich beide in Sachen Leistung, Akku, Kamera und anderen Kauffaktoren präsentieren.

Mit dem Phone (2) ist Nothing direkt in den hart umkämpften Markt der Android-Flaggschiffe eingestiegen und wandelt damit auf den Spuren von OnePlus – beide Unternehmen wurden von Carl Pei mitbegründet, also ist das keine große Überraschung. Bevor wir uns mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis des Nothing Phone (2) befassen, werfen wir einen Blick auf die wichtigsten technischen Daten der beiden Handys:

Der neue Herausforderer Traditionelles Flaggschiff Produkt Nothing Phone (2) Samsung Galaxy S23 Bild UVP ab 649 € ab 949 € Display 6,7" LTPO OLED 6,1" OLED 2.412 x 1.080 Pixel (394 PPI) 2.340 x 1.080 Pixel (425 PPI) 1 ~ 120 Hz variable Bildwiederholfrequenz 120 Hz Bildwiederholfrequenz SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

1x Cortex-X2 @ 3,0 GHz

3x Cortex-A710 @ 2,5 GHz

4x Cortex-A510 @ 1,8 GHz



Adreno 730 GPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

1x Cortex-X3 @ 3,36 GHz

2x Cortex-A715 @ 2,8 GHz

2x Cortex-A710 @ 2,8 GHz

3x Cortex-A510 @ 2,0 GHz

Adreno 740 GPU RAM 8 / 12 GB 8 GB LPDDR5X Speicher 128 / 256 / 512 GB UFS 3.1 128 GB UFS 3.1 / 256 GB UFS 4.0 Erweiterungsfähiger Speicher ❌ ❌ OS Nothing OS 2 auf Basis von Android 13

Drei Jahre lang Android-Updates

Vier Jahre Sicherheitsupdates One UI 5.1 auf Basis von Android 13

Vier Jahre Android-Updates

Fünf Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 50 MP, 1/1.56'', f/1.88, OIS

Ultra-Weitwinkel: 50 MP, 1/2,76'', f/2.2, 114° FoV Hauptkamera : 50 MP, 1/1,56'', f/1,8, OIS

Ultraweitwinkel : 12 MP, 1/2,55'', f/2,2, 120° FoV

3-fach-Tele: 10 MP, 1/3,94'', f/2,4 Selfie-Kamera 32 MP, 1/2,74'', f/2,45 12 MP, f/2.2 Akku 4.700 mAh

Kabelgebundenes Laden: 45 W

Kabelloses Laden: 15 W

Rückwärtsaufladung: 5 W 3.900 mAh

Kabelgebundenes Laden: 25 W

Kabelloses Laden: 15 W

Umgekehrtes Aufladen: 4.5 W Konnektivität 5G / LTE / Wi-Fi 6 / Wi-Fi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC 5G / LTE / eSIM / Wi-Fi 6E / Wi-Fi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC eSIM ❌ ✔️ IP-Zertifizierung IP54 IP68 Farben Dunkelgrau, Weiß Phantom Schwarz, Creme, Grün und Lavendel

Graphit und Limette (exklusiv im Samsung Store) Abmessungen und Gewicht 162,1 x 76,4 x 8,6 mm | 201,2 g

6,38 x 3,0 x 0,34 Zoll | 7,09 Unzen 146,3 x 70,9 x 7,6 mm | 168 g

5,76 x 2,79 x 0,30 in | 5,93 oz Gut Schönes LTPO OLED-120-Hz-Display

Fast unverändertes, aber immer noch sehr cooles Design

Etwas weniger Spielereien am Glyph-Interface

Drei Android-Updates + vier Jahre Sicherheits-Updates

Sehr gute Akkulaufzeit

Kabelloses Aufladen und Reverse Wireless Charging Kompakt und gute Haptik

Überragendes Display

Sehr gute Performance

Ausgezeichnete Bildqualität

Größerer Akku (zum Vorgänger)

Recycling-Bemühungen Schlecht Durchschnittliche Fotoqualität

Nur IP54-zertifiziert

Aggressive thermische Drosselung

Kein Ladegerät enthalten Kein LTPO-Display

100 Euro teurer als S22

Akku-Ladung nicht zeitgemäß

Kein UWB

Kein microSD-Support

Bewertung Nothing Phone (2) – Zum Testbericht Samsung Galaxy S23 – Zum Testbericht

Nach all diesen nackten Daten wollen wir mal sehen, ob die obigen Zahlen mit den Erfahrungen übereinstimmen, die wir mit beiden Geräten sammeln konnten.

