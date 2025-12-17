Signify bringt zum Jahresende ein Update für alle Hue-Nutzer raus, das in der Community für Gesprächsstoff sorgt. Die Neuerungen wirken wie einer dieser seltenen Schritte, bei denen man merkt: Die Entwickler haben wirklich auf die Nutzer gehört.

Mit der App-Version 5.57 haut Signify zum Jahresende noch mal ein echtes Kraftpaket an Verbesserungen raus. Vor allem für Power-User könnte es das wichtigste Update des Jahres sein. Was die Neuerungen sind und was sich für alle Philips-Hue-Nutzer ändert, haben wir für Euch zusammengefasst.

Mehr Kontrolle und Übersicht

Einige Nutzer besitzen so viele Philips-Hue-Geräte, dass sie nicht einmal mehr wissen, wie viele es genau sind. Das führt dazu, dass sich einige ein Multi-Bridge-System aufbauen müssen. Im neuesten App-Update wird ein praktisches Feature ergänzt, mit dem Nutzer auf einen Blick sehen, wie viele Geräte aktuell im Einsatz sind. In den Einstellungen findet Ihr unter „Geräte“ Angaben, wie viele Lampen, Schalter, Sensoren und weitere Komponenten bei Euch im Einsatz sind.

Hue-Update Bildquelle: nextpit / Thomas Kern

Noch besser: In der Übersicht könnt Ihr auch gezielt nach Gerätetypen sortieren, also egal, ob Spots, Leuchtstreifen oder klassische Lampen. Zusätzlich zeigen Euch Sensoren neue Informationen an. Anstatt anzugeben, dass ein Sensor online ist, erhaltet Ihr in Zukunft die Info, wie Ihr die Positionierung verbessern könnt.

Smarter Schutz & mehr Power-User-Funktionen

Eine weitere Neuheit richtet sich an Nutzer von Hue-Secure-Kameras: Die App erkennt nun die Signal-Töne von Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern. Sobald ein Alarm ertönt, erhaltet Ihr eine Push-Benachrichtigung und Eure Hue-Lampen (Marktübersicht) gehen automatisch an.

Für alle, die ein Hue-System mit mehreren Bridges betreiben, dürfte die Multi-Bridge-Migration das spannendste Update sein. Endlich könnt Ihr Bridges einfacher zusammenführen und Geräte zwischen ihnen verschieben.

Und schließlich tut sich etwas im Security-Center. Insights-Ansichten und Erkennungsoptionen sollen künftig mehr Einblick in Kameradaten und Aktivitätsmuster geben und so Eure Überwachung sinnvoll ergänzen.