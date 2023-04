Vivo X90 Pro+ im Test: Wenn das Beste nur im Import zu bekommen ist!

Bereits im vergangenen Jahr hatte die ehemalige BBK-Tochter Vivo, im Heimatland China die X90-Flaggschiff-Serie präsentiert. Ein Smartphone besser als das andere, von denen es nur das Vivo X90 Pro in deutsche Verkaufsregale geschafft hat. Der Kamera-Überflieger soll aber das nur in China erhältliche Vivo X90 Pro+ sein. Logisch, dass sich die NextPit-Redaktion um eine Teststellung bemüht und wie folgt ausführlich für Euch getestet hat.

Bewertung

Pro Sehr gute Haptik

Performance satt

IP68-Zertifizierung

Guter Stereo-Sound

Lange Akku-Laufzeit

Gute Lade-Geschwindigkeit

Bester Fingerabdrucksensor am Markt

Zeiss-Kamera überzeugt auf ganzer Linie Contra Kann ein wenig heiß werden

China only mit China Bloatware

Keine analoge Klinkenbuchse

Kein microSD-Support

Kaufen und Kurzfazit Das Vivo X90 Pro+ ist ein klarer Anwärter zum Kamera-Smartphone 2023 und preislich unter 1.000 Euro zu haben. / © NextPit Das Vivo X90 Pro+ ist leider in europäischen Verkaufsregalen nicht anzutreffen. Vielmehr soll das Vivo X90 Pro (Test) für deutsche Ansprüche ausreichend sein. Wer aber den 1 Zoll großen Sony-IMX989-Bildsensor und den Snapdragon 8 Gen 2 in ein und demselben Vivo-Smartphone haben möchte, muss schon zu dem Vivo X90 Pro Plus greifen. Das gibt es aktuell nur bei sogenannten Import-Händlern, wie TradingShenzhen, welche uns auch diese Teststellung zur Verfügung gestellt haben. Der deutschsprachige Onlinehändler verkauft das Flaggschiff-Smartphone aktuell in den Farben Rot und Schwarz, mit 12 GB LPDDR5X RAM und 256 GB internen UFS-4.0-Programmspeicher für 967 Euro. Braucht Ihr mehr internen Speicherplatz, so könnt Ihr den für 977 Euro verdoppeln (12/512 GB). Da das globale Vivo X90 Pro aktuell noch zu einem Preis von 1.199 Euro zu haben ist, fährt man am Ende mit dem deutlich günstigeren chinesischen Smartphone finanziell und vor allem auch technisch besser. Affiliate Angebot Vivo X90 Pro+ Zur Geräte-Datenbank Das Schöne gegenüber typischen Import-Smartphones ist bei dem Vivo X90 Pro+, dass es von Hause aus fast alle Landessprachen, wie Englisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch und viele mehr unterstützt. Kurzfazit: Will man es kurz machen – und das ist ja der Sinn des Kurzfazits – dann ist das Vivo X90 Pro+ das ultimative Kamera-Smartphone am Markt. Leider ist dieses Zertifikat nur von kurzer Dauer, da Mitbewerber wie das Oppo Find X6 Pro und das Xiaomi 13 Ultra bereits in den Startlöchern stehen. Einen faden Beigeschmack hat die ausschließliche chinesische Verfügbarkeit, welche einerseits mit unendlicher Bloatware den neuen Besitzer in die Weißglut treiben kann, aber auch auf der anderen Seite, Euch viel Freude auf einer unendlichen Entdeckungsreise neuer Funktionen mitnimmt. Die technischen Daten sprechen für sich und katapultieren das Vivo-Flaggschiff in die vordersten Reihen. Und preislich gibt es bei unter 1.000 Euro und einem Blick auf die Mitbewerber, ohnehin keine Diskussionen, oder?

Design & Display Unser Vivo X90 Pro+ kommt in einem schicken roten Leder-Imitat auf der Rückseite in die NextPit-Redaktion. Das liefert nicht nur einen guten Grip in der Hand, sondern verhindert auch unschöne Fingerabdrücke. Ansonsten sind die optischen Unterschiede zum Vivo X90 Pro und seinem großen und deutlich aus dem Gehäuse stehenden (4,4 mm) kreisrunden Kamera-Array nur durch den Schriftzug der unterschiedlichen Blendenzahl zu unterscheiden. Vorteil, liegt es auf der Rückseite auf dem Tisch, ist ein "kippeln" ausgeschlossen. Gefällt mir: Veganes Lederdesign

