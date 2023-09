Motorola präsentiert uns ein weiteres Edge 40 am 14. September!

Motorola lädt aktuell die Pressevertreter:innen zu einem Launch-Event am Donnerstag, dem 14. September 2023 kommende Woche ein. Gleichzeitig wirbt die Lenovo-Tochter auf ihrem X-Kanal (ehemals Twitter) mit einem Teaser-Video, welches nach dem Motorola Edge 40 (Test) und Motorola Edge 40 Pro (Test) nur noch den Nachfolger des Edge 30 Neo vermuten lässt. Fassen wir doch einmal zusammen, was wir über das Motorola Edge 40 Neo bereits wissen.

Gerüchte über das Motorola Edge 40 Neo

So soll laut Steve Hemmerstoffer das Motorola Edge 40 Neo aussehen. / © Motorola | onLeaks

Das noch ausstehende Motorola Edge 40 Neo ist uns längst kein Unbekannter mehr. Bereits im vergangenen Monat hatte uns der bekannte Tippgeber Steve Hemmerstoffer (vielen besser bekannt als OnLeaks) ein 360 Grad Video mit entsprechenden technischen Daten über "mySmartprice" veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass das Mittelklasse-Smartphone in drei unterschiedlichen Pantone Farben erscheinen wird: Schwarz (Black Beauty), Grün (Soothing Sea) und Blau (Caneel Bay). Letzte Farbgebung ist es auch, die vom Konzern nun selbst mit einem Teaser-Video auf X beworben wird und mit einem Leder-Imitat rückseitig versehen ist.

Der Vorgänger ging seinerzeit mit knapp 400 Euro ins Rennen. Ein Preis, den wir auch dieses Jahr erwarten dürften, wenngleich es doch Unterschiede in der technischen Ausstattung gibt. Denn dieses Jahr sollen zuzüglich zu einem MediaTek Dimensity 1050 stolze 12 GB RAM und 256 GB interner Programmspeicher kommen. Das Edge 30 Neo hatte dagegen 8/128 GB als Speicher vergeben. Auch die IP-Zertifizierung soll von IP52 auf IP68 ansteigen, so der französische Leaker. Das pOLED-Display selbst wird mit einer Diagonale von 6,55 Zoll (2.400 × 1.080 px) und einer maximalen Bildwiederholrate von 144 Hz genannt.

nextpit ist für Euch beim Launch vor Ort

Als Energiequelle dient ein 5.000 mAh starker Akku, der auch dieses Jahr mit "TurboPower" geladen werden sollte. Die Frontkamera (mittiges Punch-Hole-Design) wird mit einer Auflösung von 32 MP benannt und die vertikal oben links angeordnete Dual-Kamera auf der Rückseite mit 50 und 13 MP. Was davon am Ende dann nun wirklich der Wahrheit entspricht, wird uns der Event am 14. September verraten, zu dem nextpit selbstredend auch eingeladen ist und entsprechend gewohnt eloquent berichten wird.

Und? Was haltet Ihr von dem Motorola Edge 40 Neo, wenn es denn so kommt? Was darf es kosten, damit es Euer Herz erobert? Schreibt uns Eure Antworten gern unten in die Kommentare. Ich für meinen Teil freu mich schon wie geschnitten Brot in die Diskussion einzusteigen.