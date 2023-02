Honor Magic 5 Pro im ersten Test: das beste Kamera-Handy 2023?

Design und Display

Das Design des Honor Magic 5 Pro ist auf jeden Fall exzentrisch – vorne wie hinten. Auf der Rückseite dominiert das auffällige Kamera-Modul, das Honor-typisch in einem Ring auf der Rückseite angeordnet ist. Im Vergleich zum Vorgänger ist der Ring jetzt auch beim grünen Modell in Gehäusefarbe gehalten – und damit zumindest etwas dezenter als beim Vorgänger.

Das 8,77 mm dicke Honor Magic 5 Pro ist nach IP68 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. / © NextPit

Auf der Vorderseite gibt's ebenfalls eine Kuriosität: Das Display ist nämlich an allen vier Seiten abgerundet. Das verleiht dem Honor Magic 5 Pro einen sehr runden, fließenden Look und fühlt sich auch gut an. Ob das in der Praxis dann auch sinnvoll ist, wird unser ausführlicher Test zeigen.

Ganz sicher ist das Display aber mal schön anzusehen. Das 6,81 Zoll große LTPO-Panel löst 2.848 x 1.312 Pixel auf und sieht zumindest auf dem Honor-Event im Rahmen des MWC wirklich schick aus. Unter Kunstlicht beträgt die typische Helligkeit 120 Nits, bei Tageslicht feuert das Magic 5 Pro bis zu 800 Nits auf Eure Retina. Bei HDR-Content schafft das HDR10+-kompatible Display sogar 1.800 Nits.

Das Display kommt auf eine Pixeldichte von 461 ppi und ist mit der tollen Helligkeit auch in der spanischen Sonne noch wunderbar abzulesen. / © NextPit

Außerdem soll das Display dank einer Pulsbreitenmodulation von 2.160 Hz besonders flimmerarm dimmen und damit nicht den Schlaf beeinträchtigen, wenn Ihr Nachts noch ewig mit dem Smartphone herumdödelt.