Inhaltsverzeichnis:

Display und Design

Das Nothing Phone (2) verwendet ein hochwertigeres OLED-Panel als das Galaxy S23. / © nextpit

Trotz Samsungs Ruhm, wenn es um Displays geht (insbesondere bei OLED-Displays), gewinnt das Nothing Phone (2) die Kategorie Display. Und nicht nur das: Das Design des Startups ist so frisch und kühn, dass es sogar andere Hersteller inspiriert, Hüllen im Stil von Nothing zu entwerfen.

Beide Smartphones verwenden glänzende und schnelle OLED-Panels, das Nothing Phone (2) ist aber sogar mit einem LTPO-Panel ausgestattet. Dadurch kann das Telefon seine Bildwiederholfrequenz zwischen 1 und 120 Hz ändern, was flüssige Animationen beim Scrollen einer Seite oder beim Spielen ermöglicht oder einfach nur Akku spart, wenn z. B. eine statische Seite oder ein Bild angezeigt wird.

Die Displaygröße ist eine Frage des persönlichen Geschmacks, aber das Galaxy S23 ist mit seinem 6,1-Zoll-Display viel handlicher als der große 6,7-Zoll-Bildschirm des Nothing Phone (2). Wenn Ihr auf der Suche nach einem Flaggschiff mit großem Bildschirm seid, verkauft Samsung Euch gerne das S23+, das in der Regel 100 Euro mehr kostet als das normale S23.

Das Galaxy S23 (oben abgebildet: das Galaxy S23+) sieht genauso aus wie jedes andere Samsung-Handy des Jahres 2023. / © NextPit

Was das Design angeht, haben die Unternehmen unterschiedliche Wege eingeschlagen: Samsung entschied sich für einen nüchternen Stil, während Nothing weiterhin auf Transparenz setzt – man benötigt ein scharfes Auge, um zwischen Phone (1) und (2) zu unterscheiden. Beide Handys haben einen Aluminiumrahmen und Gorilla-Glas auf der Vorder- und Rückseite. Aber nur das Galaxy S23 ist nach IP68 staub- und wasserdicht, das Nothing Phone (2) ist mit IP54 nur spritzwassergeschützt.

Leistung und Konnektivität

Das Samsung Galaxy S23 ist mit einem übertakteten Snapdragon 8 Gen 2 SoC ausgestattet. / © nextpit

In Bezug auf die Leistung sollte das Galaxy S23 auf dem Papier leicht gegen das Nothing Phone (2) gewinnen, aber das ist nicht der Fall. Obwohl das Galaxy S23 mit einer übertakteten Version von Qualcomms neuestem High-End-Prozessor, dem Snapdragon 8 Gen 2, ausgestattet ist, ist es nicht wirklich spürbar schneller als der Snapdragon 8+ Gen 1 von 2022, die beide mit dem N4-Prozess (4-nm-Klasse) von TSMC hergestellt werden.

Nothing Phone (2)

(Snapdragon 8+ Gen 1) Samsung Galaxy S23

(Snapdragon 8 Gen 2 Galaxy) 3DMark Wild Life Ausgereizt Ausgereizt 3DMark Wild Life Stresstest Beste Schleife : 10436

: 10436 Schlechteste Schleife: 6316 Beste Schleife : 11049

: 11049 Schlechteste Schleife: 6169 Geekbench Geekbench 6

Einzel: 1712

1712 Multi: 4521 Geekbench 5

Einzel: 1537

1537 Multi: 4807

Der 3DMark-Test zeigt, dass beide Handys mehr als genug Leistung für die neuesten Spiele haben. Der Stresstest-Benchmark, der eine längere Spielesitzung simuliert, gibt uns jedoch einen Hinweis darauf, dass der übertaktete Snapdragon des S23 schneller an eine thermische Grenze stößt, was zu niedrigeren "schlechtesten" Ergebnissen führt. Das könnte eine Kombination aus den höheren Taktraten des S23 und seinem kleineren Gehäuse sein, das weniger Oberfläche zur Wärmeableitung bietet.

