Umfrage der Woche: Nutzt Ihr bereits 5G?

Kaum zu glauben: Das allererste 5G-Smartphone kam im April 2019 auf den Markt. Gut zwei Jahre später hat's die nächste Mobilfunk-Generation schon in die Sub-300-Euro-Klasse geschafft. Aber seid Ihr überhaupt schon bereit für 5G?

Ein prominentes Beispiel für 5G in der Mittelklasse ist das Samsung Galaxy A32 5G, dass ihr für derzeit 280 Euro bekommt. Und nein, das ist kein Wegwerf-Billig-Handy: Dank Samsungs Update-Versprechen könnt Ihr das Device mindestens vier Jahre lang nutzen.

Laut der GSMA werden 5G-Netze bis 2025 wahrscheinlich ein Drittel der Weltbevölkerung abdecken. Mit Blick auf die Ergebnisse einer von Ericsson durchgeführten Vergleichsstudie zwischen 4G- und 5G-Technologien scheint das ein realistisches Ziel zu sein. Laut der Analyse von Ericsson könnte 5G bis Ende 2020 von mehr als einer Milliarde Menschen genutzt werden.

Mit anderen Worten: Die Investition in ein Handy mit 5G-Support ist eine gute Sache, zumal es mittlerweile viele günstige Modelle gibt, die diese Technologie bereits unterstützen. Unsere erste Frage heute zielt darauf ab, ob Ihr bereits ein 5G-Smartphone nutzt.

Nutzt Ihr bereits ein Smartphone mit 5G-Unterstützung? Ja, mit mmWave-Unterstützung

Ja, mit Unterstützung für Sub-6GHz und DSS

Ja, aber ich kenne die technischen Daten nicht

Nein

Keine Ahnung

In den letzten Monaten hat die NextPit-Redaktion eine Reihe von Geräten getestet, die mit 5G-Varianten auf den Markt kommen. Eines davon ist das OnePlus Nord CE, das für 299 Euro zu haben ist. Ich habe dieses Gerät mit dem 5G-Tarif eines Anbieters in Deutschland getestet, und ehrlich gesagt sind Geschwindigkeit und Reaktionszeit im Vergleich zu meinem 4G-Tarif und sogar meinem DSL-Internet spürbar.

Das OnePlus Nord CE ist ein Beispiel für ein 5G-Mittelklasse-Smartphone / © NextPit

Ein Muss ist 5G deswegen natürlich noch lange nicht. Selbst ich habe meinen Datentarif noch nicht auf 5G umgestellt, obwohl mein Google Pixel 5 5G beherrscht und mein Netzbetreiber mit dem Sub-6-Netz arbeitet. Der Grund dafür ist, dass mein mobiler Datenbedarf nicht über das hinausgeht, was mir das LTE-Netz heute bietet.

Und das führt mich zu meiner nächsten Frage: Kann Euer Datentarif 5G?

Besitzt Ihr bereits einen 5G-Datentarif? Ja

Nein

Mein Anbieter unterscheidet nicht zwischen 4G- und 5G-Tarifen

Aktuell werde ich den Eindruck nicht los, dass der ganz große Mehrwert zu 5G noch nicht gegeben ist und wir es mehr mit einem Hype-Train zu tun haben als mit einem wirklich nützlichen Service für die Endverbraucher:innen. Aber natürlich wird die ganze 5G-Geschichte noch richtig Fahrt aufnehmen. Spätestens mit höherem Absatz von IoT-Produkten, der Entwicklung von Smart Cities und autonomen Autos auf den Straßen führt an 5G kein Weg mehr vorbei.

Und mit Blick auf die Zukunft würde ich gerne wissen, ob Ihr daran interessiert seid, Euch in den kommenden Monaten oder Jahren einen Vertrag mit 5G-Unterstützung an Land zu ziehen.

Wann hol ich mir einen 5G-Datentarif? 2021

2022

2023

2024

2025

Nie

Wie immer möchte ich mich im Voraus bei allen bedanken, die an dieser Umfrage teilnehmen und uns ihre Ideen in den Kommentaren mitteilen. Ich wünsche Euch allen ein schönes Wochenende und hoffe, wir sehen uns am Montag hier wieder, um die Ergebnisse dieser Umfrage auszuwerten.