Google Pixel 8 vs Pixel 8 Pro: Googles neue Smartphones im Vergleich

Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro: Die technischen Daten im Vergleich

Pixel 8 (Shiba) Pixel 8 Pro (Husky) Produkt Google Pixel 8 Google Pixel 8 Pro UVP ab 799,00 € ab 1.099 € Bild Bewertungen Noch nicht bewertet Noch nicht bewertet Display 6,2" OLED "Actua-Display"

2.400 x 1.080 px (428 ppi)

120 Hz Bildwiederholrate 6,7", LTPO-OLED "Super-Actua-Display"

2.992 x 1.344 px (489 ppi)

1-120 Hz Bildwiederholrate SoC Google Tensor G3

Titan M2-Sicherheitschip Google Tensor G3

Titan M2-Sicherheitschip Arbeitsspeicher 8 GB LPDDR5x RAM 12 GB LPDDR5x RAM Speicher 128 GB / 256 GB UFS 3.1-Speicher 128 GB / 256 GB / 512 GB UFS 3.1-Speicher microSD ❌ ❌ Software Android 14

7 Jahre lang Betriebssystem- und Sicherheitsupdates sowie Feature Drops Android 14

7 Jahre lang Betriebssystem- und Sicherheitsupdates sowie Feature Drops Hauptkamera 50-MP-Weitwinkelkamera mit Octa PD

Pixelgröße: 1,2 μm

Blende: ƒ/1,68

Sichtfeld: 82°

Bildsensorgröße: 1/1,31"

Super-Resolution-Zoom: bis zu 8-fach 50-MP-Weitwinkelkamera mit Octa PD

Pixelgröße: 1,2 μm

Blende: ƒ/1,68

Sichtfeld: 82°

Bildsensorgröße: 1/1,31" Ultraweitwinkel / Makro 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera mit Autofokus

Pixelgröße: 1,25 μm

Blende: ƒ/2,2

Sichtfeld: 125,8° 48-MP-Ultraweitwinkelkamera mit Quad PD und Autofokus

Pixelgröße: 0,8 μm

Blende: ƒ/1,95

Sichtfeld: 125,5° Teleobjektiv ❌ 48-MP-Kamera mit Teleobjektiv und Quad PD

Pixelgröße: 0,7 μm

Blende: ƒ/2,8

Sichtfeld: 21,8°

5-facher optischer Zoom

Super-Resolution-Zoom: bis zu 30-fach Selfie 10,5-MP-Selfiekamera mit Dual PD

Pixelgröße: 1,22 μm

Blende: ƒ/2,2

Fixfokus

Sichtfeld: 95°-Ultraweitwinkel 10,5-MP-Selfiekamera mit Dual PD

Pixelgröße: 1,22 μm

Blende: ƒ/2,2

Fixfokus

Sichtfeld: 95°-Ultraweitwinkel Audio Stereo, Spatial Audio Stereo, Spatial Audio Akku 4.575 mAh 5.050 mAh Ladegeschwindigkeit 27 W 30 W Wireless Charging ✔ ✔ Robustheit IP68 IP68 Konnektivität eSIM, 5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.3, Google Cast eSIM, 5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.3, Google Cast Farben Obsidian, Hazel, Rose Obsidian, Porcelain, Bay Maße und Gewicht 150,5 × 70,8 × 8,9 mm, 187 g 162,6 × 76,5 × 8,8 mm, 213 g Zum Angebot*

Mit dieser Übersicht habt Ihr jetzt schon mal einen ersten Eindruck, alles Weitere besprechen wir jetzt hier im Detail. Natürlich hat nextpit für Euch in Kürze erste Hands-ons vom Launch-Event im Angebot. Für die kompletten, ausführlichen Tests müsst Ihr Euch jedoch noch ein paar Tage gedulden. Dann werden wir auch diesen Vergleich hier mit unseren Testeindrücken aktualisieren.

