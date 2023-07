Realme 11 Pro+ im Test: Totgesagte leben länger!

Die Farbe Oasis Green, welche ich beispielsweise in Frankreich entdeckt habe , gibt es hierzulande nicht. Ebenfalls keine unterschiedlichen Speicherkonfigurationen, wie 8 oder 12 GB Arbeits- und 128, 256 oder 512 GB internen Programmspeicher. In Deutschland muss man sich bis auf Weiteres mit der "vollen Hütte" – sprich 12 GB RAM und 512 GB Speicher zufriedengeben.

Wer bei nextpit regelmäßig liest, wird die wilde Vorgeschichte zu dem 11 Pro und dem Realme 11 Pro Plus bereits gelesen haben ( zum Beitrag ). Eigentlich hat sich das Unternehmen wie der Mutterkonzern Oppo und die Schwester OnePlus bereits vom deutschen Markt verabschiedet. Doch Totgesagte leben bekanntlich länger und so sind die beiden neuesten Android-Boliden, zumindest auf Amazon in den Farben Astral Black und in Sunrise Beige (unsere Teststellung) für 519, 99 Euro erhältlich.

Erwartet hätte ich allerdings einen schnelleren Type-C-Anschluss, als die verbaute Version 2.0. Das deklassiert das Realme-Pro-Plus-Smartphone wieder zurück in die Mittelklasse. Ebenfalls vermisse ich eine IP-Zertifizierung gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Von der Schwester OnePlus wissen wir aus vielen Gesprächen, dass das Smartphone so gebaut ist, dass es einen Regenschauer unbeschadet überlebt. Realme spart aber an dem teuren Gutachten und scheut auch eventuelle Garantieansprüche, die dadurch vermutlich einhergehen würden. Das ist aber reine Spekulation meinerseits.

Das Realme 11 Pro+ bietet Stereo-Sound (24-bit /192 kHz) mit Dolby Atmos, den ich mangels Bass nicht zwingend lobend erwähnen möchte. Es gibt ihn und mehr auch nicht – eine Audio-Klinkenbuchse gibt es nicht. Wir müssen wohl auch so langsam der Tatsache ins Auge sehen, dass ein analoge Audio-Ein- und -Ausgang immer seltener bei einem Smartphone in Erscheinung tritt.

Doch, ebendiese optisch so dominante Triple-Cam ist es, die einerseits eine 200-MP-Hauptkamera bietet, dann aber andererseits nur eine 8-MP-Ultra-Weitwinkelkamera, gemeinsam mit einer eher überflüssigen 2-MP-Makro-Kamera. Doch dazu später mehr im entsprechenden Themenbereich. Das Android-Smartphone liegt nicht zuletzt durch das Leder-Imitat und der schlanken Taille von 73,9 mm sicher in der Hand und hinterlässt einen sehr wertigen Eindruck. Der Power- und Standby-Button als auch die darüber auf der rechten Seite untergebrachte Lautstärkewippe sind sehr gut erreichbar und bieten einen guten Druckpunkt. Kunststück – hält man doch im Grunde ein leicht modifiziertes Oppo-Smartphone in der Hand.

Das 161,6 mm große Realme 11 Pro+ kommt in einer beigefarbenen Kunstleder-Rückseite in die nextpit-Redaktion und suggeriert uns, mit einem Gewicht von 189 g, dem großen und im oberen Drittel mittig positionierten kreisrunden Kamera-Array, Flaggschiff-Niveau. Das 6,7 Zoll große AMOLED-Display ist seitlich abgerundet und trägt bei einer Dicke von nur 8,7 mm (Astral Black 8,2 mm / 183 g) ebenfalls dazu bei, das Gefühl zu haben, hier ein knapp 1.000 Euro teures Smartphone in der Hand zu halten – aber weit gefehlt, wie wir ja bereits wissen.

In Sachen Bildwiederholrate verzichtet Realme auf die bekannte LTPO-Technologie, kann aber die Aktualisierungsrate automatisch an den entsprechenden Bedarf anpassen. Es ist aber auch ein Fix-Modus auf 120 oder 60 Hertz möglich. Es gibt sogar einen speziellen "Bedtime"-Mode der das Display entsprechend dimmt und alles in Schwarz-Weiß darstellt. Auch ein Always-on-Display bietet das Realme 11 Pro Plus, welches einige Themes zur Auswahl stellt und auch eine zeitliche Begrenzung ermöglicht.

Auch das Thema Bloatware lebt Realme geradewegs ekstatisch aus. Stolze 94 vorinstallierte Apps sind eben der Tribut, den man zahlen muss, wenn der Kaufpreis günstig sein soll und ein Unternehmen sich diesen so subventioniert. Doch alle Anwendungen lassen sich am Ende deinstallieren. Es ist also verkraftbar, wenngleich unschön.

