Immer wieder bringen Autobauer Fahrzeuge in den Handel, die Mängel aufweisen. Inzwischen gehört das leider zum Alltag. Manche Hersteller sind sorgfältiger, andere hingegen verzeichnen ein hohes Aufkommen an Rückrufen. Doch in der Regel beheben Autobauer Fehler und wechseln defekte Bauteile, wenn sie ihre Autos zurückrufen. Doch oft schaltet sich das Kraftfahr-Bundesamt (KBA) ein, um VW, BMW, Ford und Toyota mit den Problemen zu konfrontieren. Als zuständige Behörde für Rückrufe hat das KBA jetzt erneut eine Untersuchung gegen einen beliebten Autobauer eingeleitet. Doch der hüllt sich in Schweigen.