Inhaltsverzeichnis:

Google Pixel 8 vs. Google Pixel 8 Pro: Design und Display

Der ikonische Kamerasteg auf der Rückseite ist auch dieses Jahr wieder mit von der Partie. Allerdings fällt auf, dass es sich beim Pro lediglich noch um eine einzige Aussparung für die Kamerasensoren handelt im Gegensatz zum letztjährigen Google Pixel 7 Pro (Test). Ansonsten sind die Ecken noch weiter abgerundet gegenüber dem Vorjahr und die Glasränder symmetrisch. Gewicht und Maße haben sich beim Pro nur marginal verändert, das Pixel 8 ist da deutlicher geschrumpft und hat zehn Gramm abgenommen.

Die Phones haben die Designsprache der Vorgänger weitestgehend beibehalten. / © Google

Farblich bietet uns Google beim 6,7 Zoll großen Pixel 8 Pro die Optionen Obsidian, Porcelain und Bay an. Beim Pixel 8 gesellen sich Rose und Hazel zu Obsidian. Beide Geräte sind IP68-zertifiziert und vorn wie hinten durch Glas von Corning geschützt. Gegenüber dem Gorilla Glass Victus spendiert Google dem Pro-Gerät Gorilla Glass Victus 2. Der Rahmen ist jeweils aus Aluminium – poliert beim Pro und matt beim Basismodell. Bei der Glasrückseite ist es übrigens umgekehrt: Matt beim Pro, poliert beim Pixel 8. Google erwähnt zudem, dass recycelte Materialien mindestens 18 Prozent des Smartphone-Gewichts ausmachen.

Beim Blick aufs Display des Pixel 8 Pro nehmen wir eine gegenüber dem Vorgänger etwas geschrumpfte Auflösung von 2.992 x 1.344 Pixeln wahr, während es beim Pixel 8 weiterhin 2.400 x 1.080 Pixel bleiben. Beide Modelle wiederholen Bilder mit 120 Hertz, wobei die LTPO-Technologie für die variable Bildwiederholrate dem Pro vorbehalten ist. Bei beiden Geräten wurde übrigens die Helligkeit des Displays erhöht: Beim Pixel 8 sind es jetzt 1.400 Nits (2.000 Nits Spitzenhelligkeit) und beim Pixel 8 Pro bis zu 1.600 Nits (Spitzenhelligkeit: 2.400 Nits).

Google Pixel 8 vs. Google Pixel 8 Pro: SoC und Leistung

Wenig überraschend beerbt der Tensor G3 den Tensor G2 in beiden Smartphones. Google selbst bezeichnet ihn – logischerweise – als den bislang leistungsstärksten Pixel-Prozessor und verweist auf die ausgebauten KI-Features. Was die neun Rechenkerne mit bis zu 3,0 GHz Taktfrequenz tatsächlich leisten, verraten wir Euch selbstverständlich in den ausführlichen Tests beider Handys.

Zu diesem SoC gesellen sich beim Pixel 8 satte 12 GB LPDDR5x-Arbeitsspeicher und bis zu 512 GB Flash-Speicher. Beim Pixel 8 sind es 8 GB RAM und maximal 256 GB Speicherplatz. In beiden Fällen ist der Speicher nicht erweiterbar und leider handelt es sich auch beide Male nur um UFS-3.1- statt 4.0-Speicher.

Im Hinblick auf Hardware sollten wir noch den neuen Temperatursensor beim Pro erwähnen. Da soll es ausreichen, das Smartphone beispielsweise auf das Wasser für Euren Tee zu richten, um die Temperatur präzise anzeigen zu können. Auch das werden wir selbstverständlich im Test überprüfen. Beide Modelle unterstützen eSIM, Bluetooth 5.3 und jetzt auch Wi-Fi 7.

Google Pixel 8 vs. Google Pixel 8 Pro: Kamera

Wie in der Pixel-7-Serie verbaut Google auch bei der aktuellen Auflage des Pixels eine Dual-Cam im Basismodell und eine Triple-Cam in der Pro-Variante.