IP68-Zertifizierung

Tasten sind gut positioniert Gefällt mir nicht: Kein 3,5-mm-Klinkenanschluss

Kein microSD-Support Das 164,35 x 75,29 x 9,7 mm große und 221 g schwere Pro-Plus-Modell liegt trotz hohem Gewicht überraschend gut in der Hand. Die auf der rechten Seite positionierten Power- und die darüberliegende Lautstärke-Tasten sind optimal positioniert. Häufig gefordert – das Vivo X90 Pro+ erfüllt diese: eine IP68-Zertifizierung gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Ein weiterer optischer Leckerbissen auf der Rückseite ist die optisch an Metall erinnernde waagerechte Trennung mit dem Schriftzug "Extreme Imagination“. Alle Tasten auf der rechten Seite und an der richtigen Position! / © NextPit Display Auf der Front begrüßt uns ein 6,78 Zoll großes Curved-AMOLED-Display mit einer maximalen Auflösung von 3.200 x 1.440 px bei 518 ppi. Seitlich abgerundete Panels sind nicht jedermanns Sache – mir gefallen sie jedoch, da Kinderkrankheiten wie unbeabsichtigtes drücken seit langer Zeit ausgemerzt sind und ein Curved-Panel besser in der Hand liegt, als auch optisch schmaler wirkt. Natürlich gibt es bei den vielen Einstellungen auch ein Always-on-Display. / © NextPit Das Display ist ein E6-Panel von Samsung, das über Kontrast, Dynamik und Blickwinkelstabilität erhaben ist. Die maximale Helligkeit wird unter direktem Sonnenlicht mit 1.800 Nits angegeben. In geschlossenen Räumen kommt das Vivo-Panel auf 800 Nits. Die maximale Bildwiederholrate wird mit 120 Hz angegeben und kann dank LTPO-Technologie bis auf 10 Hz heruntergeregelt werden. Auch das Vivo X90 Pro+ unterstützt unterschiedliche Always-on-Themen. Das Curved-Display gefällt nicht jedermann, mir schon! / © NextPit

Vivo X90 Pro+: Software Das Vivo X90 Pro+ kommt mit Origin OS 3.0, welches auf Android 13 basiert und in unserem Fall das Google Sicherheitsupdate vom Monat März 2023 installiert hat. Laut Vivo China werden 3 Jahre System-Updates garantiert, welche auch ein europäischer Nutzer ganz normal OTA (Over the air) erhält. Das Smartphone kommt China typisch nicht ganz ohne Bloatware zu Euch. Auch die Einstellungsmöglichkeiten sind schier unüberschaubar. Gefällt mir: Jeden Tag ein neues Feature

Viel Liebe zum Detail

3-4 Jahre Systemupdates

Google ready

Multi-Lingual

Widevine L1 & SafetyNet Passed Gefällt mir nicht: Chinesische Apps ohne Ende

Chinesische Benachrichtigungen Vivo sagt 3 Jahre gesicherte Updates – auch aus China! / © NextPit Das Vivo X90 Pro+ ist eine Wundertüte par excellence. Wer unter Umständen von einem Pixel-Phone kommt, wird vermutlich mit den umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten und vielen Anwendungen regelrecht erschlagen. Das kann man positiv als auch negativ bewerten. Entweder findet man nicht die simpelste Einstellung oder man entdeckt jeden Tag eine neue Funktion. Definitiv positiv zu bewerten ist, dass trotz eines chinesischen ROMs, die deutsche und viele weitere Systemsprachen dem Nutzer zur Auswahl stehen – meinem Kenntnisstand zufolge einzigartig. Origin OS 3.0 und seine vielfältigen Einstellungen sind eine echte Wundertüte. / © NextPit Ebenfalls sehr erfreulich, dass die meisten der vorinstallierten chinesischen Anwendungen gelöscht werden können (knapp 20 Stck.). Auch der Widevine Level 1 und SafetyNet-Test wurden positiv absolviert. Bedeutet also, Ihr könnt Netflix/Amazon Prime Video in Full HD und HDR konsumieren und auch die Google Services laufen stabil. Der Installation und Nutzung des Google Play Stores via APKMirror steht nichts im Wege. Auch die Bezahlung via Kreditkarte sollte problemlos vonstattengehen. In der Zeit, in der ich das Vivo X90 Pro+ getestet habe, ist trotz Deinstallation der für mich unverständlichen Anwendungen immer mal wieder eine Benachrichtigung mit chinesischen Schriftzeichen rein gerauscht. Gefühlt wurden diese aber immer weniger. Es bleibt dabei: Die Benutzeroberfläche ist und bleibt eine Wundertüte. Der Fingerabdrucksensor ist bei Vivo einzigartig. / © NextPit Abschließend möchte ich an dieser Stelle noch einmal den hervorragend arbeitenden Fingerabdrucksensor thematisieren. Dieser ist nicht nur von der Fläche her deutlich größer als bei anderen Smartphone-Herstellern, sondern arbeitet sehr schnell und zuverlässig. Ein besonderes Highlight ist die zusätzliche Schnellauswahl, welche zwar die Größe der zur Verfügung stehende Fläche für einen Finger verkleinert, aber die Option für zwei Anwendungen bietet, welche so schnell vom Lockscreen weg gestartet werden können. Über zu wenig Apps braucht sich niemand beschweren. / © NextPit

