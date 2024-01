Passend zum neuen Samsung Galaxy S24 – Galaxy Watch 6 irre günstig!

Seid Ihr auf der Suche nach einer Samsung Galaxy Watch 6? Dann findet Ihr gerade spannende Angebote zur 40-mm-Variante bei Proshop. Der Online-Händler bietet die Uhren zum derzeitigen Bestpreis an und Ihr habt zudem die Möglichkeit, aus zwei verschiedenen Farben zu wählen. Ob sich die Deals zur LTE- und WiFi-Version der Samsung-Smartwatch lohnen, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Habt Ihr bei den aktuellen Vorbesteller-Aktionen zum neuen Samsung Galaxy S24 zugeschlagen, aber Euch fehlt noch die passende Smartwatch für Euer Handgelenk, um voll ins Samsung-Game einzutauchen? Dann könnt Ihr bei Proshop gerade spannende Angebote zur Samsung Galaxy Watch 6 mit 40-mm-Gehäusedurchmesser finden. Hier gibt es die WiFi-Version der Smartwatch bereits für 179 Euro und die LTE-Variante kostet ebenfalls nur noch 219 Euro.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 6 WiFi-Version der Samsung Galaxy Watch 6 mit 40-mm-Gehäusedurchmesser

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 6 LTE-Version der Samsung Galaxy Watch 6 mit 40-mm-Gehäusedurchmesser

Der preisliche Unterschied der Uhren lässt sich hier also nicht auf die Größe, sondern lediglich auf die verfügbaren Konnektivitäts-Optionen zurückführen. In allen anderen Aspekten sind die Smartwatches absolut identisch. Dementsprechend erwartet Euch eine Uhr mit 40-mm-Gehäusedurchmesser, mit zahlreichen Sensoren zur Gesundheitsüberwachung, die unter anderem Euren Blutdruck messen oder Euch ein digitales EKG zur Verfügung stellen.

Praktisch: Ihr könnt die Kamera Eures Samsung-Handys fernsteuern. / © nextpit

Die Samsung Galaxy Watch 6 bindet sich zudem hervorragend in das Samsung-Ökosystem ein. Zudem ermöglicht sie ein zuverlässiges Auto-Tracking und kann zudem mit dem schönen Always-On-Display überzeugen. Allerdings sind meinem Kollegen Ben in seinem Test zur Galaxy Watch 6 auch einige Dinge negativ aufgefallen. So hält der Akku weniger als 40 Stunden und einige Funktionen sind Samsung-exklusiv. Warum die Uhr 4 von 5 möglichen Sternen erhielt, könnt Ihr im verlinkten Test nachlesen.

Das Angebot zur Samsung Galaxy Watch 6 im Deal-Check

Möchtet Ihr eine der besten Smartwatches 2024 kaufen, zahlt Ihr hier in der Regel deutlich mehr, als es gerade bei Proshop der Fall ist. Die 40-mm-Variante ohne LTE-Option kostet Euch derzeit, je nach Farbe, mindestens 198,99 Euro im Netz. Dementsprechend liegt Ihr mit 179 Euro deutlich unter dem nächstbesten Angebot, allerdings konntet Ihr Euch die Uhr bisher einmal günstiger sichern. Denn Anfang Dezember gab es bereits einen Deal, bei dem Smartwatch an einem Tag nur 176,90 Euro kostete.

Möchtet Ihr das volle Paket und eine LTE-Variante der Galaxy Watch 6, zahlt Ihr bei Proshop gerade 219 Euro. Hier liegt der nächstbeste Preis (unabhängig von der Farbe) bei rund 241 Euro. Zur Black Week im November 2023 gab es hier jedoch auch ein Angebot für 199 Euro, was den bisherigen Bestpreis darstellt.

Lohnt sich das Angebot zur Samsung Galaxy Watch 6?

Besitzt Ihr ein aktuelles Samsung-Smartphone und könnt somit alle Funktionen der Galaxy Watch 6 ausreizen, ist das Angebot wirklich sehr spannend. Auch wenn es sich nicht um Allzeit-Bestpreise handelt, lohnt es sich, hier zuzugreifen. Besitzt Ihr ein anderes Android-Smartphone sind die Deals von Proshop auch interessant, da Ihr die meisten Funktionen nutzen könnt, nur eben nicht alles. Preislich macht Ihr jedenfalls nichts falsch.

Für Samsung-Fans: Der erste Test zum Samsung Galaxy S24 Ultra

Einzig iPhone-Besitzer:innen sollten hier nicht zugreifen. Die Samsung Galaxy Watch 6 ist mit den Apple-Smartphones nicht kompatibel. Hier empfiehlt sich ein Blick in unseren Apple-Watch-Vergleich.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist die Samsung Galaxy Watch 6 zu einem solchen Preis interessant für Euch? Lasst es uns wissen!