Beim Pixel 8 Pro finden wir eine neue Hauptkamera mit 50 MP vor, außerdem gibt es je eine 48-MP-Knipse für Ultraweitwinkel/Makro und Telezoom. Letzterer bietet wie im Vorgängermodell einen 5-fachen optischen sowie einen bis zu 30-fachen "Super-Resolution"-Zoom. Laut Google soll der Makro-Modus bei der Ultraweitwinkel-Kamera spürbar besser und der Telezoom signifikant lichtempfindlicher geworden sein. Beim Pixel 8 gibt es neben der 50-MP-Hauptkamera eine 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera, die ebenfalls als Makro-Shooter fungiert.

Die Kameraleiste des Pixel 8 Pro weist nun nur noch eine lange, pillenförmige Aussparung auf. / © Google

Bilder werden bei beiden Geräten optisch und elektronisch stabilisiert und auch sonst ist der Funktionsumfang bei beiden fast identisch. Unterschiede gibt es beim Autofokus (Mehr-Zonen-Laser-Autofokussensor beim Pro statt Ein-Zonen-Laser-Autofokussensor) und dem Video-Nachtsichtmodus sowie dem Pro-Modus beim teureren der beiden Modelle.

Gegenüber den Pixels aus dem letzten Jahr will man in diesem Jahr vor allem im Hinblick auf Software und KI schwerere Geschütze auffahren. Im Winter kommt der "magische Editor", ebenfalls neu ist die Funktion "Beste Aufnahme". Was die kann? Stellt Euch vor, Ihr macht Gruppenfotos: Mal schielt der eine Kumpel, ein anderer hat die Augen zu und den Bruchteil einer Sekunde später schaut wieder jemand anders nach unten. "Beste Aufnahme" sucht aus einer Sequenz die besten Bildelemente und bastelt darauf automatisch das bestmögliche Resultat zusammen.

Auch beim Google Pixel 8 bleibt es bei lediglich zwei Kamerasensoren. / © Google

Gerade im Software-Bereich scheint sich sowohl in der Kamera-App als auch unter Google Fotos viel getan zu haben, weshalb auch dort ein Fokus unserer Tests liegen wird. Ach so, nicht, dass wir es vergessen: Beide Handys besitzen die identische 10,5-MP-Selfie-Knipse.

Google Pixel 8 vs. Google Pixel 8 Pro: Software

Klar – wie immer schickt Google seine neuen Pixel-Phones mit einem brandneuen Android ins Rennen. In diesem Fall ist das selbstverständlich Android 14. Dort seht Ihr also ab sofort, was auf Smartphones von Herstellern wie OnePlus, Xiaomi und anderen erst zukünftig zu erwarten sein wird.

Neben den bereits erwähnten Kamera-Features bieten Euch die Pixel-Phones unter Android 14 viele neue Möglichkeiten wie den Anruf-Filter "CallAssist" oder verbesserte Google-Assistant-Funktionen. So könnt Ihr Euch dank Googe-KI in Google Chrome vom Google Assistant nun Webseiten als Zusammenfassung anzeigen lassen. Haken an dieser letzten Geschichte: Das funktioniert vorerst nur in Englisch und nur in den USA.

Richtig stark ist der verbesserte Software-Support. Lobten wir bislang stets Samsung für seine langen Updates, geraten die Koreaner jetzt ins Hintertreffen. Google bietet nämlich für seine neuen Phones fette sieben Jahre Support an. Soll heißen, Ihr bekommt sieben Jahre lang Sicherheits- und auch OS-Updates bis Android 21 (!!). Dazu gesellen sich wie gewohnt alle paar Monate Feature Drops, die Eure Software nochmals um neue Tricks erweitern.

