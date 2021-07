Statt 2,49 Euro: Gratis-App löst ein großes Problem vieler Handys

Was mit dem Xiaomi Mi Mix angefangen hat, findet sich inzwischen selbst in der Klasse der Einsteiger-Smartphones. Die Ränder rund um das Display schrumpfen bei so ziemlich jedem Hersteller von Android-Handys. Was für Medieninhalte echt cool ist, sorgt bei der Bedienung von Handys aber auch für Probleme.

Fehleingaben sind bei Handys mit dünnen Displayrändern und insbesondere bei Smartphones mit Curved-Displays ein Problem. Daher wollte ich Euch die Android-App "Touch Block Pro" nicht vorenthalten. Die Anwendung schränkt die Touch-Sensibilität der Randbereiche Eures Handydisplays ein und beugt Fehleingaben so echt zuverlässig vor.

So funktioniert Touch Block Pro

Ladet Ihr die App herunter, müsst Ihr Touch Block Pro nur eine Berechtigung erteilen: Das Überblenden von Display-Inhalten. Dadurch kann die Anwendung virtuelle Balken über die Ränder Eures Displays legen, in denen die Touch-Sensitivität eingeschränkt wird. Natürlich könnt Ihr den Grad der Einschränkung und die Breite der Ränder selbst festlegen.

Die Oberfläche von Touch Block Pro ist modern und funktional! / © HDM Dev Team / Screenshot: NextPit.de

Genial ist dabei, dass Ihr Touch Block Pro auch auf manche Apps beschränken könnt. Treten Fehleingaben besonders bei einem bestimmten Mobile Game auf, ist das echt praktisch. Auf Wunsch könnt Ihr die Bereiche auch farbig einblenden lassen, was mich in der Nutzung aber eher störte.

4,2 Sterne ohne Werbung und In-App-Käufe

Bei Touch Block Pro handelt es sich um eine System-App, die auf manchen Handys ruhig dauerhaft laufen kann. Daher habe ich besonders akribisch nach Werbeeinblendungen geschaut. Pop-Up-Werbung gibt's nicht, was mitten im Betriebssystem ziemlich nervig wäre. Stattdessen wies mich ein kleines Fenster beim Öffnen des Konfigurators auf andere Apps des Entwicklers hin.

Bei diesem handelt es sich um "HDM Dev Team", einem Entwickler aus Japan. In den Datenschutzhinweisen informiert dieser nur darüber, dass Touch Block Pro Googles Ad-Services nutzt. Nutzerdaten gibt die App nicht an Dritte weiter. Genauere Informationen findet Ihr auf der verlinkten Homepage des Entwicklers.

Touch Block Pro – cool oder nicht cool? Finde ich cool!

Touch Block Pro ist mit 4,2 Sternen im Google Play Store bei 389 Stimmen bewertet. Insgesamt wurde die recht nischige Anwendung über 10.000 Mal heruntergeladen. Aber was haltet Ihr von Touch Block Pro? Eine gute Sache oder habt Ihr kein Problem mit Fehleingaben auf Eurem Handy?