Die GeekBench-Zahlen sind nicht mit denen des S23 vergleichbar, da wir die App-Version direkt nach dem Test des S23 auf Version 6 aktualisiert haben. Trotzdem bieten beide Handys mehr als genug Leistung für ein paar Jahre regelmäßigen Gebrauch, einschließlich Multimedia-Streaming, Videoanrufe mit Live-Effekten, Surfen in sozialen Medien und sogar schwerere Aufgaben wie Videobearbeitung unterwegs.

Kameras

Das Dual-Kameramodul des Nothing Phone (2) hat sich auf dem Papier nicht viel weiterentwickelt. / © nextpit

Auf dem Papier ist das Kameramodul einer der Schwachpunkte des Nothing Phone (2), und nextpit-Redakteur Antoine Engels bestätigte unsere Befürchtungen in seinem Test. Der Neuling verfügt über eine Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Kombination, die zwar gute Ergebnisse liefert, aber nicht so vielseitig ist wie das 3-fach-Zoom-Teleobjektiv des S23. Zoomaufnahmen müssen also mit digitalen Effekten gemacht werden.

Nothing Phone (2) Beispielfotos

Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Ultraweitwinkelkamera © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera / 2x Zoom © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Ultraweitwinkelkamera © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera / 2x Zoom © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera / 2x Zoom © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Ultraweitwinkelkamera © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera / 2x Zoom © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Ultraweitwinkelkamera © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Ultraweitwinkelkamera © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Ultraweitwinkelkamera © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera / Einfacher Zoom © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera / 2x Zoom © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera / 5x Zoom © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera / 10x Zoom © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera / Einfacher Zoom © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera / 2x Zoom © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera / 5x Zoom © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera / 10x Zoom © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera / Einfacher Zoom © nextpit Testfoto des Nothing Phone (2) - Hauptkamera / 2x Zoom © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera / 5x Zoom © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera / 10x Zoom © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Ultraweitwinkel-/Makroobjektiv © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Ultraweitwinkel-/Makroobjektiv © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Ultraweitwinkel-/Makroobjektiv © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Selfiekamera © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Selfiekamera © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera / Portraitmodus © nextpit Nothing Phone (2) – Testfoto – Hauptkamera / Portraitmodus © nextpit Test photo du Nothing Phone (2) - Objectif principal / Mode nuit © nextpit Test photo du Nothing Phone (2) - Objectif ultra grand angle / Mode nuit © nextpit Test photo du Nothing Phone (2) - Objectif principal / Mode nuit © nextpit Test photo du Nothing Phone (2) - Objectif principal / Mode nuit / Zoom x2 © nextpit Test photo du Nothing Phone (2) - Objectif principal / Mode nuit © nextpit Test photo du Nothing Phone (2) - Objectif principal / Mode nuit / Zoom x2 © nextpit Test photo du Nothing Phone (2) - Objectif ultra grand angle / Mode nuit © nextpit Test photo du Nothing Phone (2) - Objectif principal / Mode nuit © nextpit Test photo du Nothing Phone (2) - Objectif principal / Mode nuit / Zoom x2 © nextpit Test photo du Nothing Phone (2) - Objectif selfie / Mode nuit © nextpit

Galaxy S23 Beispielfotos

Hauptkamera bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage (mit Sonnenlicht) © nextpit Hauptkamera bei Tage (mit Sonnenlicht) © nextpit Hauptkamera bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage © nextpit Selfi-Aufnahme bei Tage © nextpit Selfi-Aufnahme bei Tage (gegen das Sonnenlicht) © nextpit Nahaufnahme der Hauptkamera bei Tage © nextpit Nahaufnahme der Hauptkamera bei Tage © nextpit Nahaufnahme der Hauptkamera bei Tage © nextpit Nahaufnahme der Hauptkamera bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage © nextpit Weitwinkelaufnahme bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage (1x) © nextpit Weitwinkelaufnahme bei Tage © nextpit Telezoom-Kamera bei Tage (2x) © nextpit Telezoom-Kamera bei Tage (3x) © nextpit Telezoom-Kamera bei Tage (10x) © nextpit Telezoom-Kamera bei Tage (20x) © nextpit Telezoom-Kamera bei Tage (30x) © nextpit Nachtaufnahme im Night-Mode © nextpit Nachtaufnahme im Normal-Mode © nextpit Nachtaufnahme im Night-Mode © nextpit Nachtaufnahme im Night-Mode © nextpit Nachtaufnahme im Night-Mode © nextpit Nachtaufnahme im Night-Mode © nextpit Nachtaufnahme im Night-Mode © nextpit Selfie im Night-Mode © nextpit

