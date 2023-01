Das Xiaomi 13 Pro im Hands-on: Nicht der erhoffte große Knall?

Das Xiaomi 13 Pro in Kürze

Das Xiaomi 13 Pro wurde in China am 12. Dezember 2022 neben dem Xiaomi 13, das mein Kollege MaTT in die Hand genommen hat, auf den Markt gebracht. Die Smartphones haben noch kein Erscheinungsdatum in Europa, aber dank unseres Kontakts bei TradingShenzhen konnten wir sie bereits in die Finger bekommen.

In China gibt es das Xiaomi 13 Pro in vier Speicherkonfigurationen:

8/128 GB: 4.999 Yuan (681 Euro ohne MwSt.)

8/256 GB: 5.399 Yuan (736 Euro ohne MwSt.)

12/256 GB: 5.799 Yuan (790 Euro ohne MwSt.)

12/256 GB: 6.299 Yuan (858 Euro ohne MwSt.)

Zur Erinnerung: Letztes Jahr wurde das Xiaomi 12 Pro nur als 12/256 GB-Version für 1.099 Euro verkauft. In diesem Jahr ist bei gleicher Konfiguration mit einem höheren Preis für das Xiaomi 13 Pro zu rechnen. Xiaomi hat außerdem bestätigt, dass das Xiaomi 13 Ultra später in diesem Jahr in Deutschland erscheinen wird.

Das Xiaomi 13 Pro ist das mittlere Flaggschiff von Xiaomi im Jahr 2023. Es ist hochwertiger als das Xiaomi 13 Basismodell und konzentriert sich vor allem auf die Fotografie mit der 1-Zoll-Hauptlinse und dem IMX989-Bildsensor von Sony. Xiaomi behauptet unter anderem, dass der Akku des Xiaomi 13 Pro länger halten soll als der des iPhone 14 Pro Max, das derzeit zu den besten in diesem Bereich gehört.