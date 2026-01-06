Lego revolutioniert das Spiel: Auf der CES wurde Lego Smart Play präsentiert. Mit dem vorgestellten Smart Brick reagieren Modelle durch Sensoren und Sound direkt auf Spielaktionen – ganz ohne Bildschirm. Ab März 2026 erwacht so zunächst die „Star Wars“-Galaxis zum Leben.

Nach zehn Jahren Entwicklung war es nun also so weit: Auf der CES 2026 präsentiert Lego die nach eigener Aussage größte Innovation seit 1978. Ein unscheinbarer Stein verbirgt Technologie, die das Spielen für immer verändern könnte. Lego hält es ganz bescheiden für die größte Revolution seit der Einführung der Minifigur 1978.

Die neue Plattform Lego Smart Play verspricht, physische Lego-Modelle in Echtzeit auf das Spiel reagieren zu lassen – komplett ohne Bildschirm. Die Haptik des klassischen Klemmbausteins verschmilzt mit moderner Technologie.

Das Herz der Innovation: Der Lego Smart Brick

Nach zehnjähriger Entwicklung im Creative Play Lab präsentiert Lego den Smart Brick – einen 2 x 4-Stein (der Klassiker unter den Klötzen) mit beeindruckender technischer Ausstattung. Im Inneren befinden sich Sensoren für Beschleunigung, Licht und Geräusche, ein LED-Array, ein Lautsprecher mit Synthesizer und kabelloses Laden. Kameras und aufzeichnende Mikrofone fehlen bewusst – aus Datenschutzgründen. Das vorhandene Mikrofon dient als cleverer Sensor. Man kann beispielsweise in einen Geburtstagskuchen aus Steinen pusten, um eine Reaktion auszulösen.

Der Smart Brick bildet das Gehirn eines komplexen Ökosystems: Smart Tags und spezielle Minifiguren mit NFC-Chips identifizieren Objekte: Das sogenannte „Neighbour Position Measurement System“ (NPM) erkennt über Magnetfelder die Position anderer Smart Bricks, und das proprietäre BrickNet-Protokoll ermöglicht drahtlose Kommunikation zwischen den Steinen ohne zentralen Hub.

Stellt Euch vor, dass die Kids (oder auch größere Kids natürlich) mit Lego-Rennwagen spielen, die je nach Rennsituation andere Sounds von sich geben. Bei der Präsentation hat sogar ein winziger Lego-Pilot angefangen zu schimpfen, als die Nase seines Fliegers zu hoch gerissen wurde. Das Prinzip verspricht jedenfalls unzählige Möglichkeiten.

Mit Star Wars geht’s los

Die Wahl von Star Wars als Launch-Partner ist dabei natürlich strategisch perfekt und bietet den Lego-Fans komplett neue Möglichkeiten:

Lichtschwert-Summen: Bewegt man Luke Skywalker oder Darth Vader, ertönt das charakteristische Summen

Triebwerksgeräusche: X-Wing und TIE Fighter erwachen mit authentischen Sounds zum Leben

Imperial March: Setzt man Imperator Palpatine auf seinen Thron, erklingt der legendäre Marsch

Lego präsentiert seine neuen Star-Wars-Sets mit Smart-Play-Technik. Bildquelle: Lego

Ab 1. März 2026 starten die ersten drei Sets, auch in Deutschland: Darth Vader’s TIE Fighter (69,99 Euro), Luke’s Red Five X-Wing (89,99 Euro) und das größte Modell der Reihe: das Throne Room Duel & A-Wing Set (159,99 Euro). Das große Set besteht dabei aus insgesamt 962 Steinen und hat neben zwei Smart Bricks auch drei smarte Püppchen an Bord: Luke Skywalker, Darth Vader und den Imperator.

Eine langfristige Vision

Lego Smart Play ist weit mehr als ein kurzlebiges Gimmick; es ist die Grundlage einer langfristigen Vision. Das Unternehmen hat bereits angekündigt, dass die Plattform durch kontinuierliche Updates, neue Produkte und technologische Weiterentwicklungen ständig erweitert wird.

Ein entscheidender Teil dieser Strategie sind laut Lego die geplanten Erweiterungs-Sets, die mit dem System kompatibel sind, aber selbst keine smarten Komponenten enthalten, um die Einstiegshürde zu senken. Diese Innovation ist das Ergebnis eines zehnjährigen, bewussten Entwicklungsprozesses im Creative Play Lab, der direkt auf den Wunsch von Kindern nach mehr Interaktivität und Lebendigkeit in ihrem Spiel reagiert.

Mit dem Smart Brick probiert Lego den Spagat zwischen dem klassischen, kreativen Bauerlebnis und einer völlig neuen Dimension der Interaktion. Der Start mit Star Wars stellt einen fulminanten Auftakt dar, der die Vorfreude auf zukünftige Themenwelten schürt.

Die Bausteine haben quasi ihre eigene Stimme bekommen – und sie erzählen künftig nicht nur die fantastischen Lego-Geschichten, sondern geben den kleinen und großen Baumeistern ein völlig neues Werkzeug an die Hand, um ihre eigenen Abenteuer interaktiv zu erschaffen.

Mir persönlich gefällt dieser Ansatz, aber überzeugt Lego auch Euch damit? Findet Ihr, dass diese smarten Elemente frischen Wind in die gute, alte Lego-Welt pusten?