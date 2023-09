Honor 90 im Test: Wenn sich Mittelklasse wie Premium anfühlt!

In der Honor Standardkonfiguration (12/512 GB) ruft der chinesische Konzern eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP) von 599,90 Euro auf. Allerdings wurde es zu diesem Preis noch nie verkauft. In der Vorbestellphase vom 6. bis zum 13. Juli gab es einen Rabatt von 15 Prozent, welcher den finalen Preis auf 509,91 Euro reduzierte. Schaut man jetzt auf die Honor-Homepage, gewährt Euch das ehemalige Huawei-Unternehmen einen pauschalen Rabatt von 100 Euro.

Das Honor 90 wird seit dem 14. Juli 2023 außerhalb von China verkauft. Es ist in den Farben Diamond Silver, Midnight Black, Emerald Green und Peacock Blue erhältlich. Hierzulande wird das Device von Honor nur in der Konfiguration mit 12 GB RAM und 512 GB internen Programmspeicher angeboten. Eine optionale Erweiterung mithilfe einer microSD-Speicherkarte ist nicht vorgesehen. Amazon bietet das Honor 90 allerdings auch mit 8 GB Arbeits- und 256 GB Programm-Speicher.

Ihr wartet auf den Haken? Hier kommt er: Trotz guter Fotoergebnisse der 200-MP-Hauptkamera bei Tag und Nacht, fehlt uns eine optische Bildstabilisierung, die wir einfach in der Preisklasse erwartet hätten. Ebenso unverständlich, warum man uns nicht das 66-Watt-Netzteil beim Kauf gönnt und auch nur einen Lautsprecher verbaut. Der Snapdragon 7 Gen 1? Na ja, auch in der Accelerated Edition, welche gerade mal den Prime-Core um 0,1 GHz übertaktet, ist keine Glanzleistung der Samsung Foundry. Die zweite Generation, welche wieder bei TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) gefertigt wurde, ist fast doppelt so schnell!

Wer die technischen Fakten des Honor 90 liest und das Android-Smartphone in der Hand hält, bekommt das gewisse Premium-Gefühl vermittelt. Auch das Einschalten des hellen und kontrastreichen AMOLED-Displays lässt uns noch in dem guten Glauben, ein ganz besonderes Device in der Hand zu halten.

Die beiden Kameraelemente sind oben rechts, vertikal angeordnet und schauen recht üppig in zwei Ebenen aus dem Gehäuse. Beherbergt werden dort drei Kameras – unter anderem unser 200-MP-Bolide – und ganz unten ein LED-Blitzlicht. Als Entschädigung für all das rückseitige Übel, ereilt Euch spätestens beim Einschalten des Displays auf der Vorderseite wieder dieses viel zitierte hochwertige Gefühl.

Das 161,9 x 74,1 x 7,8 mm große und 183 g leichte Honor 90 hat seine Power- und Standby-Taste, als auch die darüber liegende Lautstärkewippe genau an der richtigen Stelle auf der rechten Seite positioniert. Der Druckpunkt ist in gewisser Hinsicht wieder einzigartig und unterstreicht dieses Premium-Gefühl, welches dem Besitzer des Honor 90 noch häufiger widerfahren wird.

Das Honor 90 hat sich vom ersten Augenblick an hochwertiger in der Hand angefühlt, als es am Ende tatsächlich ist. Das hört sich ein wenig negativ an, ist aber gar nicht so gemeint. Denn unser Kurzfazit hat es bereits verraten: Es ist lediglich ein etwas besseres Mittelklasse-Smartphone, wenngleich die schlanke Haptik, das überragende Display und die hervorragende 200-MP-Hauptkamera darüber hinwegtäuschen wollen.

Nicht das ich zwingend auf deren Urteil was geben würde, aber in diesem Fall stimmt es einfach mal, das Honor-Display lässt sowohl von der Optik als auch von der Reaktion der darzustellenden Inhalte, nichts zu wünschen übrig. Sucht man das Doppelhaar in der Suppe, so wäre vermutlich die fehlende LTPO-Technologie zu benennen. Ich für meinen Teil kann es verkraften – Ihr auch?

Ich will gar nicht groß um den heißen Brei herum reden: Das 6,7 Zoll große 1,5k-AMOLED-Display (2.664 x 1.200 px) ist ein Fest für Eure Augen. Es ist nach allen vier Seiten leicht abgerundet, was auch die Curved-Gegner beschwichtigen sollte. Auch die Farbdynamik, der Kontrast und die Blickwinkelstabilität sind schlichtweg als hervorragend zu beurteilen. Nicht umsonst vergaben die Experten von DxOMark 140 Punkte für den Bildschirm.

Honor 90: Software

Was das Betriebssystem angeht, schickt Honor MagicOS in der Version 7.1.0 ins Rennen, das auf Android 13 basiert. Das Sicherheitsupdate ist vom 1. August 2023, also noch okay, wenngleich nicht vorbildlich. Schließlich haben wir heute den 10. September! Auch im Hinblick auf die Update-Politik nimmt es der Hersteller in der Mittelklasse nicht so genau: Zwei große Android-Updates auf die Version Android 15 und vier Jahre lang Sicherheitspatche sind jetzt nicht die ganz große Nummer. Zumal man bereits beim Honor Magic 5 Pro (Test) bewiesen hat, dass auch durchaus jeweils ein Jahr mehr drin wären.

Gefällt mir:

Guter Fingerabdruck- und Gesichts-Scan

MagicOS weiß zu gefallen

Individuelle Einstellungen

Gefällt mir nicht:

schlechte Update-Politik

Zu viel Bloatware

Der Security-Patch ist halbwegs aktuell, die Update-Politik lässt dennoch zu wünschen übrig. / © nextpit

Zum Thema Sicherheit lasst mich noch kurz über den Fingerabdrucksensor und den Gesichts-Scan ausschweifen: Während die "Face Recognition" für meine Verhältnisse gelegentlich schon zu gut funktioniert, arbeitet der optische Fingerabdruckscanner im unteren Drittel, unter dem Display-Glas, schnell und zuverlässig. Was ich genau damit meine? Wenn ich in meinem Test das Smartphone nur von A nach B bewegen wollte, entsperrte es sich halt direkt, obwohl ich es mir nicht mutmaßlich vor das Gesicht gehalten habe. Bei mir wurde dieses Feature schnell wieder deaktiviert.

Der Unlock über den Gesichts-Scan funktioniert für mich zu gut! / © nextpit

Ein Blick auf das allgemeine App-Angebot lässt es uns kalt den Rücken herunterlaufen. An die Booking.com-App – obwohl ein No-Go – haben wir uns nun ja so langsam gewöhnt. Aber Apps wie Facebook, Game of Sultans, Netflix, TikTok, TrainPal, Trip.com und WPS Office müssen dann doch nicht unbedingt vorinstalliert sein. Lässt sich aber alles deinstallieren, also nur einen halben Punktabzug!

Individualität wird beim Honor 90 großgeschrieben. / © nextpit

Gefallen haben uns die vielen individuellen Design-Einstellungen, die wir aber vermutlich eher Mountain View und Android 13 zu verdanken haben.