CPU & Speicher Das Vivo X90 Pro+ ist wie die meisten aktuellen Flaggschiff-Smartphones mit einem Snapdragon 8 Gen 2 ausgestattet. Wer nun dachte, damit ist die Kategorie CPU & Speicher abgeschlossen, der irrt. Denn erstmalig in einem zu testenden Smartphone wird das modernste und schnellste Qualcomm-SoC (System on a Chip) unter extremer Belastung sehr heiß. Gefällt mir: Sehr gute Performance

Was es gibt, wurde verbaut Gefällt mir nicht: Bei Vivo geht es heiß her Aber der Reihe nach! Die harten Fakten des Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm sind sein Fertigungsprozess im 4-nm-Verfahren und die ungewöhnliche 1+2+2+3-Kernstruktur. Die insgesamt acht Kerne teilen sich wie folgt auf: 1x Cortex-X3 @ 3,2 GHz,

2x Cortex-A715 @ 2,8 GHz,

2x Cortex-A710 @ 2,8 GHz und den

3x Cortex-A510 @ 2 GHz Dazu gibt es eine Adreno 740 GPU (Graphics Processing Unit) und ein Snapdragon X70 5G Modem. Gerade die Grafikeinheit ist dafür bekannt, der Apple-Bionic-Chipsätze zu trotzen, wenn nicht sogar überlegen zu sein. Sie unterstützt nun Vulkan 1.3 (statt 1.1 in 8g1) und bietet vor allem echtes Hardware-Raytracing. Es dürfte niemand verwundern, dass es im Hinblick auf Geschwindigkeit auch bei dem Vivo X90 Pro+ keinerlei Kritik gibt. Egal, ob ihr Euch filigran durch lange Texte scrollt, zwischen den Anwendungen switcht oder Euch den Gamingfreuden hingebt. Das hier das Vivo dank Flaggschiff-Prozessor abliefert, war zu erwarten. Aber auf eines möchte – nein, muss ich Euch vorbereiten: Gerade in den Benchmarktests, wo das Smartphone an seine Leistungsgrenze gebracht wird, war das Pro+ nicht mehr in der Hand zu halten. Ja, ich bin eine Mimose, aber auch Kollegen der NextPit-Redaktion bestätigten mir, dass das Smartphone am Rand unerträglich heiß wird. Das Vivo X90 Pro+ wird unter Volllast unsagbar heiß. / © NextPit Die mit Kunstleder bezogene Rückseite isoliert die ungewöhnliche Hitzeentwicklung ein wenig, angenehm geht aber anders. Hier muss Vivo zwingend softwaretechnisch nachbessern und dem Prozessor früher Einheit gebieten. Denn bei der Hardware-Kühlung hat der Konzern eindeutig versagt. Die Werte sind Spitzenklasse, aber die Hitze... / © NextPit Natürlich auch hier noch die typischen Benchmark-Daten im Vergleich mit den Mitbewerbern. Natürlich verweist das Vivo Smartphone jegliche Konkurrenz auf die hinteren Plätze. Bei dem "3D Mark Wild Life Stress Test" verdoppelt das Vivo nahezu das höher getaktete Samsung Galaxy S23 im schlechtesten Loop mit 11.214 Punkten, gegenüber den 6.169 Punkten das Samsung-Flaggschiffs. Kunststück: wird hier allen Anschein auch nichts mit sogenanntem Thermal Throtteling im Zaum gehalten. Vivo X90 Pro+ Samsung Galaxy S23 Apple iPhone 14 Motorola Edge 40 Pro Snapdragon 8 Gen 2 SD 8 Gen 2 "For Galaxy" A15 Bionic Snapdragon 8 Gen 2 3D Mark Wild Life Zu leistungsstark Zu leistungsstark Zu leistungsstark 8.062 3D Mark Wild Life Stress Test Bester Loop: 13.454

