Bei Amazon, MediaMarkt und Saturn könnt Ihr Euch für wenige Tage das Xiaomi Smart Band 8 Pro zum aktuellen Bestpreis sichern. Der Fitness-Tracker kostet Euch bei den Händlern gerade nur 55 Euro. Allerdings unterscheiden sich die Angebote dennoch etwas untereinander. Wieso das so ist und ob sich das Angebot lohnt, verrät unser Deal-Check.

Die Temperaturen steigen, also wird es Zeit, die Laufschuhe aus dem Keller zu holen, die Trinkflasche mal wieder zu reinigen und den Fitness-Tracker (zur Bestenliste) umzuschnallen. Fehlt Euch das praktische Gadget noch, könnt Ihr Euch bei Amazon, MediaMarkt oder Saturn jetzt das Xiaomi Smart Band 8 Pro mit GPS/GNSS und einer ordentlichen Akkulaufzeit für gerade einmal 55 Euro sichern.

Xiaomi Smart Band 8 Pro im Kurz-Check

In unserem Test zum Xiaomi Smart Band 8 Pro fällt vor allem der geringe Preis des Fitness-Trackers direkt ins Auge. Ihr könnt hier keinesfalls eine Smartwatch auf dem Niveau einer Apple Watch (zum Vergleich) erwarten, allerdings macht das Xiaomi Smart Band 8 Pro genau das, was es soll. Es unterstützt Euer Training mit über 150 Sportmodi, misst Eure Herzfrequenz und das SpO2-Niveau, hat ein integriertes Schlaf-Tracking und kann sogar dank GNSS und GPS ohne Smartphone genutzt werden.

An Sportmodi mangelt es dem Smart Band 8 Pro wahrlich nicht / © nextpit

Das 1,74-Zoll-AMOLED-Display sorgt für eine bessere Lesbarkeit als bei anderen Geräten des Herstellers und der Fitness-Tracker ist wirklich wertig verarbeitet. Zusätzlich ist das Gadget bis zu 5 bar wasserdicht und das selbsterklärende Interface lässt selbst Technik-Hater problemlos mit dem Gerät interagieren. Allerdings sind das fehlende NFC und das AOD (Always-On-Display) ein klarer Minuspunkt.

Zusammenfassung Kaufen Xiaomi Smart Band 8 Pro Pro Sehr fairer Preis

Ansprechendes Design

Großes Display

GPS/GNSS

Ordentliche Akkulaufzeit Contra Zu wenig Innovation

Kein NFC

AOD zieht ordentlich Akku Zum Testbericht Xiaomi Smart Band 8 Pro

Lohnt sich das Xiaomi-Angebot?

Es gibt immer wieder Deals zum Xiaomi Smart Band 8 Pro. Der bisherige Bestpreis für die silberne Variante lag bei 55,99 Euro, während Ihr die schwarze Version bereits vereinzelt für circa 45 Euro schießen konntet. Dennoch gilt, dass es derzeit kein besseres Angebot für den Fitness-Tracker im Netz gibt.

Bei Amazon müsst Ihr zudem nicht mit anfallenden Versandkosten rechnen, die MediaMarkt und Saturn in Höhe von 4,95 Euro verlangen. Hier liegt auch der Unterschied in den Angeboten. Möchtet Ihr Euch das Gerät online bestellen, fahrt Ihr mit Amazon am günstigsten. Der derzeit nächstbeste Preis liegt übrigens mit 61,71 Euro nur etwas höher.

Habt Ihr also vor auf den letzten Metern noch den perfekten Strandbody zu trainieren, dürft Ihr Euch diesen Deal nicht entgehen lassen. Bedenkt allerdings, dass Ihr mit dem Xiaomi Smart band keine wirkliche Smartwatch-Alternative erhaltet.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Xiaomi Smart Band 8 Pro interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!