An Speicher bietet die Oppo-Tochter je nach Region 8/128 GB, 8/256 GB oder wie in Deutschland 12/512 GB. Eine optionale Erweiterung mithilfe einer microSD-Speicherkarte sieht der chinesische Hersteller nicht vor. Doch gerade mit der großen Variante dürften im Alltag kaum Probleme auftauchen.

Auch im Geekbench-5- und 3D-Mark-Benchmark-Test überzeugt der Chipsatz des Realme 11 Pro Plus. Man muss allerdings der Fairness halber zugeben, dass wir den Prozessor hier lediglich in der Mittelklasse vergleichen. Um einen Flaggschiff-Prozessor handelt es sich also bei dem Dimensity 7050 auf keinen Fall.

Im Großen und Ganzen würde ich trotz enttäuschenden Zusatzkameras die Aufnahmen des Realme 11 Pro Plus in der oberen Mittelklasse bewerten. Zumindest nicht so enttäuschend wie im Test des Realme 11 Pro.

Erfreulich: Das Realme 11 Pro+ kann Slow-Motion-Video-Aufnahmen bis zu 960 fps. Auch sonst packt Realme ein umfangreiches Angebot an Filtern und Modi on top, welche sich in der jüngsten Vergangenheit auch bei anderen Herstellern immer mehr erfreuen. Prominent zu erwähnen, wäre hier der Street-Mode, welcher mit äquivalenten Brennweiten von 16, 25, 46 und 92 mm für einen speziellen Look sorgen möchte.

Zu guter Letzt haben wir noch die 32-MP-Frontkamera, welche oben mittig im Display (Punch-Hole-Design) positioniert ist und seine Bilder durch einen Sony-IMX615-Bildsensor realisiert. Sie leistet die allgemein bekannten Dienste und dürfte so wohl auch in dem einen oder anderen Oppo- und OnePlus-Smartphone wiederzufinden sein.

Nachtaufnahmen gelingen für die Ansprüche ebenfalls recht gut. Natürlich kann der HP3 hier keine Wunder leisten – ein Zoom in die Aufnahme lässt erkennen, dass gerade die Blätter recht grob dargestellt werden. Ich kann mich aber nicht wirklich an Testaufnahmen erinnern, wo mir die Nacht-Fotos ohne Wenn und Aber gefallen haben.

Realme 11 Pro Plus: Akku

Das Realme 11 Pro+ hat einen 5.000 mAh starken Akku verbaut. Das allein ist bei seiner schlanken Bauweise schon einmal beeindruckend. Doch richtigen Spaß bereitet das Android-Device erst beim Aufladen der besagten Energiezelle mit dem in der Verpackung befindlichen 100-Watt-SuperVOOC-Netzteil, wenn auch nur von kurzer Dauer.

Gefällt mir:

In 30 Minuten aufgeladen

100-Watt-Netzteil im Lieferumfang

Der Akku ist ausreichend dimensioniert

Gefällt mir nicht:

Kabelloses Laden ist nicht möglich

Das Realme 11 Pro+ hat ein 100-W-SuperVOOC-Netzteil mit dabei. / © nextpit

Korrekt, SuperVOOC ist ein Oppo-Schnellladestandard, was einmal mehr die gemeinsame Verwandtschaft dokumentiert. Wenngleich man das nicht so gern an die große Glocke hängen möchte – ja sogar je nachdem wen man fragt – das abgestritten wird. Sei es drum: Mir persönlich treibt das schnelle Laden regelmäßig wahre Freudentränen in die Augen. Bereits nach 5 Minuten, allein mit dem 100-Watt-Ladegerät an der Steckdose, zeigt das Realme 11 Pro+ 24 Prozent Akku-Kapazität an. Nach 20 Minuten sind es bereits 76 Prozent und die halbe Stunde ist noch gar nicht herum, da ist der Akku auch schon zu 100 Prozent geladen!

Keine halbe Stunde und der Akku ist von 0 auf 100 Prozent. / © nextpit

Werte vom kabellosen Laden kann ich Euch nicht liefern, weil das Realme-Smartphone das schlichtweg nicht kann. Kein Beinbruch, wenngleich es ein nettes Extra-Feature gewesen wäre, aber echte Abzüge möchte ich für diesen Mangel nicht vergeben. Wenn Ihr anderer Meinung seid, schreibt es gern in die Kommentare.

Und was leisten die 5.000 mAh in dem fest verbauten Akku so, wollt Ihr sicher wissen? Nun, der "PC Mark Work 3.0"-Batterietest bescheinigt bei einer Display-Helligkeit von 200 Nits, eingeschaltetem Flugmodus und einer automatischen Bildwiederholrate von maximalen 120 Hz, satte 14 Stunden und 17 Minuten. Bändigt Ihr die Anzahl der darzustellenden Bilder pro Sekunde auf 60, so hält der Akku sogar 16 Stunden und 30 Minuten. Das reicht locker, um auch mal zwei Tage ohne eine Steckdose auszukommen.