Schlechtester Loop: 11.214 Bester Loop: 11.049

Schlechtester Loop: 6.169 Bester Loop: 9.761

Schlechtester Loop: 8.321 Bester Loop: 12.125

Schlechtester Loop: 6.099 Geekbench 5 Single: 1430

Multi: 4423 Single: 1537

Multi: 4807 Single: 1.699

Multi: 4.817 Single: 1476

Multi: 4765 Speicher Zur Vervollständigung seien auch noch die verfügbaren Speicherkonfigurationen genannt. Das Vivo X90 Pro+ wird bei TradingShenzhen ausnahmslos mit 12 GB LPDDR5X Arbeitsspeicher angeboten. Aufgrund der fehlenden Option zur Erweiterung des internen Programmspeichers via microSD-Karte bietet der Importhändler wahlweise 256 oder 512 GB des internen UFS-4.0-Programmspeichers an. Da die doppelt so große Konfiguration gerade einmal 10 Euro mehr kostet, gibt es auch keine Qual der Wahl. Die Lese- und Schreibraten sind mit knapp 3496/2798 MB/s mehr als zufriedenstellend.

Vivo X90 Pro+: Kamera Das Vivo X90 Pro+ stellt allein mit den blanken Fakten seiner Quad-Kamera auf der Rückseite klar, dass man beim Thema Fotografie neue Maßstäbe setzen will. Der 50-MP-IMX989-Bildsensor der Hauptkamera gehört aktuell zu dem besten, was Sony zu bieten hat. Allein durch seine schiere 1-Zoll-Größe ist der Image-Sensor prädestiniert für Aufnahmen unter schlechten Lichtbedingungen. Gefällt mir: 1 Zoll Sony IMX989 on board

Bislang besten Foto-Ergebnisse

Es lässt sich kein grundlegender Makel finden Gefällt mir nicht: - Vier Kameras sind besser als drei! / © NextPit Weiter geht es mit einer 48-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera (Sony IMX598), einer 50-MP-Telezoom- und einer 64-MP-Periskop-Kamera. Das ist schon ein sattes Quartett, was Vivo da aufgestellt hat. Für das erste Telezoom-Objektiv verwendet Vivo ein Sony IMX758 und für die Periskop-Kamera einen OV64B-Sensor von OmniVision. Bis auf den Ultra-Weitwinkel bieten alle Objektive eine optische Bildstabilisierung. Das Portfolio kann Aufnahmen bis zu einer 3,5-fachen Vergrößerung liefern, aber auch Fotos mit einem 10-fachen Zoom sind noch durchaus schick anzusehen, wie unsere Bildergalerie demonstriert. Und die Zoom-Fotos wurden bei strömenden Regen geschossen! Kommen wir also direkt zu den Ergebnissen: allen voran die Tagesaufnahmen. Wie im Grunde bei jedem Smartphone gelingen diese auch bei dem Vivo X90 Pro+ in allen Situationen. Die Fotos brillieren durch einen sehr guten Dynamikumfang und auch an der entsprechenden Detailtreue mangelt es den Aufnahmen nicht. Wem es einen Tick zu viel Kolorierung ist, kann gern in den von Carl Zeiss bereitgestellten "natürliche Farben"-Modi wechseln. Auch bei Standard- und Weitwinkel-Aufnahmen erkennen wir keine Farbunterschiede und schon gar keine "Wölbungen" oder "Ausfransung" an den Rändern. Zwei Zoom-Kameras garantieren für jede Entfernung die richtige Optik. Diese decken im Grunde eine äquivalente Brennweite von 50 bis 90 mm ab, bei einer Blende zwischen f/1.6 bis f/3.5. Digital zaubern die Kameras einen digitalen Zoom bis zu einer 100-fachen Vergrößerung. Ich sage mal so: Die Fotos sehen eindeutig besser aus, was ich sonst in diesen Regionen zu Gesicht bekommen habe. Aber wirklich ausdruckbar ist das Material am Ende des Tages nicht. Apropos Ende des Tages – auch Nacht-Aufnahmen, beziehungsweise wenig Licht wissen zu gefallen. Auch unter diesen erschwerten Bedingungen kann das Vivo-Flaggschiff ordentlich ran zoomen und brauchbare Fotografien liefern. Weitwinkel-Aufnahmen gelingen auch bei Nacht. Nicht so prickelnd gefallen mir die Selfies, was aber hauptsächlich an der künstlichen Zusatzbeleuchtung des Displays liegt. Auch das Vivo neigt dazu, das Ergebnis ein wenig zu viel zu belichten. Zu diesem Zweck gibt es das Treppenfoto, welches schön meinen Schatten festgehalten hat. Tagesaufnahme © NextPit Tagesaufnahme © NextPit Tagesaufnahme © NextPit Tagesaufnahme © NextPit Tagesaufnahme © NextPit Tagesaufnahme © NextPit Tagesaufnahme © NextPit Tagesaufnahme © NextPit Tagesaufnahme © NextPit Tagesaufnahme © NextPit Tagesaufnahme © NextPit Makroaufnahme © NextPit Tagesaufnahme bei Regen 1x Zoom © NextPit Tagesaufnahme bei Regen 2x Zoom © NextPit Tagesaufnahme bei Regen 3,5x Zoom © NextPit Tagesaufnahme bei Regen 10x Zoom © NextPit Tagesaufnahme bei Regen 50x Zoom © NextPit Tagesaufnahme bei Regen 100x Zoom © NextPit Tagesaufnahme © NextPit Tagesaufnahme Ultraweitwinkel © NextPit Tagesaufnahme © NextPit Tagesaufnahme Ultraweitwinkel © NextPit Selfie bei Tage © NextPit Selfie im Portrait-Modus © NextPit Innenaufnahme © NextPit Nachtaufnahme © NextPit Nachtaufnahme © NextPit Nachtaufnahme © NextPit Nachtaufnahme © NextPit Nachtaufnahme © NextPit Nachtaufnahme © NextPit Selfie bei Nacht © NextPit Zum Thema Selfies sei die 32 MP der Frontkamera genannt, welche von einem Samsung-S5KG-Sensor eingefangen wird und eine typische Blende von f/2.45 bietet. Im Selfie-Portrait-Modus wird es etwas unsauber, was den künstlichen Weichzeichner anbelangt, der die klare Kante deutlich verschoben hat, wie es an der Stelle des Sofa-Musters zu erkennen ist. Auf der Front gibt es 32 Megapixel. / © NextPit