Beide Hauptkameras haben eine Auflösung von 50 Megapixeln auf einem ähnlich großen 1/1,56''-Sensor. Die Farben auf dem Galaxy S23 sahen gewohnt satt aus, selbst an den trüben Februartagen, an denen die obigen Bilder aufgenommen wurden. Auffällig war der Unterschied im Dynamikbereich (wie die Kamera mit Szenen mit dunklen und hellen Flecken umgeht, grob gesagt), in dem das S23 besser abschnitt.

Was die stets wichtigen Nachtaufnahmen angeht, hat das Galaxy S23 ebenfalls die Nase vorn, zumindest nach Meinung meiner Kolleg:innen. Das Nothing Phone (2) mangelt es etwas an Details und Schärfe, während das Samsung-Flaggschiff im Test Matt mit seinen Farben beeindruckte.

Software

Samsungs Update-Politik für seine Flaggschiff-Handys ist im Android-Ökosystem einfach unübertroffen. / © nextpit

Auf beiden Handys läuft das neueste Android 13 Betriebssystem (OS), aber da enden die Gemeinsamkeiten auch schon. Samsung verwendet seinen mittlerweile traditionellen "One UI"-Skin, das die Standardoberfläche stark verändert, während Nothing seinem Nothing OS kleine, aber futuristische Akzente verpasst hat, was meinem Kollegen Antoine sehr gefallen hat.

Fans von Standard-Android werden sich mit der Phone (2)-Oberfläche und dem Verhalten wohlfühlen, was für jemanden, der von einem Pixel-Handy oder anderen Android-Skins umsteigt, keine Herausforderung darstellt. Samsung profitiert von seinem großen Vorsprung und Marktanteil, sodass sich das S23 für alle, die in den letzten fünf Jahren ein Galaxy-Handy benutzt haben, vertraut anfühlen wird. Insgesamt ist die Präferenz beim Android-Overlay aber immer noch eine Frage des Geschmacks.

Samsung hat auch den Vorteil seines größeren Geräte-Ökosystems, das sich besser in die eigenen Galaxy-Phones integrieren lässt. Nothing hingegen baut seine Marktpräsenz langsam aus, wird aber bereits dafür gelobt, wie ausgereift sich sein Nothing OS im täglichen Gebrauch anfühlt. Außerdem besitzt das System wirklich exklusive Funktionen wie die Anpassungsmöglichkeiten, die die Glyph-Oberfläche bietet.

Ein eindeutiger Vorteil des Galaxy S23 gegenüber dem Nothing Phone (2): Samsung verspricht für sein Flaggschiff vier Android-Upgrades und fünf Jahre lang Sicherheitsupdates. Währenddessen legt sich Nothing auf eine Version/Jahr weniger fest.

Es sei jedoch angemerkt, dass bei Samsung die Häufigkeit der Sicherheitsupdates in den späteren Jahren abnimmt. Das Nothing Phone (2) wurde zudem fast 6 Monate nach dem S23 veröffentlicht, sodass das Galaxy etwa 6 Monate länger Sicherheitsupdates erhalten wird als das Nothing Smartphone.

Akku und Aufladen

Das Nothing Phone (2) lässt sich mit 45 W kabelgebunden aufladen. / © nextpit

Bei der Akkukapazität hat Nothing den größeren Rahmen des Phone (2) gut genutzt: Das Modell 2023 hat einen 4700-mAh-Akku, der 20 Prozent größer ausfällt als der 3900-mAh-Akku des Galaxy S23. In der Praxis ergaben unsere Tests, dass Ihr mit dem Nothing Phone (2) bei regelmäßiger Nutzung eineinhalb Tage rechnen könnt, während das S23 wahrscheinlich jede Nacht aufgeladen werden muss.

