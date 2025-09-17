Man würde meine, eine top-bewertete Smartwatch kostet einiges an Geld. Bei vielen Modellen ist das sicher so. Doch wir haben hier eine 91-Euro-Smartwatch für Euch, die bei uns mit 4,5 von 5 Sternen wirklich absolut überzeugen konnte.

Die Rede ist dabei von der Huawei Watch Fit 3. Einst mit einem UVP von 159 Euro versehen, war die Smartwatch zugegebenermaßen noch nie mega teuer. Durch ein aktuelles Angebot kommt Ihr jetzt aber tatsächlich schon für unter 100 Euro an das Gerät. Und zu dem Preis, ist sie wirklich jedem zu empfehlen.

So kommt Ihr für unter 100 Euro an die Smartwatch

Gefunden haben wir das Angebot im offiziellen Huawei-Store. Hier bekommt Ihr die Watch Fit 3 wahlweise mit Fluoroelastomer oder Lederarmband jeweils zunächst für nur 99 Euro. Gebt Ihr beim Kauf aber noch den Code ADISCOUNT8Q3 an, spart Ihr weitere 8 Prozent und zahlt schlussendlich lediglich 91,08 für die Smartwatch. Zusätzlich legt der Hersteller noch ein weiteres Armband für die Uhr kostenlos mit ins Paket. Der Versand ist kostenfrei.

Das ist ein richtiger starker Preispunkt für die Huawei-Watch, im Netz gibt es aber durchaus noch leicht günstigere Angebote (zum Preisvergleich*). Proshop verkauft die Uhr etwa schon für 89 Euro* (inklusive Versand). Ihr könnt hier somit wenige Euro sparen, müsst dann aber natürlich auf das zusätzliche Armband verzichten.

4,5 von 5 Sterne: Darum können wir die Watch Fit 3 empfehlen

Wer glaubt, dass eine Smartwatch für weniger als 100 Euro nur ein aufgebohrter Fitness-Tracker ist, irrt sich bei der Huawei Watch Fit 3 gewaltig. Denn hier bekommt Ihr eine vollwertige Uhr mit präzisem GPS, zahlreichen Fitness- und Gesundheitsfunktionen inklusive Herzfrequenzsensor und noch einiges mehr. Nicht umsonst konnte die Smartwatch bei uns im Test mit 4,5 von 5 Sternen hervorragend abschneiden.

Schon beim ersten Blick fällt das Display ins Auge – und das ist gleich eines der Highlights. Das 1,82 Zoll große AMOLED-Panel ist eckig, gestochen scharf und mit einer Helligkeit von bis zu 1.500 Nits auch bei direkter Sonneneinstrahlung bestens ablesbar. In unserem Test konnte die Bedienung zudem überzeugen: Dank der seitlichen Krone und eines frei belegbaren Hotkeys reagiert die Uhr flott und intuitiv.

Mit 4,5 von 5 Sternen: Unser Test zur Huawei Watch Fit 3

Ein weiteres Argument ist die Ausdauer. Der Akku hielt im Test bis zu zehn Tage durch, was in dieser Preisklasse alles andere als selbstverständlich ist. Auch die Funktionen können sich sehen lassen: Das exakte GPS, die Vielzahl an Gesundheitsoptionen sowie die 102 Sportprofile verschaffen der Watch Fit 3 viele Pluspunkte. Dazu kommt, dass die Smartwatch wasserdicht nach 5 ATM ist und somit auch beim Schwimmen getragen werden kann.

Ganz ohne Einschränkungen geht es bei dem Preis aber natürlich nicht. NFC zum mobilen Bezahlen, ein Barometer oder ein Höhenmesser sucht Ihr hier vergeblich. Auch ein EKG fehlt, was echt schade ist. Aber dennoch: Für jetzt deutlich unter 100 Euro können wir die Huawei Watch Fit 3 auf jeden Fall empfehlen.

Was haltet Ihr von der Watch Fit 3? Braucht Ihr bei einer Smartwatch mehr High-End oder schlagt Ihr für rund 90 Euro zu?