Vivo X90 Pro+: Akku Die Akku-Kapazität des Vivo X90 Pro+ beträgt 4.700 mAh und befindet sich mit diesem Wert in guter Gesellschaft. Das Xiaomi 13 (Test) beispielsweise hat 4.500 mAh, das Samsung Galaxy S23 Plus (Test) zieht ebenfalls mit 4.700 mAh gleich und das Honor Magic 5 Pro (Test) kommt sogar mit 5.100 mAh um die Ecke. Schnell geladen wird bei Vivo mit gebelgebundenen 80-W-FlashCharge, kabellos immerhin noch mit einer Leistung von 50 W. Gefällt mir: Gnadenlose Benchmark-Zeit

Ohne Google läuft das Phone ewig

Kabelloses Laden mit 50 W Gefällt mir nicht: 80 W ist okay – aber es geht auch schneller Die erste Überraschung lieferte das Vivo-Flaggschiff bei unserem standardisierten "PC Mark Work 3.0"-Batterietest, wo es mal vom Stand weg fast 16 Stunden (15:53 min) Laufzeit im Flugmodus und einer Display-Helligkeit von 200 Nits hinlegte. Und es sei an dieser Stelle vermerkt: am Ende des Tests waren noch 20 Prozent Energie im Akku! Fast 16 Stunden liefert das Vivo im "PC Mark Work 3.0"-Batterietest / © NextPit Wer sich über dieses gnadenlose Ergebnis wundert, auf unserem Testgerät waren noch nicht alle Google Dienste installiert, die bekanntlich ordentliche Stromfresser sind. Außerdem erkennt das Vivo-Device den Batterietest und reduziert die Bildwiederholrate auf 60 Hz. Ich schätze, dass die so hinzugewonnene Zeit in etwa eine Stunde ausmachen wird. Im Hinblick auf Ladegeschwindigkeit liefert das mitgelieferte 80-Watt-Netzteil in 5 Minuten 24 Prozent, in 20 Minuten 71 Prozent und in knapp 35 Minuten ist das Vivo X90 Pro+ vollständig aufgeladen. Damit kann ich gut leben und Ihr vermutlich auch. Vivo liefert das 80-Watt-Netzteil gleich mit. / © NextPit