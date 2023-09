iPhone-15-Rabatte: Wann ist der beste Zeitpunkt, das neue iPhone zu kaufen?

Apple hat Euch auf dem iPhone-15-Event überzeugt, und Ihr wollt das neue iPhone 15 (Plus) oder iPhone 15 Pro (Max) kaufen? Klar, dann könnt Ihr alle neuen iPhones ab sofort bei Apple, Amazon & Co. vorbestellen. Oder Ihr wartet auf die ersten Rabatte, die bei Apple so zuverlässig kommen wie Weihnachten im Dezember. nextpit verrät Euch, wie viel Geld Eure Geduld wert ist – und bei welchem iPhone sich das Warten am meisten lohnt.