Samsung Galaxy S24 mit komplett neuer Akku-Technologie

Samsung Galaxy S24 mit neuer Akku-Technologie am Start?

In dem jüngsten Bericht von "The Elec" heißt es, dass Samsungs SDI-Batterie-Sparte in einer Partnerschaft mit zwei chinesischen Unternehmen mit der Entwicklung gestapelter Batterien für elektronische Geräte begonnen hat. Diese Form wird derzeit in Elektrofahrzeugen eingesetzt, aber Samsung – so der Bericht – will sie auch für Smartphones und Tablets verwenden.

Dünne Samsung Galaxy-Smartphones mit verlängerter Akkulaufzeit

Zum jetzigen Zeitpunkt ermöglicht das Design von Samsung SDI dichtere Akkus, was zu einer größeren Kapazität führt, ohne dass die Akkus in ihren Dimensionen mehr Platz beanspruchen oder die Dicke des Telefons beeinträchtigt wird. Außerdem konnten die Südkoreaner den Wirkungsgrad im Vergleich zur bisherigen Methode um bis zu 10 Prozent steigern.

Neben Samsung ist Xiaomi ein weiterer prominenter Hersteller, der in diese Technologie forscht und investiert hat. Es wurde bekannt, dass die Marke einen Festkörper-Energiespeicher entwickelt hat, der die Leistung eines typischen Smartphone-Akkus bei gleicher Größe verdoppeln würde. Sie haben ihn sogar in ein aktuelles Xiaomi 13 (zum Test) eingebaut, um die Überlegenheit dieser Technologie zu demonstrieren.

Der Solid-State-Akku von Xiaomi ist sicherer und weniger anfällig für Feuer oder Explosionen, wenn er durchstochen wird / © Xiaomi

Samsung hat sich nicht offiziell dazu geäußert, ob die kommende Galaxy-S24-Serie die ersten Smartphones sein werden, wo eine derart überlegene Akku-Technologie zum Einsatz kommt. Aber da diese chinesischen Unternehmen bereits Niederlassungen zur Unterstützung von Samsung in Südkorea gegründet haben, können wir wohl davon ausgehen, dass wir diese neue Lösung schon im nächsten Jahr sehen werden. Vielleicht ist das Samsung Galaxy S24 Ultra ein Vorreiter für diese Art von fortschrittlichen Komponenten.

