Abus bringt einen neuen smarten Rauchmelder an den Start. Es adressiert gleich zwei aktuelle Trends. Der Melder ist nicht nur ein klassischer Alarmgeber. Er setzt auf moderne Vernetzung und unterstützt Thread und Matter.

Abus entwickelt offenbar einen neuen Rauchmelder für vernetzte Smart Homes. Das Gerät ist nicht als Insellösung gedacht. Es soll direkt mit anderen Smart-Home-Komponenten kommunizieren. Grundlage dafür sind moderne Funkstandards. Zusätzliche, proprietäre Hubs sind nicht erforderlich. Ein kürzlich aufgetauchter Zertifizierungseintrag liefert erste Hinweise auf diese Fähigkeiten. Er deutet auf eine schnelle und zuverlässige Systemintegration hin.

Abus Prefira Smart SX3050M: Intelligenter Rauchmelder

Der Abus Prefira Smart SX3050M ist ein vernetzter Rauchmelder. Er verbindet klassische Branddetektion mit moderner Smart-Home-Technik. Die Anbindung erfolgt über Matter und Thread. Zusätzliche Hubs sind nicht erforderlich, wodurch Ihr das Gerät direkt in bestehende Systeme integrieren könnt. Die offene Protokollbasis reduziert Latenzen. Im Alarmfall werden Push-Benachrichtigungen unmittelbar an das Smartphone gesendet.

Bei der Entwicklung lag der Fokus auf der Reduktion von Fehlalarmen. Der Melder nutzt eine automatische Rekalibrierung der Rauchkammer. Damit unterscheidet er zwischen echtem Rauch und Störpartikeln wie Staub. Zusätzlich unterstützen zwei LEDs die präzise Auswertung. Schließlich verhindert ein integriertes Insektenschutzgitter zusätzliche Störeinflüsse. Außerdem passt die Status-LED ihre Helligkeit automatisch an. Damit wird die Blendung in dunklen Räumen wie Schlafzimmern verhindert.

Die Installation ist simpel. Den Rauchmelder könnt Ihr per Klebefläche an der Decke befestigen oder mithilfe der magnetischen Halterung anbringen. Für den Prozess benötigt Ihr keine Werkzeuge. Leider sind bislang keine weiteren Komfortfunktionen bestätigt. Denn die Zertifizierung gibt derzeit nur grundlegende technische Details preis. Welche zusätzlichen Features integriert werden, bleibt offen.

So vernetzt wird der Rauchmelder sein

Der Abus Prefira Smart SX3050M geht einen konsequenten Weg. Denn er verbindet physische Sicherheit mit digitaler Logik. Somit wird aus einem klassischen Rauchmelder ein vernetztes Sicherheitsmodul.

Der Melder arbeitet nicht nur lokal. Stattdessen löst er einen akustischen Alarm aus. Weiterhin informiert er über das Smart-Home-System – und das auch aus der Ferne. Der genaue Marktstart und der Preis sind noch offen.