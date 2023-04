Motorola Edge 40 Pro im Kurztest: Flaggschiff mit Abzug in der B-Note!

Moto My UX und Ready For

Der Blick auf die technische Daten verrät uns, dass sich das Motorola Edge 40 Pro in der Klasse der Flaggschiffe unter 1.000 Euro einsortiert. Dort gibt es schlagkräftige Konkurrenz wie das Samsung Galaxy S23 , das Apple iPhone 14 oder auch das Xiaomi 13 gilt es zu schlagen. Lasst uns also gemeinsam herausfinden, ob Moto bei der prominenten Konkurrenz als günstigster Anbieter mit einem Preis von 899,99 Euro da mithalten kann.

Und obwohl ich persönlich diese Größe für komplett ausreichend halte, habe ich den fehlenden microSD-Karten-Support in der Gesamtbewertung als negativen Kritikpunkt einfließen lassen. Aber schreibt uns gern Eure Meinung zu diesem Kritikpunkt für den ausführlichen Test in die Kommentare!

Das Motorola Edge 40 Pro gibt es ab sofort auch hierzulande zu kaufen, wobei Ihr die Wahl zwischen den beiden Farben Interstellar Black und Lunar Blue habt. In Deutschland ist das Device leider nur in einer Speicher-Konfiguration erhältlich, obwohl die chinesische Lenovo-Tochter zwei Varianten im Angebot hat. Während man sich in China auch für 512 GB entscheiden kann, sind es hierzulande "vorerst nur" 12 GB LPDDR5X RAM und nicht erweiterbarer UFS-4.0-Programmspeicher mit einer Kapazität von 256 GB.

Auf der Rückseite fällt der Kamera-Bereich auf, der die drei Sensoren in einer Insel zusammenfasst. Vorn findet die Selfie-Knipse im zentralen Punch-Hole Platz. Hier setzt der Konzern zumindest auf dem Datenblatt eine satte Duftmarke mit stolzen 60 MP. Das Motorola Edge 40 Pro ist IP68-zertifiziert , wiegt 199 Gramm und misst 161,16 x 74 x 8,59 mm. Das Edge 40 Pro ist sehr hochwertig verarbeitet und liegt auch angenehm in der Hand. Ob die satinierte Rückseite einen sicheren Halt bietet, bin ich mir noch nicht sicher – zumindest verhindert sie unschöne Fingerabdrücke.

Das 6,67 Zoll große pOLED-Display bietet ansonsten eine eher marktübliche Auflösung von 2.400 x 1.080 px, was ein wenig verwundert, da die Konkurrenz mehr maximale Pixel auf dem Bildschirm bietet. Ob das aber wirklich notwendig oder eher kontraproduktiv ist, werden wir in unserem ausführlichen Test ausführen. Zumindest auf den ersten Eindruck hin überzeugt das Panel auf ganzer Linie auch durch seine außergewöhnliche Blickwinkel-Stabilität.

Motorola Edge 40 Pro: Software

Lenovo bzw. Motorola liefert das Edge 40 Pro mit Android 13 aus. Mit dabei die hauseigene Moto My UX (User Experience) und Ready For, als mobile Schnittstelle zu einem TV oder PC-Monitor. Bei den Updates liegt man mit drei großen Android-Iterationen und Support für vier Jahre Google-Sicherheitsupdates im soliden Android-Mittelfeld. Wer sich das Teil gönnt, wird also zumindest noch mit Android 16 bedacht.

Das Motorola Edge 40 Pro bietet 3 Jahre System- und 4 Jahre Google-Sicherheits-Updates. / © NextPit

Im Gegensatz zu so manchem Mitbewerber auf diesem Marktsegment verschont Euch das Edge 40 Pro, was Bloatware angeht – sofern Ihr ein umfangreiches Sortiment an Google-Anwendungen nicht als Bloatware anseht. Auf den ersten Blick präsentiert sich die Oberfläche wieder so aufgeräumt wie bei der Vorgänger-Serie rund ums Edge 30 Pro. Genauer werde ich darauf aber dann im ausführlichen Test eingehen. So viel ist aber klar: Die hauseigene Benutzeroberfläche samt "Ready For" ist sehr dezent und dennoch effektiv. Auch die stark an Googles "Material You"-Design angelegten Design-Modifikationen gefallen sehr. Überhaupt leugnet Motorola nicht seine einstigen Google-Wurzeln (2012 bis 2014), die auch dem Edge 40 Pro gut zu Gesicht stehen.