Apropos Aufladen: Beide verzichten auf einen Adapter im Lieferumfang und bieten kabelloses Aufladen mit bis zu 15 W sowie kabelloses Reverse Charging (z. B. zum Aufladen von Ohrhörern oder dem Telefon eines Freundes). Beim Laden per Kabel schlägt das Nothing Phone (2) das Samsung Galaxy S23 mit bis zu 45 W im Vergleich zu den bescheidenen 25 W.

Besitzt Ihr also ein Ladegerät, das mit der vollen Eingangsleistung der Handys kompatibel ist, könnt Ihr mit Ladezeiten von knapp einer bzw. zwei Stunden für das Nothing Phone (2) und das Samsung Galaxy S23 rechnen.

Preis und Verfügbarkeit

In dieser Kategorie gibt es ein Unentschieden. Das Nothing Phone (2) gewinnt zwar beim Preis – 629 Euro gegenüber 949 Euro für das S23 –, aber der Newcomer ist immer noch nicht mit einem Mobilfunkvertrag erhältlich, während Samsung fast überall mit Vertrag zu haben ist.

Außerdem bekommen wir das Galaxy S23 aufgrund seines fünfmonatigen Vorsprungs bereits mit Preisnachlass angeboten. Das ist aber nicht genug, um es so günstig wie das Nothing Phone (2) zu machen. In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Speicherkapazitäten und der vom Hersteller empfohlene Verkaufspreis (UVP) aufgeführt, wobei die Preise des S23+ als Referenz dienen.

Nothing Phone (2) Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23+ 8+128 GB 649 € 949 € – 8+256 GB – 1.099 € 1.199 € 8+512 GB – – 1.319 € 12+256 GB 699 € – – 12+512 GB 799 € – –

Fazit

Da die traditionellen Flaggschiff-Handys in den letzten Jahren immer teurer geworden sind, ist das Nothing Phone (2) eine dringend benötigte Abwechslung, die ein gutes Gleichgewicht zwischen Funktionen, technischen Daten, Benutzererfahrung und Preis bietet. Zur Erinnerung: Das S23 in der Grundausstattung hat eine deutlich höhere UVP als das Nothing Phone (2) in der höchsten Ausstattung.

Ihr könnt das Nothing Phone (2) ab sofort im Online-Shop von Nothing kaufen und bei Amazon. Das Basis-Modell mit 8 GB RAM gibt's nur im Nothing-Store, die anderen beiden Varianten auch bei Amazon.

Die Vorteile des Galaxy S23 liegen in den bereits starken Integrationen mit anderen Galaxy-Geräten, einer vielseitigeren Kamera mit optischem Zoom und der längeren Update-Politik. Außerdem werden sich diejenigen, die ein kompakteres Handy bevorzugen, wahrscheinlich für das Angebot von Samsung entscheiden.

Samsung Galaxy S23

Nothing verfolgt viele der Strategien, die OnePlus in seinen Anfangsjahren populär gemacht haben: ein günstiges Angebot mit einem Flaggschiff-Erlebnis. Da sich das chinesische Unternehmen langsam auf sein Oppo-Mutterschiff zurückzieht, deuten alle Anzeichen auf ein natürliches neues Zuhause für diejenigen hin, die #neversettle.

Samsung hingegen ist mit dem Galaxy S23 auf Nummer sicher gegangen und hat gleichzeitig den Preis in vielen Ländern erhöht, was ein starkes Kaufargument für den günstigeren Newcomer darstellt. Wenn Ihr also auf der Suche nach dem ultimativen Preis-Leistungs-Verhältnis seid, ist die klare Antwort das Nothing Phone (2). Es sei denn, Ihr bevorzugt die oben genannten Kategorien, in denen das S23 besser abgeschnitten hat ...

Wie sieht es bei Euch aus? Seid Ihr bereit, dem Startup eine Chance zu geben? Oder würdet Ihr lieber in einem bereits etablierten Ökosystem bleiben (oder in ein solches einsteigen)? Glaubt Ihr, dass das Nothing Phone (2) das Zeug dazu hat, den Status quo herauszufordern, oder wird es einfach dem Weg von OnePlus folgen? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren unten mit.