Skifahren ist zwar ein genialer Sport, doch oft machen einem das Wetter, fehlende Berge oder einfach die Jahreszeit einen Strich durch die Rechnung. Ein französisches Startup auf der CES 2026 will das ändern: Mit den Skwheels sollt Ihr das Pisten-Feeling überall erleben können – ganz ohne Schnee.

Seid Ihr leidenschaftliche Skifahrer, wollt aber nicht ständig von der Geografie oder dem Wetterbericht abhängig? Dann hat ein Unternehmen aus Frankreich womöglich genau die richtige Lösung für Euch im Gepäck. Ich bin aktuell für Euch auf der CES 2026 in Las Vegas unterwegs, und dabei ist mir ein Aussteller besonders ins Auge gesprungen. Skwheel hat sich einer klaren Mission verschrieben: Das typische Fahrgefühl von der Piste direkt auf den Asphalt zu bringen, ohne dass Ihr dafür Schnee oder einen Lift braucht.

Was genau ist Skwheel?

Im Grunde handelt es sich bei Skwheel um ein Paar elektrifizierte Skier. Eure Füße stehen dabei allerdings nicht auf Brettern, sondern auf einer Konstruktion mit vier Rädern. Das Design erinnert ein wenig an zwei E-Scooter ohne Lenkstange, die man sich an die Füße schnallt – auch wenn die Technik dahinter natürlich deutlich komplexer ist. Dank der verhältnismäßig großen Bereifung sind diese elektrischen Skates echte Allrounder und durchaus geländetauglich.

Aktuell bringt der Hersteller eine neue Produktgeneration an den Start: den Peak und den Peak S. Der „Peak“ ist dabei primär für den städtischen Alltag konzipiert. Denkt an den Weg ins Büro oder den schnellen Abstecher zur Tankstelle für einen Drink. Die Reichweite liegt hier bei 25 bis 30 Kilometern, wobei die Geschwindigkeit bei 25 km/h abgeriegelt ist. Das ist immerhin ein Stückchen flotter, als E-Scooter in vielen Teilen Europas fahren dürfen.

Falls Ihr jedoch das echte Abenteuer sucht, dürfte der „Peak S“ eher nach Eurem Geschmack sein. Diese Offroad-Variante kommt mit griffigerem Reifenprofil und deutlich mehr Power unter der Haube daher. Die Reichweite klettert auf 35 bis 40 Kilometer, was in Kombination mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 60 km/h ziemlich beeindruckend ist. Mit diesem Tempo würdet Ihr innerorts in Westeuropa allerdings so ziemlich jedes Tempolimit sprengen.

Wie kommt Ihr an ein Set heran?

Oftmals sind viele Exponate, die man auf der CES zu sehen bekommt, reine „Proof of Concepts“. Produkte, die zwar cool aussehen und Aufmerksamkeit erregen, aber nie wirklich in Serie gehen. Zwar ist das ein unvermeidbarer Teil von Innovation, aber oft auch enttäuschend für uns. Bei Skwheel sieht das anders aus: Das Unternehmen hat bereits über 250 Einheiten an echte Kunden ausgeliefert, auch wenn die hier gezeigten neuen Modelle vorerst nur vorbestellbar sind.

Entwickelt und montiert werden die Skwheels in Frankreich, der Versand erfolgt aber weltweit. Vorbesteller können hier ordentlich sparen, was uns direkt zum größten Wermutstropfen bringt: dem Preis. Regulär soll der Peak 1.490 Euro kosten, für den starken Peak S werden satte 1.990 Euro fällig. Wer sich früh entscheidet und vorbestellt, kann dabei immerhin rund 500 Euro Rabatt mitnehmen.

Würdet Ihr Euch trauen, mit 60 km/h auf solchen E-Skiern über den Asphalt zu brettern, oder bleibt Ihr doch lieber beim klassischen Wintersport?