Google Pixel 8 vs. Google Pixel 8 Pro: Akkulaufzeit und schnelles Aufladen

Eine Konstante gibt es beim Akku der neuen Pixel-Handys: Wieder müsst Ihr den 30-W-Charger separat erwerben, wollt Ihr die maximale Ladegeschwindigkeit genießen. Allerdings hat Google die Ladeleistung moderat erhöht. Konntet Ihr trotz 30-Watt-Ladegerät maximal mit 23 W (Pixel 7 Pro) oder gar 20 W (Pixel 7) laden, sind nun rasante 27 W (Pixel 8) bzw. 30 W (Pixel 8 Pro) drin.

Auch die Kapazität hat sich bei beiden Modellen leicht erhöht, sodass es spannend sein wird zu sehen, wie lange die Kisten im ausführlichen Test durchhalten.

Google Pixel 8 vs. Google Pixel 8 Pro: Preis und Verfügbarkeit

So, zum Ende hin wird es hier jetzt noch ein klein wenig unappetitlich. Der Grund dafür: Google schlägt empfindlich viel auf die Preise auf, verglichen mit den Pixel-Geräten aus 2022. Ging es seinerzeit bei 649 Euro los, blättert Ihr für das Pixel 8 mindestens 799 Euro auf den Tisch. Noch deutlicher ist der Unterschied beim Pro: Statt 899 Euro setzt Google den Einstiegspreis bei 1.099 Euro an.

Zu sehr bewerten möchte ich das bisher nicht, weil wir erst in unseren Tests herausfinden können, ob diese Preiserhöhung sich auch möglicherweise durch einen Qualitätssprung bei der Hardware und Software rechtfertigen lässt. Die Preise für die größeren Speichervarianten reichen wir Euch übrigens schnellstmöglich nach – ab da ergibt dann auch die folgende Tabelle mehr Sinn:

Google Pixel 8 Google Pixel 8 Pro 128 GB 799 Euro 1.099 Euro 256 GB 859 Euro 1.159 Euro 512 GB ❌ 1.299 Euro

Um den eventuellen Schmerz angesichts des Lochs zu lindern, den der Kauf in Eure Kasse reißt: Wer sich das Pro als Vorbesteller gönnt, kommt in den Genuss einer kostenlosen Pixel Watch 2, die sonst eigentlich 349 Euro kostet. Wer also eh plant, sich beides zuzulegen, wird möglicherweise durch dieses Bundle wieder versöhnt.

Wer eher mit dem Pixel 8 liebäugelt, streicht zumindest die Pixel Buds Pro gratis ein, für die sonst auch immerhin 229 Euro verlangt werden. Diese Vorbesteller-Aktion läuft noch bis zum 16. Oktober, Ihr könnt also noch in Ruhe über den Deal nachdenken.

Kann man Euch für ein Pixel 8 in Rosa begeistern? / © Google

Erster Eindruck

Auch, wenn ich mir technische Daten und Software-Neuerungen wiederholt durch den Kopf gehen lasse, sehe ich bisher nicht wirklich klar: Ja, Google hat hier einige sehr sinnvolle Neuerungen und Verbesserungen im Pixel 8 und Pixel 8 Pro untergebracht. Aber rechtfertigen diese den Preisanstieg? Das mag ich jetzt nicht abschließend bewerten wollen. Fest steht aber, dass der Unterschied zwischen Basis- und Pro-Modell nicht nur preislich spürbar ist.

Das SoC mag identisch sein, aber beim Pro gibt es mehr Arbeitsspeicher, die exklusive Speichergröße 512 GB und neben einem größeren Display und ein minimal größerer Akku. Auch die bessere Kamera und sogar exklusive Kamera-Funktionen liefern einen gewissen Mehrwert. Ein letztes Mal noch verweise ich auf unsere kommenden Testberichte – sobald die vorliegen, können wir uns sicher von so manchem Fragezeichen verabschieden.

Lasst uns aber ruhig jetzt schon an Euren Gedanken teilhaben: Habt Ihr Euch schon ein erstes Bild der neuen Pixel-8-Serie gemacht? Welches Modell ist Euer Favorit? Verratet es uns in den Kommentaren und diskutiert gern über die Fortschritte der aktuellen Pixel-Phones.