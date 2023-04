Casa Casi 98: Energie – Sind wir eigentlich noch zu retten?

Der Atomausstieg in Deutschland ist in diesen Tagen in aller Munde – und die Meinungen gehen da auch weit auseinander, wie dieser Ausstieg zu bewerten ist. Das war Grund genug für uns, in der CasaCasi mal das Themenfeld "Energie" anzutasten. Wir wollten den Atomausstieg einordnen, über Perspektiven sprechen – und damit auch die Wege aufzeichnen, die sich uns als Konsument:innen bieten. Stichwort: Powerstations mit Solar-Panels und ähnliches!

Aber Ihr kennt uns: Die Dinge laufen in unseren Episoden nicht immer so, wie wir sie vorher geplant haben. Tatsächlich glaube ich, dass es aber derzeit wirklich wichtiger ist, am richtigen gesellschaftlichen Mindset zu arbeiten. Schön und gut, wenn wir Energie sparen, oder durchs Energiesparen finanziell entlastet werden. Aber noch wichtiger scheint mir, dass wir wieder einen anderen Umgang miteinander brauchen. Weniger Polemik, weniger Empörung, weniger negativ aufgeladene Narrative. Dafür mehr Unterhaken, mehr Zuhören, mehr an einem Strang ziehen.

Warten wir es ab, ob sich da tatsächlich was bewegt. Wir sind alle gefragt, Ihr Lieben! Danke Euch jedenfalls fürs Zuhören, Supporten und Kommentieren auf den verschiedenen Plattformen!

Casa Casi 98: Show Notes

