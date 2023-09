Limitierte Aktion: BP2000 jetzt zum Mega-Startpreis von 1.199 € kaufen!

Affiliate Angebot Oukitel BP2000

Lohnt sich der Deal zu diesem Preis?

Die neue BP2000 von Oukitel wiegt 22 kg und ist mit den Maßen 48 × 29,6 × 32,2 cm nicht unbedingt die kompakteste Powerstation – aber so viel Power benötigt eben seinen Platz. Power heißt: Ihr bekommt im Dauerbetrieb 2.200 W aus der BP2000 raus und habt ein breites Repertoire an Anschlüssen:

5x AC-Steckdosen mit insgesamt 2.200 W Leistung

4x USB-A-Ports (2x 12 W und 2x 18 W)

2x USB-C-Ports mit 100 W

1x 24-V-Ausgang

2x DC5521-Anschlüsse

1x Zigarettenanzünder

Wenn Euch die Kapazität nicht reicht, könnt Ihr die BP2000 mit B2000-Zusatzakkus jeweils um 2 kWh erweitern. Ihr könnt die BP2000 mit bis zu sieben Zusatzakkus auf insgesamt 16 kWh erweitern. An der B2000 findet Ihr noch einmal vier Anschlüsse:

1x USB-A mit 12 W

1x USB-C-Port mit 100 W

1x Zigarettenanzünder

1x 48-V-DC-Output (15 A)

Außerdem könnt Ihr dank der Einspeise-Möglichkeit der BP2000 den gewonnenen Strom in Euer Heimnetz einspeisen: An den 24-V-Ausgang an der Powerstation könnt Ihr einen handelsüblichen Mikro-Wechselrichter anschließen. In Verbindung mit der bereits erwähnten Erweiterungsmöglichkeit auf 16 kWh ist die BP2000 eine spannende Wahl, wenn Ihr nach einem Speicher für Eurer Balkonkraftwerk sucht.

Schließt bis zu sieben Zusatzakkus an, um die Kapazität der BP2000 auf 16 kWh zu erweitern. / © nextpit

Besonders praktisch in diesem Zusammenhang: Die BP2000 hat eine USV-Funktion (unterbrechungsfreie Stromversorgung). Sollten also bei Euch in der Wohnung die Lichter ausgehen, übernimmt die BP2000 auf Anhieb die Stromversorgung. Pass-Through-Charging ist mit der BP2000 auch möglich.

Eine unterstützende App gibt es nicht – dafür habt Ihr an der linken Seite der Powerstation einen Schalter, um den Lademodus einzustellen, und habt zudem ein übersichtliches Tastenlayout für die Bedienung der Powerstation. Ein Wort noch zum Laden: Oukitel hat in der BP2000 LiFePO4-Akkus verbaut, die für 3.500 Zyklen ausgelegt sind. Bei einem kompletten Ladezyklus pro Tag entspricht das zehn Jahren – und dann garantiert der Hersteller noch 80 % der Originalkapazität.

An der linken Seite der BP2000 habt Ihr alle Anschlüsse, um die Powerstation zu laden – und einen Schalter, um den Lademodus festzulegen. / © nextpit

Bis zum 18. September könnt Ihr Euch die Oukitel BP2000 für fast schon lächerliche 1.199,00 Euro sichern. Somit spart Ihr satte 1.000 Euro beim Kauf der vielseitigen Powerstation. Möchtet Ihr die Powerstation mit dem B2000-Zusatzakku kombinieren, kostet Euch das Paket 2.399,00 Euro statt 3.699,00 Euro. Denkt bloß daran, den Gutschein-Code im Warenkorb auszuwählen.

Was haltet Ihr von der Oukitel BP2000? Ist sie für Euch spannend? Seid Ihr an einem ausführlichen Testbericht der BP2000 interessiert? Schreibt uns gerne in die Kommentare, worauf wir besonders achten sollen.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Oukitel. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.