Der Markt für Saug- und Wischroboter wird 2026 alles andere als langweilig. Denn TP-Link meldet sich mit einem Modell zurück, das preislich provoziert und technisch überraschend selbstbewusst auftritt.

Was auf dem Papier nach typischem CES-Showcase klingt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als echte Kampfansage. Viel Automatik. Viel Leistung. Und ein Fokus auf Komfort, der klar zeigt, wohin die Reise bei TP-Link geht. Wer dachte, Tapo spiele nur in der Mittelklasse, hat sich sehr geirrt.

Tapo RV50 Pro Omni: Viel Power, viel Automatik, wenig Arbeit

Der Tapo RV50 Pro Omni feiert zur CES 2026 seinen Marktstart. Er bringt gleich mehrere Argumente mit, die ihn im Alltag interessant machen. Allen voran die Saugleistung von 15.000 Pascal ein guter Wert, um Hartböden, Teppiche und Tierhaare gründlich zu reinigen. Gleichzeitig erkennt der Roboter Teppiche automatisch und hebt seine rotierenden Wischmopps an. So bleibt alles trocken, was trocken bleiben soll.

Tapo RV50 Pro Omni Bildquelle: Tapo

Die Navigation übernimmt ein Lasersystem, das Hindernisse zuverlässig erkennt und umfährt. Dabei werden Möbel, Kabel oder herumliegende Gegenstände sauber umfahren.

Hinzu kommen intelligente Wischprogramme wie das DeepEdge-Adaptive-Mopping, das auch entlang von Kanten und in Ecken gründlicher arbeitet. Kurz gesagt: Der RV50 Pro Omni will nicht nur sauber machen, sondern es möglichst selbstständig erledigen.

Schließlich gibt es eine All-in-One-Station, mit einer Absaugfunktion. Zusätzlich reinigt sie die Mopps mit heißem Wasser und trocknet sie anschließend mit warmer Luft. Und sie füllt Frischwasser sowie Reinigungsmittel automatisch nach. Sogar das Abnehmen der Mopps für Teppichfahrten übernimmt die Station selbst. Mehr Autopilot geht in dieser Preisklasse kaum.

Preis und Verfügbarkeit

Der Verkaufsstart erfolgt am 7. Januar 2026 direkt im offiziellen Tapo Store. Die UVP liegt bei 499,90 Euro. Zum Start gibt es zusätzlich einen Rabatt von 60 Euro. Damit positioniert sich TP-Link bewusst aggressiv. Amazon und der Fachhandel folgen im Laufe des Januars.